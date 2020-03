Niepewność rozlewa się po świecie, gry koronawirus zbiera swoje mroczne żniwo. Dotyczy to też branży gier. Na szczęście marcowe premiery gier wydają się niezagrożone. I dobrze, bo wreszcie zapowiada się miesiąc pełen niesamowitych emocji.

Coś dużo się ostatnio dzieje, prawda? IEM 2020 bez publiczności, GDC przesunięte na bliżej niesprecyzowane lato, koronawirus paraliżuje więc branżę gier, a świat powoli zamiera w oczekiwaniu czy faktycznie nadejdzie pandemia. Tymczasem na naszym podwórku cała uwaga, prócz koronarirusa, skupia się a to na paluchu pewnej pani polityk, a to na coraz bardziej ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Aż nie ma się ochoty wychodzić z domu (a kto wie czy zaraz, chcąc nie chcąc, nie będziemy musieli w tych domach pozostać).

A co w takich sytuacjach najlepiej działa, odstresowuje i pozwala zapomnieć o problemach? Oczywiście, że gry. Aż chciałoby się odpalić jakąś fajną, najlepiej nową, mocno wyczekiwaną gierkę. Niestety, jak dotąd jakoś tak słabo w tym roku było z naprawdę gorącymi hitami, nie uważacie? No ale teraz to się zmieni…No, a przynajmniej na to mocno liczymy. Oto bowiem nadchodzi arcyciekawy marzec. Oj, będzie kilka dobrych powodów, by zostać w domu, włączyć peceta bądź konsolę i oddać się zabawie.

Najlepsze premiery gier marzec 2020

