Następca Snapdragona 8 Elite zapowiedziany. Qualcomm znów miesza z nazwami

Qualcomm miesza nowe nazewnictwo ze starym. Następca Snapdragona 8 Elite to oficjalnie… Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Linia topowych czipów Qualcomma z linii Snapdragon 8 zadebiutowała w 2013 roku i niemal od samego początku firmie brakowało konsekwencji w numerowaniu kolejnych generacji. W ciągu kilkunastu lat do topowych smartfonów trafiały:

Snapdragon 800;

Snapdragon 801 i 805;

Snapdragon 808 i 810;

Snapdragon 820 i 821;

Snapdragon 835;

Snapdragon 845;

Snapdragon 855 i 855+;

Snapdragon 865 i 865+;

Snapdragon 888 i 888+;

Snapdragon 8 Gen 1 i 8+ Gen 1;

Snapdragon 8 Gen 2;

Snapdragon 8 Gen 3;

Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm na chwilę zrezygnował z numeracji generacyjnej, ale po roku przerwy postanowił do niej powrócić, dlatego następny w kolejce jest Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm zapowiada kolejne sprzątanie w ofercie

W 2021 roku Qualcomm przeprowadził duży rebranding, przechodząc na oznaczenie obejmujące jedną cyfrę (symbolizującą pozycję w ofercie) oraz generację. W założeniu miało to uprościć ofertę, ale dość szybko zrobił się bałagan, bo generacje różnych linii czipów się rozjechały.

Aktualnie najnowszymi układami Qualcomma do smartfonów z różnych półek cenowych są Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 7s Gen 3, Snapdragon 6 Gen 4 oraz Snapdragon 4s Gen 2.

Firma ogłosiła jednak, że więcej nadchodzących czipów przyjmie oznaczenie Gen 5. "Nasze nazewnictwo pomaga konsumentom i producentom zrozumieć, gdzie dany produkt się plasuje i kiedy debiutuje" - argumentuje Qualcomm.

Premiera Snapdragona 8 Elite Gen 5 odbędzie się podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2025, którego start zaplanowano na 23 września.