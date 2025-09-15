Zbudował własny komputer. Użył do tego klocków LEGO

Użytkownik Reddita postanowił "zbudować" własny komputer. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wykorzystał do tego klocki LEGO. Sam zestaw komputerowy dodatkowo jest wyposażony w monitor OLED oraz klawiaturę.

Użytkownik Reddita, znany jako Choi zbudował komputer z klocków. Chociaż wcześniej korzystał wyłącznie z gotowych zestawów, nie miał doświadczenia ani w budowie komputerów, ani w pracy z Lego. Klocki kupił przypadkowo, by uzyskać zniżkę podczas zakupów online. Gdy je otrzymał, postanowił wykorzystać je do stworzenia czegoś wyjątkowego.

Modułowa konstrukcja i kreatywność

Choi zbudował każdy element osobno, dbając o modułowość konstrukcji. Monitor, wyposażony w panel OLED 1080p z AliExpress, zamknięty jest w obudowie z LEGO, która łączy się z klawiaturą, tworząc terminal przypominający Apple II. Obudowa PC może być podłączona pod monitorem, co dodaje całości funkcjonalności.

Wewnątrz komputera znajduje się procesor Ryzen 5 5600G, 16 GB pamięci RAM i podstawowa płyta ITX. Choi, będący fanem PlayStation, używa tego komputera głównie do pracy biurowej, co tłumaczy brak dedykowanej karty graficznej. Jak Choi przyznał innym Redditorom, to właśnie dlatego komputer się nie przegrzewa. Konstrukcja ma dwa 120-milimetrowe wentylatory zamontowane na zewnątrz, aby zapewnić dopływ powietrza.

Rozbudowa projektu

Choi nie poprzestał na jednym projekcie. Stworzył również obudowę monitora w stylu retro Commodore, która mieści cały komputer. Ta wersja ma miejsce na dedykowaną kartę graficzną, choć obecnie służy jako dodatkowy monitor. Z przodu znajduje się również hub USB, zapewniający szybki dostęp. W przeciwieństwie do modelu 5600G, ten ma jednak miejsce na dedykowany procesor graficzny, ale Choi na razie używa go tylko jako dodatkowego monitora.

Dodatkowo, Choi zbudował zegar biurkowy zasilany iPhonem 6, a także deck audio stylizowany na stary radioodbiornik i LEGO-myszkę do komputera.