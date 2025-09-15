Tablety

HONOR Pad 10. Do "pracy i rozrywki"

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
Dyskutuj z nami

11 września HONOR ogłosił premierę tableta HONOR Pad 10, który dostępny jest w sprzedaży od 15 września w specjalnej ofercie na stronie HONORSTORE.pl. Jak przekonuje producent, tablet jest "stworzony do pracy" i "doskonały do rozrywki".

Jak podaje HONOR w informacji prasowej, najnowszy tablet jest "wyposażony w wyświetlacz HONOR Eye Comfort o rozdzielczości 2.5K, zaawansowany procesor Snapdragon 7 Gen 3 oraz baterię o pojemności 10100 mAh". W efekcie, ma to zapewniać użytkownikom wysoką wydajność oraz doskonały komfort użytkowania.

Elegancki i funkcjonalny 

Jak przekonuje producent, tablet waży 525 gramów i ma grubość 6,29 mm, łącząc tym samym "elegancję i funkcjonalność". Połysk nadany jest dzięki metalowej obudowie unibody. Tylny aparat z kolei otoczony jest pierścieniem. Sam tablet "został zaprojektowany z wykorzystaniem pierwszego w branży procesu gięcia pod kątem 270°", co zdaniem producenta łączy lekkość z trwałością.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Kolejnym atutem produktu, zdaniem HONORA, jest jego wyświetlacz - 12,1-calowy TFT LCD 2.5K HONOR Eye Comfort o częstotliwości 120 Hz. Współczynnik samego ekranu do obudowy wynosi 88%, co ma zapewniać zwiększony komfort oglądania. Użyte technologie wspierane przez AI z kolei oferują jasność od 0,1 do 500 nitów.

Wydajność i dźwięk

Jak przekonuje producent, "tablet oferuje znaczące usprawnienia, w tym 50% wzrost wydajności GPU, 15% poprawę działania CPU oraz 20% większą efektywność energetyczną", co zapewnia płynną i komfortową pracę. Bateria 10 100 mAh ma oferować komfort użytkowania. HONOR Pad 10 również obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 35 W, dzięki czemu może być użytkowany juz po kilku minutach od rozpoczęcia ładowania.

Sześć głośników z kolei ma zapewniać przestrzenne brzmienie. Uzupełnienie technologią HONOR Sound zaś ma gwarantować "spektrum dźwięku z wyraźnymi wysokimi tonami, precyzyjnym środkiem i wzmocnionym basem". Pad 10 dodatkowo oferuje redukcję szumów opartą na AI i wzmocnienie głosu, co ma być przydatne przy prowadzeniu rozmów, spotkań czy nauki online.

Zakup produktu

HONOR Pad 10 można zakupić na stronie producenta w cenie 1499 PLN.

Producent przekazuje, że "w ramach oferty premierowej, trwającej od 15 do 29 września (lub do wyczerpania zapasów), klienci, którzy zakupią HONOR Pad 10, mogą nabyć go w zestawie z rysikiem HONOR Choice Tablet Pencil. Cena rysika przy zakupie oddzielnym wynosi 199 PLN". 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login