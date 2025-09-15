HONOR Pad 10. Do "pracy i rozrywki"

11 września HONOR ogłosił premierę tableta HONOR Pad 10, który dostępny jest w sprzedaży od 15 września w specjalnej ofercie na stronie HONORSTORE.pl. Jak przekonuje producent, tablet jest "stworzony do pracy" i "doskonały do rozrywki".

Jak podaje HONOR w informacji prasowej, najnowszy tablet jest "wyposażony w wyświetlacz HONOR Eye Comfort o rozdzielczości 2.5K, zaawansowany procesor Snapdragon 7 Gen 3 oraz baterię o pojemności 10100 mAh". W efekcie, ma to zapewniać użytkownikom wysoką wydajność oraz doskonały komfort użytkowania.

Elegancki i funkcjonalny

Jak przekonuje producent, tablet waży 525 gramów i ma grubość 6,29 mm, łącząc tym samym "elegancję i funkcjonalność". Połysk nadany jest dzięki metalowej obudowie unibody. Tylny aparat z kolei otoczony jest pierścieniem. Sam tablet "został zaprojektowany z wykorzystaniem pierwszego w branży procesu gięcia pod kątem 270°", co zdaniem producenta łączy lekkość z trwałością.

Kolejnym atutem produktu, zdaniem HONORA, jest jego wyświetlacz - 12,1-calowy TFT LCD 2.5K HONOR Eye Comfort o częstotliwości 120 Hz. Współczynnik samego ekranu do obudowy wynosi 88%, co ma zapewniać zwiększony komfort oglądania. Użyte technologie wspierane przez AI z kolei oferują jasność od 0,1 do 500 nitów.

Wydajność i dźwięk

Jak przekonuje producent, "tablet oferuje znaczące usprawnienia, w tym 50% wzrost wydajności GPU, 15% poprawę działania CPU oraz 20% większą efektywność energetyczną", co zapewnia płynną i komfortową pracę. Bateria 10 100 mAh ma oferować komfort użytkowania. HONOR Pad 10 również obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 35 W, dzięki czemu może być użytkowany juz po kilku minutach od rozpoczęcia ładowania.

Sześć głośników z kolei ma zapewniać przestrzenne brzmienie. Uzupełnienie technologią HONOR Sound zaś ma gwarantować "spektrum dźwięku z wyraźnymi wysokimi tonami, precyzyjnym środkiem i wzmocnionym basem". Pad 10 dodatkowo oferuje redukcję szumów opartą na AI i wzmocnienie głosu, co ma być przydatne przy prowadzeniu rozmów, spotkań czy nauki online.

Zakup produktu

HONOR Pad 10 można zakupić na stronie producenta w cenie 1499 PLN.

Producent przekazuje, że "w ramach oferty premierowej, trwającej od 15 do 29 września (lub do wyczerpania zapasów), klienci, którzy zakupią HONOR Pad 10, mogą nabyć go w zestawie z rysikiem HONOR Choice Tablet Pencil. Cena rysika przy zakupie oddzielnym wynosi 199 PLN".