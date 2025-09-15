Okulary z ekranem i nie tylko. Co Zuckerberg szykuje na Meta Connect 2025?

Już w tym tygodniu odbędzie się największe wydarzenie Mety w tym roku, podczas którego firma od Facebooka mieszanej rzeczywistości i sztucznej inteligencji pochwali się swoimi nadchodzącymi nowościami.

Konferencja otwierająca Meta Connect 2025 datowana jest na 17 września, ale - z uwagi na różnice w strefach czasowych - w Polsce będzie można ją obejrzeć w czwartek 18 września o 2:00 naszego czasu.

Transmisja na żywo zostanie udostępniona na tej stronie. Meta szykuje wersję standardową oraz VR do obejrzenia w goglach z linii Meta Quest.

Meta Connect 2025 - czego oczekiwać? Podsumowanie przecieków

"Dołącz do Marka Zuckerberga, który podzieli się najnowszymi informacjami o okularach AI i przedstawi wizję Mety dotyczącą sztucznej inteligencji oraz metawersum" - to oficjalny opis wydarzenia. Nieoficjalne doniesienia rzucają jednak na temat nieco więcej światła.

Z informacji uzyskanych przez Bloomberga wynika, że główną sprzętową nowością na Meta Connect 2025 będą pierwsze okulary firmy z wbudowanym wyświetlaczem. Urządzenie ukrywa się pod nazwą Meta Celeste oraz kodowym oznaczeniem Hypernova.

Z przecieków oraz prezentacji wczesnych prototypów wynika, że okulary Mety zostaną uzbrojone w:

niewielki ekran w prawej soczewce, który będzie wymagał skierowania wzroku w dół;

oprogramowanie pozwalająca na wyświetlanie powiadomień z telefonu, podglądu z wbudowanej kamery, zdjęć, filmów, rozmowy z asystentem Meta AI oraz prostych aplikacji;

bezprzewodową opaskę odpowiedzialną za wykrywanie ruchów nadgarstka i palców, które będą służyć do obsługi interfejsu.

Spodziewana cena okularów Mety to 800 dol., co - uwzględniając podatki i specyfikę europejskiego rynku - w naszej części świata może się przełożyć na równowartość ok. 3500 zł.

We wrześniu 2023 Meta zaprezentowała gogle Meta Quest 3, a w 2024 tańszą wersję Meta Quest 3S, ale póki co nic nie wskazuje na to, by na Meta Connect 2025 światło dzienne miała ujrzeć czwarta generacja. Z dotychczasowych informacji wynika, że producent robi sobie przynajmniej rok przerwy, choć jakiś czas temu zapowiedział, że jego oprogramowanie Horizon OS trafi także na gogle innych marek. Niewykluczone, że Zuckerberg uchyli rąbka tajemnicy na ich temat, nawet jeśli nie doczekamy się pełnej prezentacji.

Poza tym możemy też oczekiwać wielu nowości programowych, ale te łatwiej jest chronić przed przeciekami niż sprzęt, więc można liczyć na niespodzianki. Oczywiście najważniejsze nowości omówimy na łamach benchmark.pl.