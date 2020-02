Dlaczego nadal korzystasz z Firefoksa? Przecież jest Microsoft Edge! W takim tonie utrzymana jest nowa reklama, jaką użytkownicy zaczynają dostrzegać po otwarciu Menu Start.

Tak Microsoft zachęca do pobierania przeglądarki Edge

Choć obiektywnie rzecz biorąc jest bardzo dobry, użytkownicy Windows 10 narzekają na wiele elementów tego systemu: od sprawiających problemy aktualizacji, przez obniżającą wydajność i zagrażającą prywatności telemetrię, po coraz bardziej inwazyjne i nachalne reklamy. Do tej ostatniej grupy można zaliczyć ostatni baner zachęcający do instalacji przeglądarki Microsoft Edge opartej na silniku Chromium.



Screen: WindowsLatest

Problemy z tą reklamą są właściwie dwa. Pierwszy polega na tym, że wyświetla się ona na samej górze listy aplikacji w Menu Start. Drugi – że jest antyreklamą Firefoksa. Jak na producenta, któremu w przeszłości zarzucano monopolistyczne działania (między innymi właśnie w sektorze przeglądarek internetowych), to dość odważna próba.

Oczywiście można powiedzieć, że Microsoft tylko wykorzystuje przestrzeń wewnątrz własnego systemu operacyjnego do promowania własnych rozwiązań i trudno go za to winić. Dodatkowo jest też dobra wiadomość. Tej reklamy, jak i innych, które wyświetlają się w tym miejscu, można się w łatwy sposób pozbyć…

Jak wyłączyć reklamy w Windows 10 w Menu Start?

Włącz Ustawienia i przejdź do sekcji Personalizacja,

z menu po lewej wybierz „Start”

i wyłącz opcję „Pokazuj okazjonalnie sugestie w menu Start.

Serwis WindowsLatest, który poinformował o tej sprawie, twierdzi również, że wkrótce w systemie Windows 10 pojawią się kolejne reklamy. Na przykład wewnątrz aplikacji WordPad ma pojawić się odnośnik do pakietu Microsoft Office w oficjalnym sklepie producenta. Czy według was takie reklamy są w porządku czy niekoniecznie?

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: WindowsLatest, MSPowerUser, informacja własna

