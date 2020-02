Premiery bywają opóźniane. Bardzo rzadko mamy za to okazje pisać o tym, iż którakolwiek z nich została przyśpieszona. Zanosi się na to, że o jeden z wyjątków chce postarać się Microsoft.

Microsoft Surface Duo może zadebiutować wcześniej

Surface Duo został przez nas zaliczony do grona najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2020 roku. Sam producent sugerował początkowo, że Surface Duo mający wyróżniać się dwoma ekranami o przekątnych 5.6 cala połączonymi 360-stopniowym zawiasem trafi do sprzedaży w okresie świątecznym tego roku. Ostatecznie ma jednak wyglądać to inaczej.

Wedle źródeł Windows Central, prace nad smartfonem idą na tyle dobrze, że możliwe jest ich zakończenie już w kwietniu. Dzięki temu prezentacja mogłaby mieć miejsce na konferencji, na której zobaczymy Surface Go 2 i Surface Book 3. Sprzedaż mogłaby rozpocząć się z kolei już latem. W tle pojawia się jednak jeszcze koronawirus, który odbija się na większości producentów elektroniki, ponieważ fabryki w Chinach borykają się z mniejszymi lub większymi przestojami prac.

Składany smartfon z mocną, ale nie absolutnie topową specyfikacją

Dokładna specyfikacja Surface Duo cały czas pozostaje niewiadomą. Od początku sugerowano, że będzie ona mocna i faktycznie można się tego spodziewać. Między innymi procesora Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. To mocny zestaw, ale tegoroczne topowe konstrukcje będą oferować nieco więcej. I chodzi tu nie tylko o standardowe smartfony (chociażby z linii Galaxy S20 czy Xiaomi Mi 10 lub Xperia 1 II), ale również składane konstrukcje. I o ile mogą pojawić się warianty z większymi zasobami pamięci, o tyle nie wypada spodziewać się innego procesora i wsparcia sieci 5G.

Trudno wyrokować, ilu osobom będzie to w jakimś stopniu przeszkadzać. Wydaje się, że zdecydowanie ważniejsze będzie to, w jaki sposób producent postara się wykorzystać dwa ekrany, jakie funkcje przygotuje. Ostatnie przecieki koncentrowały się na kwestii powiadomień, które da się podglądać tylko częściowo rozchylając urządzenie. Pewne jest, że będzie to sprzęt pracujący pod kontrolą systemu Google Android 10.

