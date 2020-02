Składane smartfony wyglądają coraz lepiej, oferują też coraz ciekawsze specyfikacje i funkcje. Producenci mają jednak duże problemy z zadbaniem o odpowiednią wytrzymałość. Jak wypada ona przy upadkach urządzeń na twardą powierzchnię?

Drop test składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip i Motorola Razr

Wiemy już, że składane ekrany Samsung Galaxy Z Flip i Motorola Razr są bardzo delikatne. Do tego stopnia, że można zarysować je nawet paznokciem. Najpierw potwierdzono to w kontekście Motorola Razr, a ostatnio także w kontekście Samsung Galaxy Z Flip, co zostało nawet skomentowane przez producenta. Teraz, dzięki redakcji CNET, możemy rzucić okiem na tak zwany drop test obydwu smartfonów.

Nie wypada mówić o profesjonalnym eksperymencie. Tutaj nie stanowi to jednak wielkiej wady, ponieważ jeśli komuś zdarzy się upuszczenie smartfona to właśnie w codziennej gonitwie, chociażby na chodnik. Czy Galaxy Z Flip i Motorola Razr mogą coś takiego przetrwać? Odpowiedź na poniższym materiale wideo.

Galaxy Z Flip i Motorola Razr do kupienia w Polsce

Zaskoczeni? Jeśli wytrzymałość Samsung Galaxy Z Flip i Motorola Razr nie budzi u kogoś obaw to obydwa modele dostępne są na naszym rynku. Trzeba liczyć się jednak z dużymi wydatkami. Samsung Galaxy Z Flip wyceniono na 6600 złotych. Motorola Razr kosztuje z kolei 7299 złotych i dodatkowo z racji ograniczenia się producenta do standardu eSim oferowana jest jedynie w Orange.

Bierzecie pod uwagę zakup któregoś z tych modeli lub jakiejkolwiek innej składanej konstrukcji?

Źródło: CNET

