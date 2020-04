Zgodnie z zapowiedziami, w oficjalnej polskiej dystrybucji znajdziemy od dziś wybrane smartfony Realme. Czy równie szybko zdobędą one tak dużą, lub przynajmniej porównywalną, popularność co modele Xiaomi?

Realme debiutuje na polskim rynku

O tym, że Realme wkroczy na polski rynek informowaliśmy niemal równo miesiąc temu. Zgodnie z planami, dziś możemy mówić o debiucie smartfonów Realme w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na początek przygotowano trzy modele - Realme 6, Realme 6i oraz Realme C3. Ceny są dość niskie, ale wypada sprawdzić, na co mają przełożenie.

Zanim bliżej przyjrzymy się wymienionym konstrukcjom warto jednak przypomnieć, że Realme działa już w 27 krajach na całym świecie, a należy do grupy BBK Electronics, w skład której wchodzą także Vivo, OnePlus i Oppo. Pod względem wyglądu i specyfikacji smartfony Realme należy plasować przy propozycjach Oppo. Z reguły są przystępniejsze cenowo, co pozwala niektórym upatrywać tu nowego rywala dla Xiaomi, które po pemierze Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro zebrało sporo negatywnych komentarzy dotyczących wyceny swoich ostatnich nowości.

Realme 6 z ekranem 90Hz

Najbardziej zaawansowany jest w tym przypadku Realme 6. To smartfon wyposażony w 6,5-calowy ekran Full HD+ o częstotliwości odświeżania 90Hz, a także procesor MediaTek Helio G90T oraz maksymalnie 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zastosowano tu również baterię o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem Flash Charge 30W oraz poczwórny aparat główny 64 Mpix + 8 Mpix 119° + 2 Mpix + 2 Mpix i aparat selfie 16 Mpix. Ważnym atutem może okazać się dla niektórych obecność modułu NFC oraz niezależny dual SIM.

Realme 6 dostępny jest w trzech wariantach - 4 GB RAM + 64 GB za 1099 złotych, 4 GB RAM + 128 GB za 1199 złotych oraz 8 GB RAM + 128 GB za 1299 złotych. W przedsprzedaży trwającej do 8 kwietnia można liczyć na rabat w wysokości 100 złotych. Regularna sprzedaż ruszy 9 kwietnia.

Realme 6i z baterią 5000 mAh

W przypadku Realme 6i należy nastawiać się z kolei na 6,5-calowy ekran HD+, procesor MediaTek Helio G80, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Możliwości fotograficzne powinny być zbliżone do tych z powyższego modelu (aparat główny 48 Mpix + 8 Mpix 119° + 2 Mpix + 2 Mpix oraz aparat selfie 16 Mpix), bateria ma większą pojemność 5000 mAh, ale obsługuje wolniejsze ładowanie 18W. Może za to pełnić rolę powerbanku. I tu pojawia się NFC oraz niezależny dual SIM.

Wszystko to w cenie 949 złotych. Sprzedaż Realme 6i rozpocznie się 15 kwietnia.

Realme C3 dla osób z ograniczonym budżetem

Najtańszy Realme C3 to smartfon zahaczający o budżetową półkę. Nie można w związku z tym nastawiać się na imponującą specyfikację, to urządzenie mające sprawdzać się w najprostszych zadaniach. Producent postawił na 6,52-calowy wyświetlacz HD+, procesor MediaTek Helio G70 oraz do 3 GB RAM i do 64 GB pamięci wewnętrznej. Użytkownicy otrzymają tu również potrójny aparat główny 12 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, aparat selfie 5 Mpix, baterię 5000 mAh z ładowaniem 10W i potrójną szufladkę na dwie karty SIM oraz kartę pamięci.

Również na Realme C3 trzeba poczekać do 15 kwietnia. Wariant 2 GB RAM + 32 GB będzie kosztować 599 złotych, za wariant 3 GB RAM + 64 GB zainteresowani zapłacą 649 złotych.

Źródło: Realme

