Inteligentne autobusy wyposażone w kamery patrolują ulice Los Angeles. Jeśli znajdą źle zaparkowane samochody, mogą wystawić im mandat.

Władze Los Angeles w Kaliforni wpadły na nietuzinkowy, ale całkiem sprytny pomysł. Wykorzystają miejskie autobusy do… patrolowania ulic. Skoro pojazdy i tak codziennie przemierzają kilometro po trasach w całym mieście, mogą w końcu pełnić także inną rolę. Sztuczna inteligencja połączona z systemem kamer i lokalizacją satelitarną pozwolą wyłapać nieprawidłowo zaparkowane samochody. Następnie taki inteligentny autobus może wlepić kierowcy mandat.

Autobusy AI Metro w Los Angeles wcielają się w stróżów prawa

Na pierwszy rzut oka pomysł władz Los Angeles wydaje się nieco dziwny. Po krótkim zastanowieniu się okazuje się jednak, że jest całkiem dobry. Autobusy AI Metro dostają system kamer, który ma wyłapać źle zaparkowane samochody. Nad całością czuwa oczywiście sztuczna inteligencja. Sieć autobusów Los Angeles Metro póki co wprowadzi sto pojazdów wyposażonych w nowy system.

Jeżeli “inteligentny autobus” wychwyci źle zaparkowane auto, nagranie prześle do weryfikacji. Jeśli potwierdzi się, że doszło do złamania przepisów, sprawa może być przekazana do sądu. Już latem 2024 roku zaczną się testy systemu nazwanego HaydenAI. Do końca roku system ma natomiast działać pełną parą.

Los Angeles ma problem ze źle zaparkowanymi samochodami

O skali problemów może świadczyć liczba wystawianych każdego roku mandatów. W związku z nieprawidłowym parkowaniem w samym Los Angeles w 2023 roku otrzymało je aż 2,3 miliona kierowców. Wydaje się więc, że warty 11 milionów dolarów system HaydenAI ma spore szanse na zwrócenie się. Podany koszt wprowadzenia AI do miejskich autobusów sieci Los Angeles Metro dotyczy umowy pięcioletniej.

Pomyślano też o prywatności. Jeśli weryfikacja nie dowiedzie naruszenia przepisów, nagranie wideo zostanie automatycznie skasowane. Zgodnie z prawem Kalifornii musi się to stać w maksymalnie 15 dni. Wygląda więc na to, że system będzie działał dość szybko.

HaydenAI posiada podobne systemy nie tylko dla autobusów miejskich, ale też tramwajów, czy autobusów szkolnych. Z rozwiązania wprowadzanego właśnie w Los Angeles korzystają już zresztą władze Waszyngtonu i Nowego Jorku. Kto wie, może podobny system trafi też kiedyś do Polski.

Źródło zdjęć: HaydenAI