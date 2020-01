Jesienią pisaliśmy, że Nintendo Switch lada chwila wyprzedzi SNES-a pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy. Nie pomyliliśmy się – „wielkie N” podało, że łącznie (czyli na całym świecie) „Pstryczek” trafił już do ponad 52 milionów graczy, co oznacza, że… udało się.

16-bitowy Super Nintendo Entertainment System rozszedł się w nakładzie 49 milionów sztuk. Tylu graczy przyciągnął do siebie przez kilkanaście lat swojego życia (na rynku zadebiutował w 1990 roku, a jego żywot został zakończony w 2003). Na przebicie tego wyniku Switch potrzebował niespełna trzech lat – jego premiera odbyła się bowiem w marcu 2017 roku.

Wynik 52,48 miliona sprzedanych egzemplarzy oznacza, że Switch wskakuje na podium rankingu sprzedaży konsol domowych Nintendo, przegrywając jedynie z Wii (101,63 mln) oraz NES (61,91 mln).

Japończycy mają jednak więcej powodów do świętowania. Bo choć Microsoft nie podaje oficjalnych liczb, to szacuje się, że konsola Xbox One znalazła nieco ponad 50 milionów nabywców.

Mamy powody, by stanowczo pisać o tym, że Switch z nią wygrał. A to dlatego, że na osiągnięcie takiego wyniku „X” potrzebował 74 miesięcy, a sprzęt Nintendo – zaledwie 34, a więc zrobił to w czasie krótszym o połowę (a nawet szybciej)!

To, w jakim tempie sprzedają się kolejne egzemplarze konsoli Nintendo Switch, nie pozostawia złudzeń co do tego, że jest to wielki hit Japończyków. Zresztą właśnie w tym momencie zostawiamy was z wykresami, które mówią same za siebie…

