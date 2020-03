A więc to jeszcze nie koniec! Netflix oficjalnie zapowiedział 4. sezon serialu Castlevania – (w opinii wielu) jednej z najlepszych animowanych produkcji w jego katalogu i jednego z najlepszych tytułów opartych na grach wideo w ogóle.

Castlevania: 4. sezon potwierdzony!

Po wyśmienitym pierwszym sezonie z 2017 roku i drugim, który też mógł się podobać, nadszedł (złożony z 10 odcinków) sezon trzeci. Jego premiera w katalogu Netflix odbyła się na początku marca i produkcja szybko zebrała sporo pozytywnych opinii – tak ze strony recenzentów, jak i fanów. Mamy dobrą wiadomość: to nie koniec tej historii – bazująca na kultowej serii gier Castlevania powróci w czwartym sezonie!

Skoro kolejne sezony Castlevanii tak bardzo się podobają, to zaskoczeniem byłoby, gdyby Netflix zrezygnował z tej marki. Nie zamierza tego robić. Niestety poza tym, że planuje ją kontynuować, nie zdradził żadnych szczegółów. Nie wiemy więc, ile odcinków złoży się na czwartą część serialu, ani kiedy doczekamy się jej premiery. Nie spodziewamy się jednak, że dalsze losy (dających się lubić) bohaterów poznamy wcześniej niż w 2021 roku.

Na Netflix zmierzają też inne produkcje oparte na grach

Przy okazji chcielibyśmy wam przypomnieć, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się również kilku innych produkcji opartych na seriach szczególnie bliskich sercom graczy. Netflix rozwija między innymi seriale osadzone w uniwersach Devil May Cry oraz Resident Evil, a dla najmłodszych przygotowuje coś w świecie Angry Birds.

Ale nie samym Netfliksem człowiek żyje. Wykorzystajmy więc tę okazję, by przypomnieć też o animacji Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, serialu HBO opartym na The Last of Us oraz zmierzających do kin filmach Uncharted, Monster Hunter i Tomb Raider (na drugą nóżkę).

Źródło: Netflix, TechRadar, informacja własna

