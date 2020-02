Tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów już za nami, a my poznaliśmy laureatów nagród (w tym za najlepsze efekty specjalne). Podczas gali Oscary 2020 miało miejsce jeszcze jedno dosyć ciekawe wydarzenie, szczególnie z punktu widzenia fanów elektroniki użytkowej.

Chodzi o wywiad z Taika Waititi, który w tym roku zgarnął statuetkę w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany za film Jojo Rabbit. Waititi został zapytany o propozycję działań dla Amerykańskiej Gildii Scenarzystów.

Reżyser żartobliwie zwrócił uwagę na… poprawę klawiatury w laptopach Apple

Apple musi naprawić klawiatury, bo nie da się na nich pisać. Stają się coraz gorsze - to sprawia, że mam ochotę wrócić do komputerów PC.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm