W nocy poznaliśmy wyniki – wiemy kto dostał Oscara za najlepszy film, najlepszą reżyserię czy najlepszy scenariusz. Nas najbardziej interesowała statuetka za najlepsze efekty specjalne i trudno się nie zgodzić z werdyktem.

Oscar za najlepsze efekty specjalne to zawsze spora niewiadoma. W ostatnich latach statuetka przeważnie trafiała do twórców science fiction (wspomnijmy o takich tytułach jak Grawiacja, Intelstellar, Ex Machina czy Blade Runner 2049), ale w 2017 roku nagrodzona została Księga dżungli, a podczas ubiegłorocznej ceremonii wyróżniono Pierwszego człowieka. W tym roku również Akademia Filmowa doceniła film, którego akcja toczy się w przeszłości…

Film 1917 z Oscarem za najlepsze efekty specjalne

Oglądaliście film 1917? Jeśli nie, to wciąż możecie nadrobić zaległości, bo nadal grają go w kinach. A warto to zrobić, bo to kawał dobrego dramatu wojennego – ze świetnym scenariuszem, pięknymi zdjęciami, wspaniałą muzyką i rewelacyjny efektami specjalnymi. To właśnie za te trzy ostatnie produkcja w reżyserii Sama Mendesa otrzymała Nagrody Akademii Filmowej. Oscar za najlepsze efekty specjalne trafił do odpowiedzialnej za nie trójki – to Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy.

Dla Rocherona jest to już drugi Oscar (wcześniej otrzymał go za film Życie Pi). Butler i Tuohy zdobyli statuetkę po raz pierwszy, choć byli już wcześniej nominowani (ten pierwszy za film Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 2, a drugi – za Han Solo. Gwiezdne wojny – historie).

Film 1917 wygrał w tej kategorii (i to – naszym zdaniem – zasłużenie), choć miał mocną konkurencję. Wśród pozostałych nominowanych znalazł się (jeden z największych hitów ubiegłego roku) Irlandczyk, (przepięknie odnowiony) Król lew, (wieńczące sagę) Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie oraz (bezapelacyjnie efektowne widowisko Marvela) Avengers: Koniec gry.

A do kogo trafiły pozostałe statuetki?

Rozdano Oscary 2020 – wyniki prezentują się następująco:

Oscary 2020 – Najlepszy film: Parasite

pozostałe nominacje: 1917, Historia małżeńska, Jojo Rabbit, Irlandczyk, Małe kobietki, Pewnego razu… w Hollywood, Ford vs Ferrari, Joker

Oscary 2020 – Najlepszy film nieanglojęzyczny: Parasite

pozostałe nominacje: Boże Ciało, Kraina Miodu, Nędznicy, Ból i blask

Oscary 2020 – Najlepszy reżyser: Joon-ho Bong (Parasite)

pozostałe nominacje: Sam Mendes (1917), Todd Philips (Joker), Quentin Tarantino (Pewnego razu… w Hollywood), Martin Scorsese (Irlandczyk)

Oscary 2020 – Najlepszy scenariusz oryginalny: Parasite

pozostałe nominacje: 1917, Na noże, Pewnego razu… w Hollywood, Historia małżeńska

Oscary 2020 – Najlepszy scenariusz adaptowany: Jojo Rabbit

pozostałe nominacje: Dwóch papieży, Irlandczyk, Joker, Małe kobietki

Oscary 2020 – Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Renee Zellweger (Judy)

pozostał nominacje: Charlize Theron (Gorący temat), Scarlett Johansson (Historia małżeńska), Saoirse Ronan (Małe kobietki), Cynthia Erivo (Harriet)

Oscary 2020 – Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Joaquin Phoenix (Joker)

pozostałe nominacje: Antonio Banderas (Ból i blask), Adam Driver (Historia małżeńska), Leonardo DiCaprio (Pewnego razu… w Hollywood), Jonathan Pryce (Dwóch papieży)

Oscary 2020 – Najlepsza aktorka drugoplanowa: Laura Dern (Historia małżeńska)

pozostałe nominacje: Kathy Bates (Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Małe kobietki), Margot Robbie (Gorący temat)

Oscary 2020 – Najlepszy aktor drugoplanowy: Brad Pitt (Pewnego razu… w Hollywood)

pozostałe nominacje: Tom Hanks (Cóż za piękny dzień), Anthony Hopkins (Dwóch papieży), Al Pacino (Irlandczyk), Joe Pesci (Irlandczyk)

Oscary 2020 – Najlepszy pełnometrażowy film animowany: Toy Story 4

pozostałe nominacje: Jak wytresować smoka 3, Zgubiłam swoje ciało, Klaus, Praziomek

Oscary 2020 – Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny: Amerykańska fabryka

pozostałe nominacje: Kraina miodu, For Sama, Krawędź demokracji, The Cave

Oscary 2020 – Najlepszy montaż: Ford vs Ferrari

pozostałe nominacje: Irlandczyk, Jojo Rabbit, Joker, Parasite

Oscary 2020 – Najlepszy montaż dźwięku: Ford vs Ferrari

pozostałe nominacje: Ad Astra, Joker, 1917, Pewnego razu… w Hollywood

Oscary 2020 – Najlepsza scenografia: Pewnego razu… w Hollywood

pozostałe nominacje: Jojo Rabbit, Parasite, 1917, Irlandczyk

Oscary 2020 – Najlepsze efekty specjalne: 1917

pozostałe nominacje: Avengers: Koniec gry, Irlandczyk, Król lew, Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Oscary 2020 – Najlepsze zdjęcia: 1917

pozostałe nominacje: Joker, Pewnego razu… w Hollywood, Irlandczyk, Lighthouse

Oscary 2020 – Najlepszy dźwięk: 1917

pozostałe nominacje: Ad Astra, Ford vs Ferrari, Joker, Pewnego razu... w Hollywood

Oscary 2020 – Najlepsza muzyka oryginalna: Joker

pozostałe nominacje: Małe Kobietki, Historia małżeńska, 1918, Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Oscary 2020 – Najlepsza piosenka: (I’m gonna) love me again (Rocketman)

pozostałe nominacje: I can’t let you throw yourself away (Toy Story 4), I’m standing with you (Przypływ wiary), Into the unknown (Kraina Lodu II), Stand up (Harriet)

Oscary 2020 – Najlepsza charakteryzacja: Gorący temat

pozostałe nominacje: Joker, Judy, Czarownica 2, 1917

Oscary 2020 – Najlepsze kostiumy: Małe kobietki

pozostałe nominacje: Irlandczyk, Jojo Rabbit, Joker, Pewnego razu… w Hollywood

Parasite największym wygranym, Netflix największym przegranym

Wyraźnie widać, że Parasite to największy zwycięzca tegorocznych Oscarów. Twórcy koreańskiego dramatu zgarnęli aż cztery statuetki: dla najlepszego reżysera (Joon-ho Bong), za najlepszy scenariusz oryginalny (za który odpowiadają Joon-ho Bong i Jin Won Han) oraz – te dwie najważniejsze – za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy film w ogóle (to sytuacja, która dotąd się nie wydarzyła!).

Na drugim miejscu pod względem nagród uplasował się wspomniany film 1917, a po dwie statuetki zebrały: Joker, Ford vs Ferrari i Pewnego razu… w Hollywood.

Największym przegranym (tak jak podczas rozdania Złotych Globów) okazał się Netflix. Choć jego filmy otrzymały aż 24 nominacje, to galę opuścił z zaledwie dwiema stauetkami. Jedną otrzymali twórcy najlepszego dokumentu, a więc Amerykańskiej Fabryki, drugą zaś odebrała Laura Dern za drugoplanową rolę w Historii małżeńskiej.

