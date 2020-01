Telewizory Jeszcze lepszy? Nowy flagowy telewizor Panasonic: GZ2000 z Dolby Vision IQ 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Podczas targów CES 2020 Panasonic pochwalił się swoim flagowym telewizorem z tegorocznej oferty – modelem GZ2000. To będzie petarda!

Panasonic HZ2000 to następca modelu GZ2000, którym zachwycaliśmy się podczas testów, a więc (niemal pozbawionym wad) telewizorem OLED z pierwszorzędnym HDR-em. A właściwie wydawało nam się, że jest pierwszorzędny, bo japoński producent postanowił nam pokazać, że da się to zrobić jeszcze lepiej.

Flagowy telewizor Panasonic HZ2000 – czy w 2020 roku będziemy zbierać szczęki z podłogi?

Tegoroczny flagowiec Panasonica spróbuje wywołać u nas opad szczęki. Przede wszystkim za sprawą formatu Dolby Vision IQ, czyli nowego formatu HDR z pakietem rozwiązań z gatunku „inteligentnych”, odpowiedzialnych za optymalizację obrazu w czasie rzeczywistym i dostosowywanie parametrów jego wyświetlania do warunków oświetleniowych czy też typu treści.

Oprócz Dolby Vision IQ nowy telewizor zaoferuje też Filmmaker Mode, czyli owoc współpracy producentów TV i hollywoodzkich reżyserów. W tym trybie obraz wygląda zgodnie z wizją twórców – dezaktywowane są niektóre z efektów dodawanych w postprodukcji, a stała liczba klatek na sekundę jest utrzymywana.

Dopełnieniem całości jest nowy panel Master HDR OLED Professional Edition, o którym jednak niewiele wiadomo, poza tym, że cechuje się o 20 proc. wyższą jasnością i został zaprojektowany w Hollywood.

Wygląda na to, że Panasonic HZ2000 to telewizor, o którym będziemy marzyć w tym roku

Panasonic HZ2000 to pierwszy telewizor obsługujący równocześnie Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG Photo i Filmmaker Mode. Podobnie jak ubiegłoroczny model, zaoferuje też system audio z Dolby Atmos – formatem zapewniającym przestrzenne brzmienie. Oczywiście w tym roku ma robić jeszcze większe wrażenie.

Na liście charakterystycznych cech serii HZ2000 odnajdujemy także zaktualizowany system Smart TV – My Home Screen 5.0 z obsługą Asystenta Google. To z kolei, czego zabraknie, to porty HDMI 2.1.

Ceny pozostają nieznane, ale wiemy za to, że Panasonic HZ2000 będzie dostępny w dwóch wersjach: o przekątnych 55 i 65 cali.

Źródło: Panasonic, FlatpanelsHD, Engadget, Dolby

