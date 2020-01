Telewizory Dla graczy, kinomaniaków, kibiców …i estetów - 14 nowych telewizorów LG OLED na rok 2020 2020-01-06 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Telewizory OLED od kilku lat już stanowią najlepszy pokaz możliwości LG z zakresu obrazu, dźwięku i inteligentnego zarządzania domową rozrywką. Targi CES 2020 przyniosły zapowiedź tegorocznych modeli – i to aż czternastu.

Telewizory LG OLED na rok 2020 – odświeżone modele i zupełne nowości

Telewizory OLED firmy LG na rok 2020 to aż 14 nowych urządzeń. Wśród nich między innymi odnajdujemy 55-, 65- i 75-calowe LG OLED BX i CX, czyli podstawowe serie w przystępnych cenach (a absolutną nowością jest najmniejszy w historii, 48-calowy wariant z rodziny CX).

Do tego dojdą też 65- i 77-calowe modele o supersmukłym profilu – z serii WX Wallpaper oraz 55-, 65- i 77-calowe wersje z nowej serii GX Gallery, wyróżniającej się minimalistycznym wzornictwem. Nie można też nie wspomnieć o zupełnie nowym, zwijanym telewizorze LG SIGNATURE OLED R, o którym szerzej pisaliśmy już wcześniej.



LG OLED GX

Dopełnieniem całości są 77- i 88-calowe modele LG OLED ZX – pierwsze „prawdziwe telewizory 8K”, a więc wyświetlające obraz o rozdzielczości czterokrotnie większej niż 4K i szesnastokrotnie większej niż FHD. Co wszystkie te nowinki będą nam miały do zaoferowania?

Na telewizorze LG OLED zobaczysz film tak, jak chciał ci go pokazać reżyser

Filmmaker Mode – pod tą nazwą kryje się specjalny tryb zapewniający wierność wyświetlanego obrazu z wizją hollywoodzkich reżyserów. To pakiet funkcji, na który składają się między innymi możliwości wyłączenia pewnych efektów postprodukcyjnych i rozwiązania odpowiedzialne za zachowanie optymalnej liczby klatek na sekundę czy właściwych proporcji. O tym, że to działa jak należy, najlepiej świadczy nagroda Excellence in Enginnering przyznana przez stowarzyszenie Hollywood Professional.



LG OLED WX

Świetne warunki do oglądania filmów i seriali zapewnia już zresztą sam panel OLED – jego charakterystycznymi cechami są wszak: absolutna czerń, nieskończony kontrast i brak zniekształceń przy patrzeniu pod kątem. Nowe telewizory LG mogą poza tym pochwalić się obsługą kinowego formatu dźwiękowego Dolby Atmos oraz zaawansowanego HDR-u pod tytułem Dolby Vision IQ, czyli znanego i cenionego formatu z zestawem nowych, inteligentnych funkcji optymalizujących obraz w każdych warunkach.

Niski input lag, odpowiedni HDR i powiadomienia – coś dla graczy i kibiców

Jeżeli nazywasz się graczem albo kibicem, to nowe telewizory LG OLED będą miały też co nieco do zaoferowania właśnie tobie. Co takiego? Ano choćby 120-hercowy panel oraz specjalne tryby obrazu i dźwięku.



LG OLED ZX

Miłośnicy elektronicznej rozrywki docenią też obsługę technologii G-Sync, eliminującej problemy z płynnością oraz superkrótki input lag, z którego zresztą ta rodzina już od dłuższego czasu słynie. Wypada też wspomnieć o trybie HGiG Mode (w którym ustawienia HDR-u są dostosowywane pod kątem konkretnych tytułów) oraz certyfikacie Eye Comfort Display (oznaczającym możliwość regulacji natężenia niebieskiego światła, brak migotania i niezmienny obraz pod kątem).

Z myślą o fanach sportu natomiast telewizory zostały wyposażone w funkcję Sports Alert, zapewniającą stały dostęp do powiadomień o nadchodzących spotkaniach, wynikach meczów i innych wiadomościach związanych z piłką nożną albo inną dyscypliną. Procesor Alpha 9 trzeciej generacji ma też kilka rozwiązań odpowiedzialnych za zwiększanie realizmu podczas transmisji sportowych.

Wprawdzie to oczywiste, ale LG OLED na rok 2020 to telewizor inteligentny

Chwalony od lat system webOS w najnowszej wersji zapewnić powinien intuicyjną obsługę i nieograniczony dostęp do najnowszych aplikacji multimedialnych (w tym Disney+ i Apple TV+) oraz rozwiązań technologicznych. Ze swoim telewizorem będziesz mógł lub mogła porozmawiać niemal w naturalny sposób, a on odpowie ci lub wykona polecenie, które mu wydasz.

