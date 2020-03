Gry komputerowe Legenda turówek wróciła w pięknym stylu! Dziś premiera Panzer Corps 2 z dnia 2020-03-19

Trochę musieliśmy na nią poczekać, ale ekipa Flashback Games zadbała o to, by nam to sowicie wynagrodzić. Debiutująca dziś na rynku gra Panzer Corps 2 zapowiadała się świetnie, a recenzje pokazują, że efekt też może się podobać!

Czasy II wojny światowej wielokrotnie już były eksplorowane w grach strategicznych, ale dobrych produkcji nigdy za wiele. Wszystko zaś wskazuje na to, że Panzer Corps 2 na takie określenie w pełni zasługuje. Recenzenci (których noty składają się na średnią powyżej 8/10) zachwycają się tym, jak twórcy ze studia Flashback Games wzięli klasyczną formułę rozgrywki i dopieścili ją tak, by i dziś cieszyła oraz przyciągała do ekranu na długie godziny. Ale zanim więcej szczegółów, zerknijcie na oficjalny zwiastun… Zobacz najnowszy zwiastun Panzer Corps 2 z okazji premiery gry: Tu nie liczy się szybkość, lecz pomyślunek. Nie wygrywa ten, który najszybciej klika, lecz potrafiący dobrać odpowiednią taktykę i przechytrzyć wroga w momencie, w którym najmniej by się tego spodziewał. Takimi regułami rządzi się Panzer Corps 2, zabierające nas na Stary Kontynent z czasów II wojny światowej i pozwalające nam przejąć kontrolę nad przeszło tysiącem realistycznych jednostek. W drugiej odsłonie spod znaku Panzer Corps czeka na nas 60 scenariuszy z Wehrmachtem w roli głównej, 4 bonusowe scenariusze dla jednego gracza i 10 skrojonych pod rozgrywkę wieloosobową. A jakby tego wszystkiego było dla nas za mało, to mamy jeszcze rozbudowany edytor i tryb potyczki z generatorem map losowych. Upewnij się, że pecet sobie poradzi i ruszaj do sklepu po Panzer Corps 2 Panzer Corps 2 śmiga na Unreal Engine 4 i prezentuje się naprawdę dobrze. Żeby to docenić będziemy jednak potrzebowali nieco mocniejszego peceta niż w przypadku przeciętnej turówki. Twórcy nie ujawnili konkretnych wymagań, ale zalecają co najmniej 8 GB RAM-u i obsługującą DirectX 11 grafikę z 4 GB pamięci wideo. Jeśli jesteście gotowi, to upewnijcie się, że macie odłożone 143 złote i już teraz ruszajcie na Steama! Według recenzentów jest to bowiem pozycja obowiązkowa dla miłośników historycznych strategii turowych. Źródło: Slitherine, Metacritic, informacja własna Czytaj dalej o grach strategicznych: A teraz fanów RTS-ów zapraszamy na pół godziny z nową Twierdzą

