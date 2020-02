Google rozwija swoją usługę streamingową gier i ogłosiło kolejną partię nowości „First on Stadia”. Znajdziecie coś ciekawego dla siebie?

Nowości na Google Stadia

Zespół Google obiecał, że w tym roku Stadia będzie bogatsza o 120 gier. Wielu jest rozczarowanych, a inni czekają z niecierpliwością na DOOM Eternal, Get Packed, Orcs Must Die! 3, Baldur's Gate 3 i wiele innych.

Oto zapowiadane pięć nowych gier Google Stadia, które z pewnością umilą graczom czekanie na kolejne tytuły:

Lost Words: Beyond the Page - First on Stadia

Wydawca: Modus Games

Twórca: Sketchbook Games

Platformówka przygodowa 2D w formie klimatycznej łamigówki, która w niezwykły sposób wiąże narrację z rozgrywką.

Wszystko dzieje się na stronach pamiętnika młodej dziewczyny. Odkrywając wciągającą historię stworzoną przez znaną pisarkę gier (Rhianna Pratchett), gracz odkryje tętniący życiem fantastyczny świat Estorii, w którym słowa mają ogromną moc.

W Lost Words: Beyond the Page trzeba będzie używać słów, aby rozwiązać trudne łamigłówki i przejść przez uroczy akwarelowy krajobraz. Zdobywając nagrody i wyróżnienia, bohater będzie przeskakiwać niesamowite strony pamiętnika i odkrywać emocjonalną opowieść.

Panzer Dragoon: Remake

Wydawca: Forever Entertainment

Twórca: MegaPixel Studio

Przerobiona wersja kultowej gry Panzer Dragoon w nowej wersji. Wierna oryginałowi, ale odpowiada nowoczesnym standardom gier: ulepszono grafikę i możliwe jest sterowanie kamerą 360 stopni.

Akcja dzieje się na odległej planecie. Gracz wciela się w bohatera, który jest świadkiem pojedynku dwóch smoków. Kierując opancerzonym niebieskim smokiem, uzbrojony w śmiercionośną broń z przeszłości trzeba wypełnić otrzymaną misję. Należy powstrzymać aktywację starożytnego mechanizmu ukrytego głęboko w ruinach nawet za cenę życia.

Gracz ma do przebycia siedem realistycznych poziomów. Będzie przedzierać się przez oceany, tropikalne miasta i podziemne ruiny. Podczas wykonywania misji przyjdzie zmierzyć się również z wieloma przeciwnikami: przerażającymi osami wielkości człowieka, gigantycznymi ważkami czy latającymi pancernikami.

Serious Sam Collection

Wydawca: Devolver Digital

Twórca: Croteam

Gracz wciela się w postać legendarnego bohatera akcji, Sama i przeżywa jedną z najbardziej wybuchowych serii strzelanek wszechczasów, ratując świat przed bezlitosną inwazją obcych. Walcząc z niekończącymi się hordami wrogów, przemierza ruiny starożytnego Egiptu i Amerykę Południową. Mając całkiem pokaźny arsenał (strzelby, lasery, wyrzutnia rakiet, ogromne armaty i oczywiście kultowy minigun) można śmiało iść na wojnę w pojedynkę lub z grupą maksymalnie 4 graczy w lokalnej kooperacji lub 16 graczy online.

Serious Sam Collection zawiera całą zawartość Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter i Serious Sam 3: BFE, w tym rozszerzenia The Legend of the Beast i Jewel of the Nile.

Stacks on Stacks (on Stacks) - First on Stadia

Wydawca i twórca: Herringbone Games

Gracz musi zbudować wieżę 3D. Należy użyć swojego metapsychicznego hełmu, aby zrobić porządek z kolorowymi cegłami spadającymi na ten szalony świat. Trzeba zbudować budowlę zachowującą równowagę. Można do tego wykorzystać różnorodne materiały, takie jak słynne dzieła sztuki, akwarium, magnesy i inne. Jakby tego było mało, trzeba przez cały czas bronić swoich wież przed atakującymi duchami, smokiem oddychającym kulą ognia i innymi zagrożeniami. A kiedy wieża zostanie już ukończona… wystarczy za pomocą gigantycznej kuli zniszczyć to, co budowało się przez cały ten czas.

Dostępny jest rozbudowany tryb fabularny dla jednego gracza, a także lokalna kooperacja i podzielony ekran.

Spitlings - First on Stadia

Wydawca: HandyGames

Twórca: Massive Miniteam

Coś dla osób nieprzepadających za wspólnymi rozgrywkami. Problem z grami wieloosobowymi polega przecież na tym, że to przez innych zawsze się przegrywa, czyż nie? Dlatego właśnie to gra idealna, aby obwiniać wszystkich dookoła za ich brak kompetencji.

Ta chaotyczna, zręcznościowa produkcja pełna akcji jest nowoczesnym podejściem do hardcorowych klasyków. Gracz steruje Spitlingiem, uroczym prostokątnym stworzeniem z zębami, którymi może pluć lub używać do skakania. Na przejście czeka ponad 100 poziomów z przerywnikami w formie krótkich animacji oraz ponad 30 motywów i postaci do odblokowania. Do dyspozycji jest tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy. Jeżeli jeden zawiedzie, wszyscy zaczynają od początku.

Pamiętajcie, że Stadia również aktualizuje Borderlands 3, gdzie odbędą się wydarzenia specjalne z okazji Walentynek.

