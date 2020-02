O ofercie PlayStation Plus na marzec można będzie powiedzieć wiele. Trudno jednak odmówić producentowi jednego - zadbał o tytuły, którym nie brakuje klimatu.

PlayStation Plus na marzec 2020

Od początku tego roku japoński producent zdaje się mocniej przykładać do tego, aby abonenci programu nie żałowali wydawanych pieniędzy. Styczniową ofertę reklamował mianem wartej ponad 100 złotych, w lutym natomiast udostępnił aż 5 gier. Najwyraźniej chce iść za ciosem, ponieważ również marcowa oferta jawi się bardzo przyjemnie. Padło bowiem na Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces.

Shadow of the Colossus to jeden z ważniejszych tytułów na wyłączność PlayStation 4, a jednocześnie remake kultowego oryginału z PlayStation 2. Odświeżona wersja również zebrała świetne oceny, więcej na temat rozgrywki i największych atutów tej propozycji możecie znaleźć w naszej recenzji. Innych klimatów należy spodziewać się po Sonic Forces, platformówce z jednym z najlepiej rozpoznawalnych bohaterów w świecie gier. Co ważne, i w tym przypadku mówimy o dobrze przyjętym tytule.

Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces zostaną udostępnione abonentom programu już 3. marca. Tego samego dnia wygaśnie lutowa oferta, a więc opieszali powinni się pośpieszyć jeśli chcą poszerzyć swoją kolekcję o Bioshock: The Collection, The Sims 4 lub Firewall Zero Hour.

Niewtajemniczonym warto natomiast przypomnieć, że program PlayStation Plus już od pewnego czasu nie obowiązuje na konsolach PlayStation 3 i PlayStation Vita. Nie należy zatem dziwić się, że oferta obejmuje jedynie dwie gry.

