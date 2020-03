Jeśli zauważycie pewne zmiany podczas pobierania gier na PlayStation 4 to niekoniecznie musi to oznaczać, iż macie problemy ze swoim Internetem. Sony zdecydowało się na pewne ograniczenia.

Nastaw się na wolniejsze pobieranie gier na PS4

Z krótkiego komunikatu wydanego przez japońskiego producenta dowiadujemy się, iż zdecydował się on na pewne ograniczenia, które dotkną wybranych użytkowników PlayStation 4. Wybranych, ale to bardzo duże grono, ponieważ mowa o mieszkańcach całej Europy. To właśnie oni (my) muszą nastawiać się na wolniejsze pobieranie gier na konsole PlayStation 4. Jednocześnie od razu dodać trzeba, że jakość rozgrywki online powinna pozostać w dotychczasowej kondycji.

Uważamy, że ważne jest, abyśmy zrobili wszystko w celu rozwiązania problemów związanych ze stabilnością Internetu, ponieważ niespotykana liczba osób ćwiczy teraz social distancing i coraz bardziej polega na dostępie do Internetu. Gracze mogą odczuwać nieco wolniejsze lub opóźnione pobieranie gier, ale nadal będą cieszyć się krzepką rozgrywką. Doceniamy wsparcie i zrozumienie ze strony naszej społeczności oraz jej wkład, ponieważ podejmujemy te działania, aby zachować dostęp do sieci dla wszystkich.

Sony dołącza tym samym do wielu innych firm

Pewnie domyślacie się już, dlaczego Sony zdecydowało się na takie ograniczenie. Troska o jakość Internetu w Europie pogrążonej w pandemii koronawirusa przyświeca ostatnio coraz większej liczbie firm. Pisaliśmy już, że jakość swoich materiałów wideo zdecydował się ograniczyć Netflix, to samo zrobił też YouTube, a ostatnio również Facebook i Disney+.

Sony nie podało dokładnych danych dotyczących prędkości pobierania i wprowadzanych limitów, nie sprecyzowało też czasu trwania nowych zasad. Złośliwi pytają, jak Sony udało się jeszcze bardziej obniżyć te prędkości?

