Gry Nadciąga polski symulator wędkarza - najbardziej realistyczny ze wszystkich z dnia 2020-03-07

Symulator wędkarza. To nie brzmi szczególnie emocjonująco, ale 115 tysięcy sprzedanych egzemplarzy pokazuje, że jest popyt, a 86 proc. pozytywnych recenzji na Steamie to znak, że Ultimate Fishing Simulator go zasyca. Dobrą wiadomością jest więc chyba, że nadciąga „dwójka”!

Ultimate Fishing Simulator 2 tworzy polskie studio MasterCode, od lat specjalizujące się w grach wędkarskich (tak, jest taka cała kategoria). Ta ma być naturalnie najlepszą i najbardziej rozbudowaną ze wszystkich. Na dobry początek obejrzyjmy sobie oficjalny zwiastun tej produkcji. Zobacz zwiastun zapowiadający grę Ultimate Fishing Simulator 2: Więcej, lepiej i bardziej realistycznie – symulator wędkarza na drugą nóżkę W „dwójce” będziemy mogli obserwować wydarzenia z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby i wykorzystywać najróżniejsze techniki łowienia: od spinningu i metody spławikowej, po wędkarstwo morskie i podlodowe. Odwiedzimy różne zakątki świata o różnych porach roku i znajdziemy w tamtejszych wodach kilkadziesiąt rodzajów ryb. Ryby – skoro już o nich mowa – mają zachowywać się całkiem realistycznie, dzięki dopracowanej sztucznej inteligencji. Twórcy zapowiadają też dynamiczną wodę i wiernie odwzorowany, licencjonowany sprzęt wędkarski. Znacząco poprawiona oprawa wizualna i rozbudowany tryb wieloosobowy to kolejne istotne cechy gry Ultimate Fishing Simulator 2. Ultimate Fishing Simulator 2 jest już blisko – trafi na pecety i 5 konsol Premierę pełnej wersji poprzedzi około półroczny etap wczesnego dostępu na Steamie – ten rozpocznie się w drugiej połowie tego roku (a już teraz możecie dodać ten tytuł do listy życzeń). Z czasem Ultimate Fishing Simulator 2 trafi również na konsole: PlayStation 5, nowego Xboksa, PlayStation 4 i Xbox One oraz Nintendo Switch. Źródło: Ultimate Games Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Czytaj dalej o grach symulacyjnych: Symulator… koszenia trawy - kolejny pomysł Polaków na zwiastunie

