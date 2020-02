Jedni faceci szukają ideału, inni przygodnych kontaktów. Są i tacy, których realne osoby rozczarowują... Każdy z nich znajdzie jednak na Dzień Singla coś dla siebie w wirtualnym świecie. Oto najładniejsze bohaterki z gier, do których przez lata wzdychaliśmy.

Najładniejsze bohaterki gier

Mówi się, że to nie prawda, że gracze nie mają swojego życia. Mają ich w końcu tak wiele, jak dużo przygód przeżyją wirtualnymi postaciami – czy to będzie Death Stranding, The Sims 4, Star Wars Jedi: Upadły Zakon czy GreedFall.

Zresztą podobnie jest ze związkami. Można w rzeczywistości starać się o powodzenie u wybranki serca, ale można też wieczory spędzać przy konsoli, wzdychając do swoich ideałów z gier. Ciężko o to winić zwolenników urody spod znaku pikseli, polygonów i motion capture.

W końcu graficy, scenarzyści i aktorzy starają się latami, by stworzyć takie wirtualne dziewczyny, które zawładną umysłami tysięcy graczy i staną się ich obiektami tęsknych westchnień. Oto subiektywny zbiór najgorętszych, najseksowniejszych bohaterek gier, z którymi niejeden singiel chętnie spędziłby wirtualny, wypełniony emocjami wieczór.

Alyx Vance

Z jakiej gry ją znamy: Half-Life

Rasa: Człowiek

Wiek: około 26 lat

Bez Alyx nie byłoby Half-Life 2. Wszak to ona daje naszemu bohaterowi kultowego Gravity Gun’a i tłumaczy jak z niego korzystać. Ba, kilka razy ratuje też nasz tyłek wybawiając Gordona z opresji. Ot, dziewczyna „do rany przyłóż” – zawadiacka, bojowa, atrakcyjna i piekielnie inteligentna.

Aerith (Aeris) Gainsborough

Z jakiej gry ją znamy: Final Fantasy VII

Rasa: Pół-Centra/Człowiek

Wiek: 22 lata

Ponad dwie dekady temu ta skromna dziewczyna o zagadkowym uśmiechu szturmem podbiła serca graczy. I to nie ze względu na urodę, bo przecież tej w czasach pierwszego PlayStation raczej trzeba było się jedynie domyślać (nie to co teraz, w nadchodzącym wielkimi krokami remake’u). Aeris do Final Fantasy VII wniosła radość, optymizm i współczucie. I pewnie dlatego tak za nią tęsknimy.

Tifa Lockheart

Z jakiej gry ją znamy: Final Fantasy VII

Rasa: Człowiek

Wiek: 20 lat

Ten kto grając w Final Fantasy VII nie wzdychał do Aeris pewnie nie mógł oprzeć się urokowi Tify. Pod maską silnej i nieco narwanej wojowniczki, która nie boi się starć z potężniejszym od siebie przeciwnikiem, kryje się tu delikatna, czuła i dość nieśmiała dziewczyna. Ciekawe czy jej odnowiona wersja z Final Fantasy VII Remake znów wywoła u nas szybsze bicie serca.

Elisabeth

Z jakiej gry ją znamy: BioShock Infinite

Rasa: Człowiek

Wiek: 19-20 lat

Pewnie większość z Was kojarzy Elisabeth z roli młodego, niewinnego dziewczęcia uwięzionego w latającym mieście Columbii, prawda? No ale przecież jest jeszcze jej znacznie dojrzalsza, pełna seksapilu wersja z dodatku Burial at Sea. Prawdziwa kusicielka, kobieta przynosząca zgubę, idealny przykład femme fatale w świecie gier.

Liara T’soni

Z jakiej gry ją znamy: Mass Effect 1-3

Rasa: Asari

Wiek: 106 lat

Niby obca istota, o niebieskiej skórze, dziwnych, mackowatych „włosach” i osobliwym podejściu do kwestii płci, a koniec końców okazuje się bardziej ludzka niż można byłoby przypuszczać. Być może dlatego fani Mass Effect tak często za obiekt westchnień swojego bohatera bądź bohaterki wybierali właśnie niezwykle uczuciową Liarę. No, skoro Asari mogli dostosować swoją płeć do partnera to czemu nie.

Chun-Li

Z jakiej gry ją znamy: seria Street Fighter

Rasa: Człowiek

Wiek: 48 lat

Niech nie zwiedzie Was wygląd dziewczęcia i włosy uplecione w urokliwe, słodkie kucyki. Chun-Li to kobieta dojrzała i pewna siebie. Do tego jeszcze stróż prawa, który nie boi się zaaplikować zbirom sporej dawki piąchopiryny. Coś jak damska wersja Jackie Chana, tylko bardziej powabna.

Rayne

Z jakiej gry ją znamy: seria BloodRayne

Rasa: Dhampir (wampir półkrwi)

Wiek: 89 lat

Oj, kiedyś, dawno temu, ta ponętna dhampirzyca potrafiła rozpalić męską wyobraźnię. A jej taniec z ostrzami, na które nadziewała bawiących się w okultyzm nazistów – to wizualna poezja w najczystszym wydaniu. Aż szkoda, że branża gier zapomniała o tej niesamowicie seksownej bohaterce. Kto wie, może kiedyś Rayne powróci.

Cindy Aurum

Z jakiej gry ją znamy: Final Fantasy XV

Rasa: Człowiek

Wiek: 26 lat

Ponoć twórcy Final Fantasy XV bardzo się starali, by Cindy nie była zbyt seksowna. Wszak miała być naszym mechanikiem, a nie kusicielką męskiej części widowni i nowym symbolem sexu w tej legendarnej już serii. I cóż, chyba jednak nie za bardzo im to wyszło. Jak myślicie?

Sheva Alomar

Z jakiej gry ją znamy: Resident Evil 5

Rasa: Człowiek

Wiek: 23 lata

Mało która bohaterka wzbudzała takie emocje na długo przed swoim pierwszym występem jak właśnie Sheva Alomar. Nietypowa, zjawiskowa uroda i wojowniczy, zadziorny charakterek wyraźnie idą tu w parze. Co tu dużo pisać, Sheva błyszczała w Resident Evil 5 dla wielu stając się idealnym symbolem „Girl Power”.

2B

Z jakiej gry ją znamy: NieR: Automata

Rasa: Android YoRHa

Wiek: nieznany

Patrząc na zdjęcie 2B trudno skupić myśli, prawda? Czarna spódniczka, pończochy, długie, skórzane kozaczki i kontrastujące z czarną opaską na oczy białe włosy – coś takiego musiało robić wrażenie na męskiej części graczy. Pal licho, że to android i że jego wygląd to tylko sprytny sposób na początkowe odciągnięcie naszej uwagi od absolutnie zakręconej fabuły gry. 2B wymiata i tyle!

Isabella “Ivy” Valentine

Z jakiej gry ją znamy: seria Soul Calibur

Rasa: Człowiek

Wiek: 32 lata

Co prawda twórcy tej bohaterki nieco zbyt mocno popuścili wodze męskich fantazji, ale dzięki temu seria Soul Calibur zyskała jedną ze swoich ikon i niezaprzeczalny symbol seksu. Bo kto nie kojarzy tej skąpo odzianej dziewczyny? A przecież dziewczyn w tej serii jest znacznie, znacznie więcej. Ba, niektóre z nich wydają się nawet lepiej wyposażone. No ale Ivy jest tylko jedna!

Bayonetta

Z jakiej gry ją znamy: seria Bayonetta

Rasa: Człowiek

Wiek: +600 lat

Kto powiedział, że wiedźma musi być brzydka i mieć krzywy nos, koniecznie z obrzydliwą brodawką na środku? Bayonetta zrywa z takimi stereotypami. Jej każdy ruch emanuje tak niesamowitym seksapilem, że starczyłoby go na obdzielenie jeszcze z 3 innych gier.

Cassie Cage

Z jakiej gry ją znamy: Mortal Kombat X i Mortal Kombat 11

Rasa: Człowiek

Wiek: około 20 lat

Trzeba przyznać, że córka Sonyi Blade i Johnny Cage wyrosła na piękną kobietę. Choć jest stosunkowo świeżym zawodnikiem w serii Mortal Kombat (jakby nie patrzeć zaliczyła tam dopiero dwa występy), to jednak już udało jej się zdeklasować inne, występujące tam znacznie dłużej, bohaterki. Cóż, młodość robi swoje!

Morrigan

Z jakiej gry ją znamy: seria Dragon Age

Rasa: Człowiek

Wiek: 25-30 lat

Choć od Morrigan początkowo wiało chłodem miała ona w sobie to coś, trudny do określenia magnetyzm, który sprawiał, że ciężko było jej się oprzeć. Przyznać się bez bicia, ilu z Was grając w Dragon Age: Początek zdecydowało się na romans właśnie z tą Wiedźmą z Głuszy? Aż szkoda, że nie można tego było powtórzyć w Inkwizycji.

Izabela

Z jakiej gry ją znamy: Dragon Age: Początek, Dragon Age II

Rasa: Człowiek

Wiek: około 28 lat

Atrakcyjna, frywolna i bezpośrednia – oto cała Izabela. Nie da się zaprzeczyć, że właśnie to sprawiało, że była tak interesującą postacią dwóch pierwszych części Dragon Age. A oprócz tego oczywiście możliwość romansowania z nią bez względu na płeć naszego bohatera. A trzeba przyznać, że pod tym względem dziewczyna bywała charakterna.

Citra Talugmai

Z jakiej gry ją znamy: Far Cry 3

Rasa: Człowiek

Wiek: 29 lat

Uchodząca za boginię ludu Rakyat Citra jest równie ponętna jak niebezpieczna. To zręczna manipulatorka potrafiąca wykorzystać swoje wdzięki by osiągnąć zamierzone cele. Każdy kto skończył Far Cry 3 i dał się jej przekonać wie dobrze, że lepiej było z nią nie zadzierać.

Amelie

Z jakiej gry ją znamy: Death Stranding

Rasa: Człowiek

Wiek: Bliżej nieokreślony

Niełatwo przedstawić tę bohaterkę, bo i sama fabuła Death Stranding jest nieźle pokręcona. Dość powiedzieć, że tak intrygującej istoty w grach dotąd chyba jeszcze nie było. Nawet jeśli jej uroda skrywa mroczną tajemnicę.

Aloy

Z jakiej gry ją znamy: Horizon Zero Dawn

Rasa: Człowiek

Wiek: 19 lat

Chyba nikt nie zaprzeczy, że w świecie gier Aloy zadebiutowała z przytupem stając się z miejsca jedną z ikon PlayStation 4. My zapamiętamy ją jako młodą, rudowłosą dziewczynę zdeterminowaną by odkryć tajemnicę swojego pochodzenia pośród zniszczonego, postapokaliptycznego świata i krążących po nim dziwnych maszyn udających zwierzęta. Aż chciałoby się zobaczyć dalszy ciąg jej przygód.

Quiet

Z jakiej gry ją znamy: Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Rasa: Człowiek

Wiek: brak danych

Nim ktoś zarzuci, że to nienormalne by snajper chodził tak roznegliżowany przypominamy, że to bohaterka gry Hideo Kojimy, a on na wszystko ma wyjaśnienie. Quiet może i aż nadto kokietuje gracza emanując kobiecością i seksapilem, ale skoro po specjalnej terapii oddycha przez skórę to przecież nie każemy jej się ubrać, prawda? Zresztą jak wyglądałby wówczas jej słynny już taniec w deszczu.

Jill Valentine

Z jakiej gry ją znamy: seria Resident Evil

Rasa: Człowiek

Wiek: 28 lat

Nie ma chyba gracza, który nie znałby tej bohaterki. Wszak Jill Valentine towarzyszy nam już od prawie 25 lat tj. od pierwszego Resident Evil. Trudno się więc dziwić, że darzymy ją sentymentem, nawet jeśli przez ostanie ćwierć wieku zmieniła się nie do poznania. Swoją drogą ciekawe co powiecie na jej najnowsze wcielenie w remake Resident Evil 3.

Ellie

Z jakiej gry ją znamy: seria The Last of Us

Rasa: Człowiek

Wiek: 19 lat

Od czasu pierwszego The Last of Us wyraźnie wydoroślała. Ludzie z Naughty Dog chyba też, bo na zachętę nowej przygody zaserwowali nam tak niesamowicie sugestywną i niezwykle intymną scenę skradzionego pocałunku, że aż wydaje się to nierealne. A wiecie co jest najlepsze? Że to przecież maluteńki wycinek tego co czeka naszą bohaterkę.

Freya

Z jakiej gry ją znamy: God of War

Rasa: Bogini

Wiek: nieznany

Freye otacza niesamowita aura, która powoduje, że od pierwszego jej spotkania w God of War czujemy z nią jakaś bliskość. Czy to emanująca z niej siła, powab, mądrość czy wewnętrzny spokój - trudno powiedzieć. Ważne, że każde jej pojawienie się na ekranie wywołuje u nas westchnienie. Nie wierzycie? No to sami sprawdźcie.

Lara Croft

Z jakiej gry ją znamy: seria Tomb Raider

Rasa: Człowiek

Wiek: 21 lat

Pewnie myślicie „znowu Lara Croft? Nie było lepszych kandydatek?”. A ileż to razy wzdychaliście przy kolejnych odsłonach jej przygód? Nawet jeśli nowej odsłonie brakuje już nieco dawnego uroku, bo z wyidealizowanej sexbomby stała się nieco bardziej normalną kobietą, to i tak w pełni zasłużyła ona na miejsce w naszym zestawieniu najgorętszych bohaterek gier.

Chloe Frazer

Z jakiej gry ją znamy: seria Uncharted + Uncharted: Zaginione Dziedzictwo

Rasa: Człowiek

Wiek: 39 lat (Zaginione Dziedzictwo)

Chloe to damska wersja Indiany Jonesa. Trochę bardziej zadziorna i nie zawsze równie prawa co kultowy poszukiwacz przygód grany przez Harrisona Forda, ale właśnie to lubimy chyba w niej najbardziej. Ot, niegrzeczna, ale i wyjątkowo urodziwa kobieta. A teraz przyznać mi się tu bez bicia - ilu z Was będąc w miejscu Nathana Drake’a wybrałoby ją a nie Elenę?

Miranda Lawson

Z jakiej gry ją znamy: Mass Effect 2 i Mass Effect 3

Rasa: Człowiek

Wiek: 35 lat

Perfekcyjne wymiary, perfekcyjne ciało, perfekcyjna twarz – Mirandę stworzono bawiąc się genami tak aby była kobietą idealną. I trzeba przyznać, że ludzie z BioWare naprawdę się postarali, by nie była to jedynie pusta historyjka. Miranda Lawson to jedna z najładniejszych kobiet powołanych do życia przez to studio. Jej czar dodał Mass Effect niesamowitego kolorytu.

Cirilla Fiona Elen Riannon

Z jakiej gry ją znamy: Wiedźmin 3: Dziki Gon

Rasa: Człowiek

Wiek: 21 lat

Oj, można było wzdychać na widok białowłosej Ciri w Wiedźminie 3. Oj tak! Piegowate dziewczę wyrosło na przepiękną, pewną siebie kobietę. I choć w samej grze nie znajdziemy zbyt wielu intymnych szczegółów z jej życia to w niczym nie przeszkadza. Wszak najbardziej rozpala wyobraźnie to czego nie widać, czyż nie?

Yennefer z Vengerbergu

Z jakiej gry ją znamy: Wiedźmin 3: Dziki Gon

Rasa: Kwarteron (Ćwierćelf)

Wiek: około 105 lat (Wiedźmin 3)

Czy jest ktoś kto grając w Wiedźmina 3 zdołał oprzeć się urokowi Yennefer? Jej kruczoczarne loki, delikatna twarz, zmysłowy makijaż i dopełniająca całości czarna aksamitka na szyi nie zrobiłyby pewnie takiego wrażenia, gdyby nie idealnie dobrany głos Beaty Jewiarz. To ona tchnęła życie w tę postać czyniąc z niej niedościgniony wzór kobiecości. A jeśli zastanawiacie się która wersja Yennefer ładniejsza – ta z gry CD Projekt Red czy ta netfliksowego serialu – to tutaj Wam nie pomogę. Sami sobie na to odpowiedzcie.

Triss Merigold

Z jakiej gry ją znamy: seria Wiedźmin

Rasa: Człowiek

Wiek: około 40 lat

Jedyną kobietą mogącą zdetronizować Yennefer odbierając jej tytuł najgorętszej bohaterki gier jest Triss. Ta rudowłosa czarodziejka od zawsze próbowała uwieść Białego Wilka. Ba, kilka razy nawet to się jej udało, a intymne sceny z jej udziałem przeszły do historii elektronicznej rozrywki. Największą zagwozdkę stawia jednak przed nami Wiedźmin 3 – koniec końców tylko od nas zależy bowiem kogo znajdziemy w domu Geralta – Triss czy Yennefer? Kogo wybraliście?

A które z najgorętszych bohaterek gier Wam utkwiły w pamięci?

Kobiet w grach jest bez liku. Niektóre z drugiego planu potrafią przyćmić nawet głównych bohaterów opowieści. Może się więc zdarzyć, że na naszej liście najgorętszych bohaterek gier kogoś brakuje. Dlatego gorąco zachęcamy do komentowania i dzielenia się Waszymi typami – która z dawnych bądź obecnych bohaterek gier najczęściej wspominacie cichutko wzdychając.

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: