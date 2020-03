Wydajność, niezawodność i skalowalność to trzy cechy, mające najlepiej opisywać serwer NAS QNAP TS-1886XU-RP. Przyjrzyjmy się szczegółom.

QNAP TS-1886XU-RP to serwer NAS do wirtualizacji i wymagających aplikacji

QNAP TS-1886XU-RP to aż 18-zatokowy serwer NAS, który ma się sprawdzić w roli hybrydowej platformy storage. Efektywne wykorzystanie takiej przestrzeni dyskowej będzie możliwe dzięki auto-tieringowi, a potencjał drzemiący w nośnikach SSD wykrzesać może caching, a także extra over-provisioning. To ostatnie stanowi gwarancję wysokich prędkości zapisu danych, co doceni się przy takich zadaniach jak wirtualizacja. Skoro już o niej wspomnieliśmy, to wypada dodać, że wśród obsługiwanych środowisk odnajdujemy VMware, Citrix, Hyper-V i Windows Server 2019.

Szybkie transfery danych przy połączeniu 10GbE mogą okazać się istotne na przykład przy tworzeniu kopii zapasowych, na co będzie trzeba po prostu poświęcić mniej czasu. Migawki działające na poziomie bloków to wygodny sposób na zabezpieczanie danych, a bramy pamięci masowej w chmurze umożliwiają łatwe migrowanie plików do środowiska cloud.

Czas zajrzeć do środka – czyli specyfikacja serwera QNAP TS-1886XU-RP

W mocniejszej wersji serwera QNAP TS-1886XU-RP jego sercem jest czterordzeniowy procesor Intel Xeon D-1622, któremu towarzyszy 8 GB dwukanałowej pamięci RAM typu DDR4 ECC (Error Correcting Code). Z kolei słabsza wersja została wyposażona w dwurdzeniowy układ Xeon D-1602 i 4 GB RAM-u tego samego rodzaju.

W obu przypadkach w środku zmieści się maksymalnie 18 dysków (do dyspozycji mamy 12 zatok 3,5/2,5 cala HDD/SSD i 6 zatok 2,5 cala SSD). Specyfikację uzupełniają jeszcze redundantne zasilacze 550 W, 2 porty USB 3.1 Gen 1, 4 gniazda Gigabit Ethernet i 4 sloty PCIe Gen 3.0 x4. W jednym z tych ostatnich zainstalowana jest od razu dwuportowa karta 10 GbE SFP+ Smart NIC.

