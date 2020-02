Szalejący w Azji koronawirus stanowi coraz większe zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, ale również dla interesów działających tam firm. Producenci smartfonów liczą się ze spadkiem sprzedaży, nic dziwnego, że szybko wpadają na pomysły mające tamu zapobiegać.

Galaxy S20 z dostawą do domu. Samsung startuje z usługą dla Koreańczyków

Jak informuje Reuters, koreański producent przygotował ofertę, w ramach której mieszkańcy jego rodzimego rynku (a w zasadzie niektórych regionów) będą mogli bez wychodzenia z domu zapoznać się z możliwościami najnowszych smartfonów - Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra. Po odpowiednim zgłoszeniu, wybrany model zostanie dostarczony pod drzwi użytkownika (ewentualnego kupującego), a po upływie 24 godzin odebrany z tego samego miejsca.

To nie tyle promowanie swoich smartfonów co obawa przed koronawirusem

Reuters powołuje się tutaj na rozmowy z pracownikami koreańskiego producenta, które anonimowo informują, iż za powyższą usługą stoi koronawirus. To właśnie z jego powodu zdecydowano się radykalnie zmniejszyć liczbę fizycznych stref, w których klienci mogą oglądać nowe smartfony. W całej Korei Południowej jest ich tylko 9., podczas gdy po premierze serii Galaxy Note 10 przygotowano aż 130.

Nawet jeśli komuś usługa wydaje się bardzo kusząca, chyba lepiej obejść się bez niej, a jednocześnie bez strachu przed koronawirusem poruszać się po polskich miastach i sklepach.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Chinach. Analitycy twierdzą, że szalejąca głównie właśnie tam epidemia może obniżyć popyt na smartfony o połowę - w pierwszym kwartale, w ujęciu rok do roku. Trudno jednak przypuszczać, aby Samsung rozszerzył omawianą usługę o ten rynek, z racji populacji oraz wielkości kraju byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Nawet przy ograniczaniu się do niektórych regionów.

Usługa odwiedzin dla właścicieli Galaxy Z Flip i Galaxy Fold

Kilka dni temu, tyle że już oficjalnie, również w Korei Południowej zapowiedziano tzw. usługę odwiedzin dla właścicieli Galaxy Z Flip i Galaxy Fold. Przy pojawieniu się ewentualnych problemów ze składanym smartonem (a jak wiadomo, o takowe nietrudno) użytkownicy mogą poprosić o wizytę serwisanta. Usługa ma dotyczyć kilku kwestii, w tym wymiany uszkodzonych wyświetlaczy.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Wedle oficjalnego stanowiska producenta, usługa ma na celu zwiększenie wygody klientów decydujących się na zakup składanych smartfonów. Nie wspomniano tu nawet słowem na temat koronawirusa.

Źródło: Reuters

Warto zobaczyć również: