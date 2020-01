Samsung ujawnił pierwsze informacje na temat tegorocznych modeli telewizorów QLED 4K. Na początek poznaliśmy kilka szczegółów na temat najniższej serii: Q60T.

Podczas targów CES 2020 firma Samsung pokazała jedynie swoje flagowe telewizory 8K. Jej katalog na rok 2020 będzie jednak wypełniony przede wszystkim modelami QLED o rozdzielczości 4K. Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat najmniej zaawansowanej spośród tych serii, oznaczonej jako Q60T.

Telewizory Samsung QLED 4K na rok 2020 – znamy pierwsze szczegóły.

„T” – właśnie po tej literze poznamy modele z 2020 roku (Samsung pominął więc „S”, bo – przypomnijmy – telewizory z roku 2019 miały na końcu literę „R”). Na tegoroczną ofertę urządzeń z panelami QLED 4K złożą się serie: Q95T, Q90T, Q80T, Q70T i Q60T.

Warto zaznaczyć, że nie należy sugerować się nazwami – „sześćdziesiątka” będzie bowiem raczej następcą RU8 z 2019 roku, a „dziewięćdziesiątki” będą bardziej odpowiednikami ubiegłorocznych „osiemdziesiątek”, bo to, co najlepsze, Koreańczycy zostawiają dla modeli 8K.

Przejdźmy do rzeczy – Samsung Q60T jest dla nas aktualnie najmniej tajemniczy…

Samsung Q60T – „najniższy” QLED 4K w 2020 roku nadciąga z Dual LED

Dual LED to nazwa, którą będzie trzeba zapamiętać. Tak Samsung określa swoje nowe rozwiązanie, mające pozytywnie wpływać na kontrast i kolory. To – cytując producenta z Korei – „system dedykowanego, ciepłego i zimnego podświetlenia LED”. Jakkolwiek by to interpretować, nie należy mylić tego ze strefowym ściemnianiem, bo to technologia zarezerwowana dla droższych modeli.

Rozwiązanie Dual LED tymczasem znajdzie się w „najniższej” serii QLED-ów, a więc Q60T. Co poza tym wiemy o tych telewizorach? Ano między innymi, że zostaną wyposażone w moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2, zaoferują Smart TV z systemem Tizen oraz obsłużą Asystenta Google i Bixby. Samsung podał też, że będą dostępne w rozmiarach aż do 85 cali.

Źródło: Samsung, FlatpanelsHD

