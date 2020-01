Zgubienie smartfona to bardzo nieprzyjemna sytuacja i wbrew pozorom dla większości osób najbardziej bolesne mogą być konsekwencje inne niż finansowe. W pierwszej kolejności warto oczywiście podjąć próbę znalezienia urządzenia. Oto jak znaleźć zgubiony telefon.

Jak zlokalizować zgubiony telefon za darmo

Dobry smartfon nie musi być bardzo drogi. Wielu osobom wystarczają smartfony do 1000 złotych, przy odpowiednim wyborze można znaleźć w tej cenie naprawdę ciekawe i solidnie wyposażone propozycje. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o czymś więcej niż narzędziu do komunikacji. Wiele osób przechowuje na smartfonie mnóstwo cennych danych - nie tylko kontakty, ale też służbowe i prywatne dokumenty, zdjęcia czy filmy i lepiej, aby nie wpadły one w niepowołane ręce. Pierwszym i najważniejszym krokiem w stronę bezpieczeństwa jest zablokowanie dostępu do urządzenia - ustanowienie silnego hasła lub kodu PIN czy odcisku palca. Nie pomoże nam to w zlokalizowaniu sprzętu, ale wyraźnie wpłynie na bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych.

Co zrobić w sytuacji, gdy smartfon zostanie zgubiony? Jeśli zniknie z naszego pola widzenia w biurze lub w domu, możemy poprosić kogoś by zadzwonił na nasz numer i dzięki temu po sygnale dzwonka zlokalizujemy urządzenie. Gdy go nie usłyszymy, zaczyna się robić nerwowo. Warto jednak opanować emocje i skorzystać z oferowanych przez producentów rozwiązań, które mogą okazać się zbawienne.

Jak znaleźć zgubiony telefon Apple

W przypadku iPhone'ów, Apple daje dokładne wytyczne dotyczące tego, jak należy postąpić. Producent zaleca zalogowanie się na stronie internetowej icloud.com/find lub skorzystanie z aplikacji Lokalizator na innym urządzeniu z logo Apple. W tym miejscu warto wspomnieć, iż Lokalizator to funkcja, którą wprowadzono wraz z iOS 13. Nie jest jednak zupełną nowością, ponieważ stanowi połączenie dwóch wcześniejszych rozwiązań, a mianowicie Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych.

Przechodząc przez nieskomplikowany proces można wyświetlić położenie iPhone'a na mapie, skorzystać z opcji odtworzenia na nim dźwięku, jak również oznaczenia go jako utraconego. Na ekranie blokady wyświetli się wtedy wybrana wiadomość, a dostęp do iPhone'a i Apple Pay zostanie zablokowany.

Co istotne, właśnie od iOS 13 ustalanie lokalizacji możliwe jest także wtedy, gdy urządzenie znajduje się poza siecią komórkową lub Wi-Fi. Skorzystanie z powyższych funkcji wymaga jednak tego, aby urządzenie miało w ustawieniach aktywne pole „Znajdź mój iPhone”.

To jedyny rekomendowany przez Apple sposób na zdalne poszukiwanie zaginionego iPhone'a.

Jak znaleźć zgubiony telefon Android

W smartfonach z systemem Android z pomocą przychodzi przede wszystkim Google. Na dowolnym komputerze logujemy się na swoje konto Google (to samo konto, które jest głównym profilem na smartfonie), wchodzimy w zakładkę „Konto”, a następnie wybieramy pozycję „Bezpieczeństwo” i w polu „Twoje urządzenia” zaznaczamy opcję „Znajdź zgubione urządzenie”. Chcąc skorzystać z innego smartfona i wykorzystać go jako narzędzie do poszukiwań wygodniej będzie skorzystać z aplikacji Google Znajdź moje urządzenie dostępnej w Google Play.

Również tutaj można liczyć na możliwość ustalenia lokalizacji urządzenia, odtworzenia dźwięku, ustalenia komunikatu, który ma pojawić się na ekranie blokady czy nawet zdalnego wymazania wszystkich plików z pamięci. Takie kasowanie jest nieodwracalne, dlatego wykonujcie je tylko wtedy, gdy chcecie mieć absolutną pewność, że ważne pliki nie zostaną wykradzione z pamięci. I tu nie obejdzie się jednak bez aktywnej opcji w ustawieniach smartfona, konkretnie „Znajdź moje urządzenie”.

Nieco innym rozwiązaniem, ale również bazującym na koncie Google, jest linia czasu Google. Jest to nic innego jak historia lokalizacji, na mapach Google można przejrzeć wszystkie miejsca, w których ostatnio było się ze swoim smartfonem. Nie jest on do tego potrzebny, bo można sprawdzić to logując się na swoje kontro Google na innym urządzeniu. Linia czasu Google jest bardziej rozbudowana niż można przypuszczać, zawiera nie tylko listę najczęściej odwiedzanych miejsc, ale również przebyte trasy. Warunek? Mapy Google muszą mieć dostęp do lokalizacji.

Warto też zaznaczyć, że niektórzy z producentów smartfonów pracujących pod kontrolą systemu Android oferują własne, podobne rozwiązania pomagające w poszukiwaniu zagubionego urządzenia. Jednym z najlepszych przykładów jest funkcja Znajdź mój telefon od Samsunga. I tu należy pamiętać jednak o wcześniejszej konfiguracji smartfona, która jak się okazuje może okazać się później niezwykle pomocna.

Bądź świadomy ograniczeń

Pamiętaj o jednej ważnej kwestii. Lokalizowanie smartfona w podany powyżej sposób jest proste, ale ma swoje wady. Jak widać, w tym przypadku udostępnianie urządzeniu jak największych uprawnień może okazać się pomocne. Aktywny GPS, lokalizacja, włączona transmisja danych czy dostęp do Wi-Fi - wszystko to zwiększa prawdopodobieństwo odszukania smartfona. Równie ważne jest jednak wcześniejsze zabezpieczenie się i odpowiednia konfiguracja urządzenia.

Jak znaleźć zgubiony telefon po numerze, czy może bardziej jak nie dać się oszukać

Skorzystanie z powyższych sposobów nie jest zatem gwarantem tego, iż uda się odnaleźć zgubione urządzenie. Można być jednak spokojnym, ponieważ są to bezpieczne metody, które nie narażają na dodatkowe nieprzyjemności. A niestety o takie nietrudno, zwłaszcza w stresie i pośpiechu.

Wpisanie w Google frazy „Jak znaleźć zgubiony telefon po numerze” (lub jakiejkolwiek podobnej) daje mnóstwo linków do stron i aplikacji. Pamiętajcie, oszuści żerują przede wszystkim na niewiedzy bądź naiwności. Wyobrażacie sobie, iż w dowolnym momencie można ustalić lokalizację dowolnego telefonu? Permanentna inwigilacja gwarantowana, niemal każdy chciałby sprawdzić gdzie w danej chwili znajduje się partner, szef, współpracownik, znajomy, itd. Tego typu strony to niebezpieczeństwo narażenia się na koszty, a w najlepszym przypadku na spam.

