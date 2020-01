Tradycji ponownie stało się zadość. Wraz z końcem danego miesiąca Microsoft pochwalił się ofertą Games with Gold na kolejny. Co ciekawszego przygotował dla abonentów programu Xbox Live Gold tym razem?

Games with Gold – luty 2020

TT Isle of Man – Xbox One – 1 lutego - 29 lutego

Call of Cthulhu – Xbox One – 16 lutego - 15 marca

Fable Heroes – Xbox 360 – 1 lutego - 15 lutego

Star Wars Battlefront – Xbox 360 – 16 lutego - 29 lutego

Właścicielom Xbox One oddano do dyspozycji TT Isle of Man oraz Call of Cthulhu. Pierwsza produkcja nie jest może znana w szerszym gronie, ale sympatycy wyścigów na dwóch kółkach ocenili ją całkiem dobrze. O Call of Cthulhu słyszało zapewne więcej graczy, chociażby z racji naszej recenzji, z której dowiecie się o tej przygodówce wszystkich najważniejszych informacji. Na korzystających z Xbox 360 czeka Fable Heroes będące nieco luźniejszym podejściem do znanej serii oraz strzelanka Star Wars Battlefront.

Trzeba też zaakcentować, że obydwie gry udostępnione na Xbox 360 dzięki programowi wstecznej kompatybilności zadziałają także na Xbox One.

Źródło: Xbox

