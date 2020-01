Jak co tydzień zapraszamy was na przegląd najciekawszych zwiastunów z ostatniego tygodnia. Tym razem mamy zestawienie bez hitów, ale wcale nie mniej interesujące.

Powracające po latach Wojny klonów, niepokojące thrillery i horrory oraz najnowsza produkcja Jana Komasy (którego Boże Ciało jest nominowane do Oscara) – między innymi te filmy i seriale doczekały się w ostatnich dniach zwiastunów. Zapraszamy na przegląd!

Jaki serial? Zobacz najnowsze zwiastuny z ostatnich dni:

Gwiezdne wojny: Wojny klonów (sezon VII) – wielki powrót na wielki finał

Locke and Key – z kart komiksu na małe i większe ekrany

Jaki film? Pięć propozycji w różnych smakach:

Koniara – to nie jest kolejny film młodzieżowy o przyjaźni z końmi

Poroże – nowy horror z Guillermo del Toro na producenckim stołku

Sala Samobójców. Hejter – kolejna mocna historia Jana Komasy

Skłodowska – Rosamund Pike w roli polskiej noblistki

Vivarium – świetnie się zapowiadający, niepokojący thriller

Gwiezdne wojny: Wojny klonów (sezon VII) – najnowszy zwiastun serialu

Wielki powrót na wielki finał. Już za mniej niż miesiąc w usłudze Disney+ zadebiutuje najnowszy, pierwszy od kilku lat i zarazem wieńczący opowieść sezon serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów. Ta animacja to jedna z najlepszych rzeczy, jakie fanom Star Wars przydarzyły się w ostatnich latach, więc zdecydowanie jest to premiera, której warto wypatrywać. Szczególnie, że ten świeżutki zwiastun stanowi zapowiedź, że będzie to solidna kontynuacja.

Locke and Key – najnowszy zwiastun serialu

Pamiętacie? Dwa tygodnie temu prezentowaliśmy wam zwiastun serialowej nowości Netflix pod tytułem Locke & Key. Aktorska adaptacja komiksów pojawi się w katalogu usługi już 7 lutego, by wciągnąć nas w świat trójki sierot, odkrywających sekrety swojego rodzinnego domu. Teraz „N” zaserwował nam dodatkowy materiał, uzupełniający trailer o ciekawostki zza kulis. Zobaczcie koniecznie!

Koniara – najnowszy zwiastun filmu

Tego samego dnia (7 lutego) biblioteka serwisu Netflix zostanie również wzbogacona o film zatytułowany Koniara. Jeżeli spodziewacie się młodzieżowej produkcji o miłości do tych wspaniałych czworonogów, to… uspokajamy – nic z tego. To wybuchowa mieszanka, której składnikami są horror, thriller i dramat. Główną bohaterką jest grana przez Alison Brie dziewczyna imieniem Sarah, której sny zaczynają przeplatać się z rzeczywistością…

Poroże – najnowszy zwiastun filmu

Poroże to jedna z największych ciekawostek w naszym zestawieniu. To historia rodzeństwa (ona jest nauczycielką, on – szeryfem), odkrywającego niebezpieczną tajemnicę. Na zachętę wspomnijmy jeszcze, że jednym z producentów tego horroru jest sam Guillermo del Toro, a teraz już zostawiamy was ze zwiastunem:

Jeśli jesteście zainteresowani, to film Poroże trafi do kin 17 kwietnia 2020 roku.

Sala Samobójców. Hejter – najnowszy zwiastun filmu

Jan Komasa, autor (nominowanego do Oscara) Bożego Ciała powraca z kolejną mocną historią. Już w marcu na ekrany polskich kin wejdzie Sala Samobójców. Hejter – druga część produkcji, o której było naprawdę głośno, koncentrująca się wokół stanowiącego olbrzymi problem zjawiska hejtu w Internecie. To opowieść o zaufaniu, granicach i moralności, z takimi nazwiskami w obsadzie jak Maciej Musiałowski, Julia Wieniawa, Maciej Stuhr czy Danuta Stenka.

Skłodowska – najnowszy zwiastun filmu

Reżyserka Głosów (Marjane Satrapi) i jeden ze scenarzystów Cudownego chłopaka (Jack Thorne) wzięli na warsztat historię jednej z najwybitniejszych postaci polskiej nauki, Marii Curie-Skłodowskiej. W dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla i osobę, która pokazała, że kobieta wcale nie musi być w cieniu mężczyzny, wciela się tutaj Rosamund Pike. O tym, jak to wszystko wyszło, przekonamy się już 20 marca.

Vivarium – najnowszy zwiastun filmu

Ostatni zwiastun, jaki mamy dla was w tym tygodniu, przedstawia film Vivarium. To niepokojący thriller w klimacie science fiction, w którym obserwujemy jak (grane przez Imogen Poots i Jesse’ego Eisenberga) młode małżeństwo niespodziewanie znajduje się w centrum dziwnych i przerażających zdarzeń. Trudno to wytłumaczyć – zobaczcie sami:

To właśnie Vivarium jest bez wątpienia jedną z tych produkcji, których premier szczególnie nie możemy się doczekać, choć inne filmy z tego zestawienia również mogą okazać się wyśmienite. Z wytęsknieniem czekamy też na siódmy sezon Wojny klonów i mamy jedynie nadzieję, że nie potwierdzą się informacje, według których na premierę usługi Disney+ w Polsce będziemy musieli czekać jeszcze rok…

Źródło: informacja własna

