Star Wars: The High Republic – taki tytuł nosi nowy początek Gwiezdnych wojen. ...Bo chyba nie myśleliście, że to już (naprawdę) koniec?

Nowy początek Star Wars: The High Republic

Film Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie to wielkie zwieńczenie poświęconej tytułowej rodzinie sagi, której początki sięgają drugiej połowy lat 70. minionego stulecia i która została nam opowiedziana trzema filmowymi trylogiami. Teraz nadszedł czas na nowy początek i to określenie jest bardziej niż trafne. Oto co wiemy o Star Wars: The High Republic.

Historia Skywalkerów rozpoczyna się od Mrocznego widma. Z kolei wydarzenia, które zostaną przedstawione w Star Wars: The High Republic rozgrywają się mniej więcej 200 lat wcześniej. To okres, który do tej pory nie był eksplorowany przez twórców, a to oznacza, że możemy liczyć na nowych bohaterów, a także dopowiedzenie nieznanych historii postaci, które są nam dobrze znane.

„Zobaczymy Jedi w ich kwiecie wieku” – zapowiada prezes Lucasfilm

Prezes Lucasfilm jest Kathleen Kennedy, według której na fanów Gwiezdnych wojen czekają niesamowite emocje. W podobnym tonie wypowiada się dyrektor kreatywny tej wytwórni, Michael Siglain, zdradzający przy okazji co nieco na temat tego, czego możemy się spodziewać po The High Republic:

„Star Wars: The High Republic przedstawia Jedi tak, jak zawsze chcieliśmy ich widzieć: jako prawdziwych strażników pokoju i sprawiedliwości. Obserwujemy pełen nadziei i optymizmu czas, kiedy Jedi i Republika Galaktyczna znajdują się na szczycie, ale oczywiście pojawi się też coś niegodziwego”.

Star Wars: The High Republic to nie odsłona, lecz cykl

Pod znakiem Star Wars: The High Republic ukaże się wiele książek i komiksów, przedstawiających powiązane ze sobą historie osadzone w tym samym okresie. Możemy liczyć na różne perspektywy i różne formaty. Poniżej przedstawiamy niektóre z okładek tych nowych wydawnictw.

