Konflikt pomiędzy firmą Tesla a niemieckimi ekologami może i nie został zażegnany, ale sąd wydał ostateczny wyrok w tej sprawie. Wiemy co dalej z berlińskim zakładem Gigafactory.

Kilka dni temu pisaliśmy o proteście ekologów zakończonym wstrzymaniem prac nad berlińską gigafabryką Tesli. W skrócie: chodziło o potencjalne zagrożenie dla środowiska, związane z wycinką 92 hektarów lasu pod budowę pierwszego europejskiego zakładu produkcyjnego spod znaku Gigafactory, a także jego działalności. Niemiecki sąd dokładnie przyjrzał się sprawie i wydał wyrok: firma Elona Muska może robić swoje.

Elon Musk 1:0 Ekolodzy – sąd zgadza się na Tesla Gigafactory w Berlinie

Sąd ostatecznie odrzucił skargę protestujących ekologów z Zielonej Ligi Brandenburgii i dał Tesli „zielone światło”, co oznacza, że amerykański producent może wznowić zaplanowane prace budowlane. Aktywiści twierdzili, że wycinka drzew, jak i późniejsza działalność Gigafactory może mieć niekorzystny wpływ na otaczającą przyrodę oraz doprowadzić do wyczerpania lokalnych rezerw wody.

Elon Musk tymczasem zwracał uwagę, że i tak był to las przeznaczony do wycinki (należy w końcu do producenta kartonu) i przekonywał, że zużycie wody będzie bardzo nieduże (a na pewno znacznie mniejsze niż szacują ekolodzy). Twierdził też, że „wpływ netto na środowisko będzie wyjątkowo pozytywny”, wszak mówimy o produkcji „zielonych” samochodów. Według sądu rację w tym sporze ma Tesla.

Co będzie produkować pierwsza europejska gigafabryka Tesli przy granicy z Polską?

Pierwsza europejska gigafabryka Tesli powstaje 32 kilometry na południowy wschód od Berlina. W zakładzie produkowane będą co najmniej dwa modele samochodów (stosunkowo niedrogi sedan – Model 3 oraz nadchodzący SUV – Model Y), jak również same akumulatory. Gigafactory rozpocznie działanie w 2021 roku, a ostatecznie będzie zatrudniać 12 tysięcy pracowników. Po wejściu na pełne obroty każdego roku wyjeżdżać będzie z niej pół miliona pojazdów.

