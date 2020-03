Microsoft często podkreśla ciągły rozwój systemu Windows 10, a najbardziej widocznym z dowodów potwierdzających prace są wypuszczane aktualizacje. Okazuje się jednak, że niezbyt szybko trafiają one do użytkowników.

Z najnowszej wersji Windows 10 korzysta niespełna 30% użytkowników

Kilka dni temu producent pochwalił się informacją, iż Windows 10 kontroluje pracę ponad miliarda aktywnych urządzeń. Powinni oni wiedzieć, iż poza mniejszymi, wypuszczane są także duże aktualizacje, które niekiedy określane są wersjami systemu. Wedle statystyk opublikowanych przez AdDuplex (przygotowanych na bazie ponad 100000 komputerów), najnowsza z nich (November 2019 Update) dotarła do tej pory do 28.2% użytkowników Windows 10.

Zdecydowanie najpopularniejsza jest wersja kryjąca się za May 2019 Update. Wedle wspomnianego źródła przypada jej aż 50.7% udziałów. Wprawdzie z miesiąca na miesiąc pojawiają się spadki popularności tej wersji, ale nie są one znaczące. Stojący po stronie producenta powiedzą, iż wynika to ze zwracania większej uwagi na testy, które powodują, że wdrażane November 2019 Update idzie wolniej.

Jednocześnie podkreślono, iż marzec przyniósł drobne wzrosty niektórych starszych wersji. AdDuplex upatruje powodów w sytuacji związanej z koronawirusem i przypuszczeniu, że cześć osób sięgnęła po nieużywany i nieaktualizowany sprzęt zalegający w domach.

Jak sprawdzić wersję systemu Windows 10?

Z której wersji korzystacie? Jeśli nie wiecie, to sprawdzenie tego trwa kilka sekund i jest banalnie proste.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na Start, wejść w zakładkę System i odczytać oznaczenie w polu „Specyfikacja systemu Windows”.

Alternatywnie można skorzystać z kombinacji dwóch klawiszy (z logo systemu Windows + R), a w wywołanym polu wpisać „winver”. Po zatwierdzeniu pojawi się okno z informacjami o systemie.

Źródło: AdDuplex

