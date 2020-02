Nie każdy przepada za Walentynkami, ale już promocje przygotowywane z okazji tego dnia mają zdecydowanie mniejsze grono krytyków. Dla graczy jest to dzień, w którym mogą tanim kosztem poszerzyć swoje kolekcje gier.

Walentynkowa promocja We love games sale na GOG

Między innymi dzięki promocji We love games sale, którą przygotowano na platformie GOG. Co ważne, nie jest to jedynie hasło, rabaty różnią się w zależności od tytułu, ale sięgają nawet 90%.

Na ewentualne zakupy każdy zainteresowany będzie miała sporo czasu, promocja We love games sale nie jest bowiem jednodniowa. Zakończy się dopiero 17 lutego, o godzinie 15:00 naszego czasu.

Gry dla dorosłych, do kooperacji i dla dzieci, spora różnorodność We love games sale

Promocję przygotowano na Walentynki, a jej nazwa zdaje się być bardzo trafna. Oferta skierowana jest bowiem do wszystkich kochających gry. Możemy znaleźć tu tytuły dla dorosłych (np. Leisure Suit Larry czy Lula: The Sexy Empire), dobrze sprawdzające się w trybie kooperacji (np. Absolver) czy też te świetnie nadające się dla młodszych graczy (z serii LEGO). To jednak nie wszystko, w katalogu ponad 100 przecenionych pozycji każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wybrane propozycje z We love games sale:

Lula: The Sexy Empire za 17.89 złotych

Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels za 17.59 złotych

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition za 80.99 złotych

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition za 50.09 złotych

Outward za 57.19 złotych

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues za 19.29 złotych

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures za 19.29 złotych

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game za 23.19 złotych

HuniePop za 8.69 złotych

Baldur's Gate II: Enhanced Edition za 35.00 złotych

Baldur's Gate: Enhanced Edition za 11.89 złotych

Shadow Warrior 2 za 39.59 złotych

Stronghold Crusader 2 za 9.99 złotych

Absolver za 32.09 złotych

Z pełną ofertą promocji możecie zapoznać się rzecz jasna na platformie GOG.

