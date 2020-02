WhatsApp dołączył do wąskiego grona aplikacji, którym udało się przyciągnąć do siebie 2 miliardy użytkowników. To robi wrażenie!

WhatsApp ma już 2 miliardy użytkowników – tempo wzrostu robi wrażenie

Płacąc 19 miliardów dolarów, Facebook przejął WhatsApp w 2014 roku – wtedy z komunikatora korzystało 500 milionów osób. Dwa lata później był ich już milion, a w 2018 roku ogłoszono, że przekroczona została bariera 1,5 miliarda użytkowników. Cóż za regularność i cóż za tempo! Minęły kolejne dwa lata, a licznik wskazuje już ponad 2 miliardy kont.

Dlaczego tak chętnie korzystamy z WhatsApp? Trzeba by wspomnieć przede wszystkim o dwóch powodach. Pierwszym z nich jest prostota i lekkość samej aplikacji. Równie ważne (a może i ważniejsze) jest to, że to dość bezpieczny komunikator, jako że zastosowano w nim szyfrowanie end-to-end i wyeliminowano przechowywanie danych na serwerach (treści są zapisywane wyłącznie na urządzeniach rozmówców).

„Prywatne rozmowy, które niegdyś były możliwe tylko osobiście, pomimo olbrzymich odległości dziś mogą odbywać się dzięki błyskawicznym czatom i rozmowom wideo. Za pośrednictwem WhatsApp dochodzi do wielu znaczących i wyjątkowych momentów, a ten kamień milowy osiągamy z pokorą i zaszczytem” – możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu WhatsApp.

WhatsApp to trzecia aplikacja w „dwumiliardowym” gronie

WhatsApp jest trzecią aplikacją, które udało się zgromadzić dwumiliardową społeczność i zarazem drugą z grupy Facebooka. Jako pierwsza taki wynik osiągnęła właśnie oficjalna aplikacja portalu społecznościowego Marka Zuckerberga (z której dziś już korzysta ponad 2,5 miliarda osób). Trzecim programem w tym gronie jest natomiast YouTube.

Facebook zdecydowanie ma powody do świętowania, a ten magiczny wynik jest tylko jednym z powodów. Społecznościowy gigant pochwalił się ostatnio, że każdego dnia aż 2,26 miliarda osób uruchamia co najmniej jedną z aplikacji wchodzących w skład jego grupy, a to: Facebook, Messenger, Instagram i (właśnie) WhatsApp. Tak, „gigant” to dobre słowo.

