Karty graficzne AMD Navi okazały się ogromnym sukcesem w komputerach stacjonarnych, a niebawem pojawią się także w laptopach i konsolach. Producent nie ma jednak powodu do zadowolenia, bo kod źródłowy nowych układów trafił w niepowołane ręce.

Historia zaczęła się w tym tygodniu, gdy użytkownik o pseudonimie xxXsoullessXxx opublikował w serwisie GitHub repozytorium o nazwie “AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE”. W środku podobno znajdowały się kody źródłowe procesorów graficznych Navi 10, Navi 21 i Arden (pierwszy znalazł zastosowanie w kartach Radeon RX 5600 XT, RX 5700 i RX 5700 XT, drugi najprawdopodobniej znajdzie zastosowanie w kartach z serii Radeon RX 6000, a trzeci to układ graficzny z konsoli Xbox Series X).

Wyciek kodu źródłowego nowych kart graficznych AMD

Jak to możliwe, że ściśle tajne pliki pojawiły się platformie hostingowej otwartego oprogramowania i prywatnych repozytoriów? Wszystko podobno przez nieuważność pracownika AMD – osoba odpowiedzialna za wyciek skontaktowała się z serwisem TorentFreak i ujawniła kulisy przechwycenia danych.

Kod źródłowy procesorów graficznych podobno pozyskano w listopadzie 2019 roku przy pomocy exploitów (a więc de facto włamując się do komputera). Co ważne, pliki podobno nie były w żaden sposób zabezpieczone, więc bez problemu można było je odczytać. Haker zauważył z czym ma do czynienia, więc umieścił próbkę kodu na platformie GitHub.

Cały kod podobno ma zostać wystawiony na sprzedaż za 100 milionów dolarów. Kwota wydaje się astronomiczna i tak naprawdę mało realna do opłacania. Poniekąd potwierdza to także zapowiedź złodzieja - jeżeli nie znajdzie się chętny, cały pakiet zostanie udostępniony w sieci (ma być zabezpieczony hasłami, które trafią tylko do wybranych osób).

AMD podjęło kroki w celu ukarania złodzieja

AMD odniosło się do sprawy i opublikowało stosowne oświadczenie:

W AMD bezpieczeństwo danych i ochrona własności intelektualnej są priorytetami. W grudniu 2019 roku skontaktował się z nami ktoś, kto twierdził, że ma pliki związane z naszymi obecnymi i przyszłymi układami graficznymi, z których niektóre niedawno zostały opublikowane w sieci (do tego czasu zostały usunięte).



Chociaż wiemy, że sprawca ma dodatkowe pliki, które nie zostały upublicznione, uważamy, że skradzione dane nie są podstawą konkurencyjności lub bezpieczeństwa naszych produktów. Nie mamy pewności, że sprawca posiada inne ważne pliki.



Współpracujemy z organami ścigania i innymi ekspertami w ramach trwającego dochodzenia.

Powołując się na ustawę z zakresu prawa autorskiego DCMA (Digital Millennium Copyright Act), producent wysłał do administratorów platformy żądanie do usunięcia repozytorium. Repozytorium zostało usunięte, ale, według redaktorów TorentFreak, pliki z wycieku najprawdopodobniej nadal krążą po sieci (nie polecamy ich szukania i pobierania z uwagi na trwające postępowanie).

Jak się zakończy sprawa? Czy ktoś kupi kod źródłowy? Czy wyciek zagrozi AMD, premierom nowych kart i konsoli Xbox Series X? Tego nie wiadomo, ale będziemy śledzić temat.

Źródło: TorentFreak, AMD

