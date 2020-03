Smartfony Znamy polskie ceny Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro! Drogo, ale przedsprzedaż z telewizorem! z dnia 2020-03-31

Smartfony Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro to obecnie jedne z najciekawszych topowych modeli na rynku. Wreszcie doczekaliśmy się ich polskiej premiery, na której niestety potwierdzono przypuszczenia co do cen.