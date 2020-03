Musimy czekać dłużej niż pierwotnie zakładano, ale wydaje się, że nawet mimo tego zainteresowanych smartfonami z serii Xiaomi Mi 10 nie zabraknie. Wiemy już, kiedy pojawią się w Polsce.

Data premiery Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce ujawniona

Podobnie jak wiele firm z różnych sektorów, również Xiaomi odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Jeden z nich to odwołanie targów MWC 2020, czyli imprezy, na której miała odbyć się europejska premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Ostatecznie ustalono, że odbędzie się ona 27 marca. Przypuszczaliśmy, że nie będzie pokrywało się to z polską premierą i tak w istocie jest. Na szczęście nie będziemy czekać dużo dłużej.

Polska premiera serii Xiaomi Mi 10 odbędzie się 31 marca o godzinie 18:00. Zainteresowani będą mogli śledzić transmisję online za pośrednictwem oficjalnych kont Xiaomi Polska na YouTube oraz na Facebooku.

Polskie ceny Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro pozostają zagadką

Pewnie domyślacie się, że to właśnie podana data przyniesie nam odpowiedź na to, ile trzeba będzie zapłacić za te nowości na naszym rynku. W Chinach ceny Xiaomi Mi 10 zaczynają się od 3999 juanów (około 2240 złotych), a Xiaomi Mi 10 Pro od 4999 juanów (około 2800 złotych). Nie można jednak oczekiwać, że w oficjalnej polskiej dystrybucji będą takie same, raczej o kilkaset złotych wyższe.

Ze specyfikacjami Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro możecie zapoznać się w naszej wcześniej publikacji na ich temat.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: