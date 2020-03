Jest sobota, a to znak, że nadszedł najwyższy czas na kolejny odcinek naszego zestawienia najlepszych zwiastunów z ostatnich 7 dni.

W tym tygodniu wybraliśmy dla was zwiastuny 2 seriali oraz 5 filmów – wśród tych drugich znajdziecie na przykład disneyowską ekranizację Artemisa Fowla, najnowszą animację twórców Spider-Man Uniwersum oraz wojenny dramat z Tomem Hanksem w roli głównej.

Jaki serial? Zobacz najnowsze zwiastuny:

Bloodride – mroczna podróż w nieznane z 6 przystankami

Kingdom (2. sezon) – inwazja zombie w średniowiecznej Korei

Jaki film? Pięć propozycji na najbliższe miesiące:

Artemis Fowl – czyli Disney bierze się za Colfera

Połączeni – nowa animacja twórców Spider-Man Uniwersum

Platforma – niepokojący thriller psychologiczny Netfliksa

Antebellum – pisarka uwięziona w przerażającej rzeczywistości

Greyhound – Tom Hanks jako komandor z czasów II wojny światowej

A więc zaczynamy!

Bloodride

Mroczna podróż w nieznane – tak można streścić oficjalny opis norweskiego serialu Bloodride, jednej najlepiej zapowiadających się nowości Netflix na marzec. Złoży się na niego 6 historii – równocześnie surrealistycznych i przerażających, ale też pozornie radosnych i opowiedzianych z entuzjazmem. Na zwiastunie horror prezentuje się naprawdę nieźle, o czym zresztą możecie się przekonać już teraz:

Premiera antologii została zaplanowana na 13 marca.

Kingdom (2. sezon)

Spójrzcie też na zwiastun drugiego sezonu serialu Kingdom (oczywiście o ile widzieliście część pierwszą), bazującego na komiksie The Kingdom of the Gods i zbierającego wyśmienite oceny. Pozytywny odbiór wynika głównie z niesamowitego klimatu, genialnie poprowadzonej opowieści i nienagannej realizacji. Liczymy, że i tym razem tak będzie! Przekonamy się o tym – tak jak w przypadku Bloodride – 13 marca.

Artemis Fowl

Sekcję filmową otwiera Artemis Fowl – najnowsza superprodukcja Disneya. Choć bazuje na popularnej serii fantastycznej Eoina Colfera, czytelnikom może tu coś nie grać. Krótko mówiąc: nie liczcie na wierną adaptację, co jednak wcale nie każe od razu przekreślać tego tytułu. Ostatecznie może to być kawał dobrego kina familijnego, wypełnionego magią, tajemnicami i wartką akcją.

Jeśli na Dzień dziecka chcecie wybrać się do kina, Artemis Fowl może więc być dobrym wyborem. Film zadebiutuje w idealnym terminie – 29 maja.

Połączeni

Również familijny i również dobrze się zapowiadający, ale na jego premierę poczekamy aż do 25 września – mówimy o kolejnym filmie z naszego zwiastunowego zestawienia, a są nim Połączeni. To najnowsza animacja ekipy, która dała nam rewelacyjne Spider-Man Uniwersum. Porusza kilka istotnych tematów, takich jak relacje rodziców z dziećmi czy uzależnienie od technologii. Choć głównym motywem będzie jednak coś innego – klasycznie zresztą: ratowanie świata.

Kinowa premiera Połączonych odbędzie się 25 września.

Platforma

Czas na zmianę klimatu i to dość poważną. Platforma jest bowiem szalenie niepokojącym, psychologicznym thrillerem. Jego akcja toczy się w więzieniu, w którym obowiązuje brutalna hierarchia: cele są rozmieszczone jedna na drugiej, a jedzenie trafia tylko na samą górę – ci z dołu dostają tylko to, co zostawią ci nad nimi. Spójrzcie na zwiastun i przygotujcie się na premierę – ta odbędzie się 20 marca na Netflix.

Antebellum

Antebellum to tytuł, który możecie kojarzyć z jednego z naszych wcześniejszych zestawień. Doczekał się ostatnio nowego, jeszcze bardziej podgrzewającego atmosferę zwiastuna. Przypomnijmy więc, że jest to tajemniczy thriller społeczny o pisarce uwięzionej w przerażającej rzeczywistości. Premiera 24 kwietnia, a to już wspomniany trailer:

Greyhound

A na koniec zostawiliśmy jedną z najgorętszych zapowiedzi minionego tygodnia. Greyhound – bo o tym filmie mowa – to dramat wojenny z Tomem Hanksem w roli komandora George’a Krausego, dowodzącego tytułowym okrętem bojowym podczas II wojny światowej. Hanks jest też autorem scenariusza, reżyserem zaś Aaron Schneider, którego dorobek wieńczy (wielokrotnie nagradzany dramat) Aż po grób z 2009 roku. Światowa premiera – 12 czerwca.

Przyznacie chyba, że Geryhound zapowiada się wybornie? Niepokojące Antebellum i Platforma również mogą być niczego sobie. A który zwiastun według was zasłużył na miano tego najlepszego w minionym tygodniu? Poprzednim razem najwięcej głosów oddaliście na film Candyman, a podium uzupełniły (ex aequo) Tales From the Loop i The Simpsons.

