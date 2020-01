YouTube Premium to płatny YouTube bez reklam i z kilkoma dodatkowymi funkcjami. Można słuchać muzyki na telefonie z wyłączonym ekranem, pobierać filmy do pamięci oraz oglądać seriale na YouTube Originals. Czy warto kupić YouTube Premium? Przekonajmy się.

Abonament YouTube Premium - czy warto?

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że biznes musi zarabiać. Nikt nie zakłada firmy po to, by mieć straty. Pracownicy chcą dostawać wynagrodzenia, a od czasu do czasu przydałyby się też jakieś inwestycje, które pozwolą firmie rozwijać się w przyszłości.

Lubię YouTube. Oglądam go codziennie, głównie na TV. Dzięki niemu od lat nie oglądam programów telewizyjnych, bo nie oferują mi one nic ciekawego. Na YT znalazłem dużo dobrych, wartościowych kanałów, które dają mi wszystko, czego potrzebuję w tym zakresie. Bez niektórych "jutubowych" twórców moje życie byłoby nudniejsze. Jestem im za to bardzo wdzięczny.

Wiem, że YouTube ponosi przy tym ogromne koszty utrzymania przestrzeni dyskowej, infrastruktury, pracowników i wszelkich działań wizerunkowych.

Tylko co z tego, skoro nie widzę żadnego sensu, żeby płacić za YouTube Premium. Oto dlaczego.

PS. Tutaj znajdziesz zestawienie najlepszych smartfonów, idealnie nadający się do oglądania filmów i słuchania muzyki.

Co oferuje YouTube Premium?

No dobrze, sprawdźmy zatem, co daje nam realnie abonament YouTube Premium. Przecież Google musi mieć dla nas jakąś atrakcyjną ofertę prawda? Ludzie nie są w ciemię bici i nie zapłacą za byle co. Taką mam przynajmniej nadzieję.

YouTube bez reklam

To dla mnie chyba najważniejszy argument przemawiający na korzyść YouTube Premium. Reklamy przerywające ciekawy film, na wartościowym kanale są po prostu denerwujące. Dlatego wyświetlanie treści bez reklam za jakąś małą opłatą, którą YT dzieli się z twórcami, mogłoby być akceptowalne. Dotyczy to również YouTube Kids.

Twórcy dostają pieniądze z wpływów abonamentowych. Im więcej odsłon mają ich treści, tym więcej kasy dostaną od YouTube. Użytkownik nie widzi reklam, ale płaci gotówkę na konto. Coś za coś.

Pobieranie filmów z YouTube

To akurat jest bez sensu. Przecież istnieją wtyczki do większości popularnych przeglądarek internetowych, które umożliwiają pobieranie filmów offline za darmo. Ludzie z nich korzystają i raczej nie będą chcieli za to płacić. Pobrane filmy są przydatne w czasie podróży. W szczególności jeśli są to filmy dla dzieci (YouTube Kids offline).

YouTube Originals - seriale i filmy

To jest akurat opcja godna uwagi. W ofercie YouTube Originals znajdziemy tak zwane "ekskluziwy", czyli treści na wyłączność. Są to np. seriale, filmy fabularne i filmy dokumentalne. Niektórzy twórcy publikują część swoich filmów tylko na YouTube Originals, w ramach abonamentu YouTube Premium.

Z tego co zauważyłem w tej ofercie jest sporo wartościowych i fantastycznie wykonanych programów (np. seria Mind Field). Jednak pod względem seriali i filmów fabularnych to wciąż poziom daleki od rywali w stylu Netflix, HBO, Disney+ czy nawet Amazon Prime. Sytuacja jest jednak rozwojowa i jest szansa, że za jakiś czas produkcje YT Originals będą bardziej zróżnicowane i lepsze.

YouTube Music Premium - muzyka z YT na telefonie z wyłączonym ekranem

To teoretycznie powinna być największa zaleta YouTube Premium. Ale nie dla każdego. Oto co dostajemy:

Można słuchać muzyki na telefonie z wyłączonym wyświetlaczem oraz ze zminimalizowaną aplikacją (odtwarzanie w tle)

Przyjazny interfejs, rekomendacje, playlisty, radio, słowem podstawowe funkcje odtwarzacza muzycznego

Pobieranie muzyki offline

Dlaczego YouTube Music Premium nie ma sensu?

Nie dość, że YT Music ma dość skromny wybór utworów, to w dodatku są one słabo uporządkowane. Wiele piosenek nie jest odtwarzanych z oficjalnego konta artysty, lecz z kont bliżej nieokreślonych użytkowników. To może oznaczać gorszą jakość (niekontrolowana kompresja, słabe okładki albumów, pomieszane, lub źle nazwane utwory itp.). Ponadto w takim przypadku nie jesteśmy w stanie przejść do opcji "pokaż wykonawcę" - jest to dostępne tylko na oficjalnym koncie artysty. Tidal, Spotify, a nawet Apple Music i sporo innych usług wypada pod tym względem znacznie lepiej. Przynajmniej na razie.

Na domiar złego filmy i muzyka, które są dodane przez nieuprawnione osoby mogą zniknąć ot tak, z dnia na dzień, bez żadnej wcześniejszej informacji. Puf! Nie ma.

Nie dam się naciągnąć na płatnego YouTube'a. Aktualna oferta jest za słaba.

Po co płacić 24 zł za taki chaos i niewiele innych bonusów, skoro można dać 20 zł, za dobrą, uporządkowaną usługę, z bogatszą ofertą? Dla mnie to jest bezsensowne.

Czy YouTube Music Premium ma dobrą jakość dźwięku?

Największy problem jest w tym, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli odtwarzamy muzykę z oficjalnych kanałów artystów, to jest spora szansa na to, że dźwięk będzie dość dobry do słuchania na telefonie. Odtwarzanie z nieoficjalnych kanałów to już zwykła loteria.

Inne usługi (np. wspomniane wcześniej Tidal, Spotiify czy Apple Music) oferują lepszą i bardziej wyrównaną jakość dźwięku. Różnice pomiędzy różnymi utworami różnych artystów są minimalne. W YouTube Music często kompresja jest za wysoka, co słychać na lepszych słuchawkach i lepszych smartfonach (na Xiaomi Mi 9T Pro i słuchawkach MEE Audio M6 Pro było to słychać bez problemu).

Aplikacja YouTube Music na PC? Brak

Aplikacji na komputery nie ma. Czy jest absolutnie konieczna? Oczywiście, że nie. Czy jest przydatna? Owszem! Główni konkurenci mają programy PC, które nie dość, że działają często szybciej od interfejsów internetowych, to w dodatku są znacznie bardziej funkcjonalne i nie są zależne od przeglądarki internetowej. To kolejna wada YouTube Music Premium.

Ile kosztuje YouTube Premium? Ile zapłacę po darmowym miesiącu?

Za YouTube Premium zapłacimy 23,99 zł / miesiąc po bezpłatnym okresie próbnym. Subskrypcja rodzinna kosztuje 35,99 zł / miesiąc. Jest to płatność cykliczna, automatycznie odnawiana.

YouTube Music Premium - czy warto?

Chcą ode mnie 24 zł miesięcznie. Za co?

Za filmy i seriale na YouTube Originals? - Poczekam na rozwój sytuacji, ale na razie uważam, że nie warto. Niektóre programy i dokumenty są bardzo ciekawe i wartościowe, ale materiały fabularne są daleko za konkurencją. Ogólny poziom jednak rośnie.

- Poczekam na rozwój sytuacji, ale na razie uważam, że nie warto. Niektóre programy i dokumenty są bardzo ciekawe i wartościowe, ale materiały fabularne są daleko za konkurencją. Ogólny poziom jednak rośnie. Za filmy bez reklam? - Chętnie bym za to zapłacił 5 zł miesięcznie, ale nie więcej.

- Chętnie bym za to zapłacił 5 zł miesięcznie, ale nie więcej. Za usługę muzyczną gorszą od rywali? - Nie skuszę się, bo inni mają więcej utworów, lepszą jakość i lepsze aplikacje.

- Nie skuszę się, bo inni mają więcej utworów, lepszą jakość i lepsze aplikacje. Za możliwość słuchania muzyki na smartfonie z wyłączonym wyświetlaczem? - Nie zapłacę za to ani grosza! To jest totalnie chory pomysł na wyciąganie pieniędzy.

- Nie zapłacę za to ani grosza! To jest totalnie chory pomysł na wyciąganie pieniędzy. Za możliwość pobierania filmów i muzyki do pamięci telefonu? - Można top zrobić w inny sposób jeśli się chce. Dla mnie to żaden bonus, bo nie pobieram multimediów offline.

A Ty co sądzisz o abonamencie YouTube Premium? Jesteś skłonny/skłonna płacić regularnie 24 zł co miesiąc za YouTube? Jeśli tak, to która funkcja najbardziej Ci się spodobała? Napisz proszę w komentarzu.

Zobacz również: