Smartwatch Garett Women Lisa wyróżnia się eleganckim designem. Oferta inteligentnych zegarków dla kobiet na polskim rynku jest niewielka, więc atrakcyjność tego modelu wzrasta. Zainteresowanie podsyca też jego funkcjonalność i niska cena. Poddaliśmy go testowi w życiu codziennym.

Jako że smartwatche zastępują tradycyjne zegarki i są codziennie obecne na nadgarstku, muszą być wygodne i pod względem stylistyki odpowiadać użytkownikowi. Nie oszukamy tutaj podziału na różne potrzeby kobiet i mężczyzn.

Pod względem funkcjonalności smartwatcha kobiety i mężczyźni szukają tego samego, jednak kwestia wygody i designu jest zazwyczaj troszkę inna.

Ciekawą propozycją jest niedrogi smartwatch dla kobiet Garett Women Lisa. Pod względem stylistyki i ceny smartwatch ten robi rewelacyjne pierwsze wrażenie. Tak dobre, że aż się prosi o wnikliwy test. Sprawdzamy zatem, czy w życiu codziennym jego wnętrze dorównuje urokowi.

Ekran - wpadające w oko efektowne wyróżnienie

W smartwatchu Garett Women Lisa uwagę zdecydowanie przyciąga ekran, którego konstrukcja delikatnie odbija światło. Jest on lekko wypukły, wznosi się na kształt diamentu, tworząc w ten sposób strefy, na których załamuje się światło. Efekt, który powstaje, skutecznie wyróżnia zegarek, w sposób nienachalny, kobiecy i gustowny.

Ekran z załamaniami przypominającymi diament jest bardziej gustowny i kobiecy niż uzupełnienie zegarków połyskującymi kamieniami, aby usilnie oznaczyć kobiecość zegareka.

Zegarki dla kobiet różnią się od męskich przede wszystkim wielkością tarczy, która dopasowana jest do mniejszych nadgarstków. Garett Women Lisa z tarczą o wymiarach 36 x 36 x 13,4 mm jest wygodny i dobrze się prezentuje. Ekran IPS o rozmiarze 1,04 cala jest zdecydowanie wystarczający, aby zapewnić czytelność.

Kobieta, wybierając zegarek na co dzień, sięgnie po model wygodny o delikatnej stylistyce. Masywne, sportowe zegarki sprawdzają się lepiej jako zaawansowane gadżety pomiarowe przy treningach niż element codziennego stroju.

Obsługa za pomocą przycisku touch

Wyświetlacz smartwatcha nie jest dotykowy. Obsługiwać go można za pomocą dotykowego przycisku oznaczonego napisem touch (na dolnej części ekranu) oraz przycisku bocznego. Przycisk boczny to uzupełnienie, które pozwala na włączanie i wyłączanie smartwatcha oraz na powrót do tarczy głównej.

W moim odczuciu napis touch nie prezentuje się dobrze przy całym eleganckim designie tego modelu. Nie jest on potrzebny, bo wydaje mi się, że każda użytkowniczka z łatwością zapamięta, w którym miejscu znajduje się przycisk.

Napis touch na ekranie wygląda jak nazwa brandu, która nie brzmi ekskluzywnie. Na szczęście zegarek broni się jakością, która daleka jest od ali-produktów.

Meshowa bransoleta, czyli lekkość i idealne dopasowanie

Garett Women Lisa to smartwatch z bransoletą typu mesh. Wśród klasycznych zegarków jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj paska, ponieważ specyficzna struktura tego materiału przekłada się na lekkość zegarka.

Meshowa bransoleta wyróżnia się regularną strukturą o doskonałej elastyczności. A co za tym idzie doskonale dopasowywuje się do nadgarstka.

Testowany model posiada stalową bransoletę w złotym kolorze. Bransoleta zapinana jest za pomocą magnesu, który trzyma się stabilnie w każdym wybranym miejscu. Ten rodzaj zapięcia pozwala na możliwie najwygodniejsze dopasowanie do nadgarstka.

Garett Women Lisa dostępny jest w 4 kolorach - złotym, srebrnym, fioletowym oraz niebieskim. Bransoleta jest wymienna, więc w prosty sposób mamy możliwość całkowicie zmienić stylistykę zegarka. Wybierać możemy pomiędzy klasycznymi paskami skórzanymi: czerwonym, zielonym, niebieskim lub fioletowym.

Wybór tarczy pomiędzy gwiezdną elegancją a sportowym informatorem

Tarczę zmienić możemy za pomocą funkcji Theme. Z poziomu aplikacji mamy możliwość aktywacji automatycznego podświetlania zegarka po ruchu nadgarstkiem. Na ekranie głównym możemy ustawić 3 rodzaje tarczy. Dwie to gwiazdozbiory w wersji niebieskiej lub różowej - eleganckie.

Trzecia to wersja sportowa, przedstawiająca najważniejsze dane: kroki, tętno, kalorie, poziom naładowania baterii, połączenie z telefonem, datę. Jest ona najwygodniejsza na co dzień, ponieważ nie wymaga przeklikiwania przez menu. Praktycznie można tylko z niej korzystać, co przełoży się na oszczędność baterii.

Wygodny i lekki - idealny na co dzień

Garett Women Lisa jest lekki, waży zaledwie 40 gramów. Dobrze się w nim pracuje przy klawiaturze. Nie męczy nadgarstka obciążeniem. Nie odczuwam również żadnego dyskomfortu podczas snu z zegarkiem na nadgarstku.

Ładowanie i wytrzymałość baterii w Garett Women Lisa

Smartwatcha ładuje się za pomocą magnetycznego kabla dołączonego do wyposażenia. Zegarek posiada styki na dolnej części, które umieszcza się na magnetycznej końcówce kabla, drugi koniec należy podłączyć pod port USB w komputerze lub pod zasilacz USB. Bateria ładuje się szybko, czas pełnego ładowania wynosi niecałe dwie godziny.

Pojemność akumulatora litowo – jonowego wynosi 180 mAh. Przy bardzo intensywnym testowaniu zegarek pracował na baterii prawie 4 dni. Zakładam, że przy normalnym użytkowaniu spokojnie będzie służył 6-7 dni. Przy wykorzystywaniu jedynie tarczy zegarka i kontroli pomiarów z poziomu aplikacji, smartwatch powinien wytrzymać nawet do 20 dni na jednym naładowaniu.

Dużym zaskoczeniem dla mnie było nagłe rozładowanie się zegarka. Niestety smartwatch nie informuje w żaden sposób o niskim poziomie baterii. Poziom baterii można sprawdzić zarówno na zegarku, jak i w aplikacji, ale w realnym świecie nie mamy czasu na kontrolę baterii. Poza tym telefony nas przyzwyczaiły do informowania o zbliżającym się rozładowaniu.

Pyłoodporność i wodoodporność - co rzeczywiście oznacza norma IP67?

Poziom ochrony przed ciałami stałymi w tym wypadku wynosi 6 i oznacza pyłoszczelność oraz ochronę przed dostępem do części niezabezpieczonych drutem. Natomiast ochrona przed wodą to 7 - ten poziom chroni przed zanurzeniem w wodzie, jednak jedynie do 30 minut. Oznacza to, że mimo funkcji pływania w zegarku, dość ryzykowne jest pływanie z nim na basenie przez dłużej niż 30 min. Jeśli chodzi o zamoczenie, zegarek przeszedł ze mną intensywne opady deszczu i nadal działa bez zarzutu.

Obsługa smartwatcha Garett Women Lisa

Poruszanie się po menu odbywa się za pomocą krótkich przyciśnięć miejsca oznaczonego napisem touch. Naciskając przycisk dłużej, aktywujemy wybraną funkcję. Funkcje mają przypisane kolorowe animacje, co spotykane jest w większości smartwatch'y. W tym wypadku, animacje i grafiki są na tyle urocze (np. koala w filiżance kawy to przypomnienie o piciu wody), że odbierają trochę elegancji samemu zegarkowi. Nie każdej kobiecie może odpowiadać ten element dodający dziecinności smartwatchowi.

Każda funkcja na zegarku ma przypisaną uroczą animację, która równocześnie nadaje smartwatchowi odrobinę dziecinnego charakteru.

Funkcje w smartwatchu Garett Women Lisa

Zegarek wyświetla statystyki tylko z bieżącego dnia np. czas snu.

Menu zegarka - czyli funkcje dostępne w zegarku (bez wsparcia aplikacji)

Ilość pokonanych kroków

Ilość spalonych kalorii

Pokonany dystans

Pulsometr

Ciśnieniomierz

Sen - wyświetla informacje o ostatnim śnie (całość zapisana jest w aplikacji)

Sport: running, walking,climbing, riding, pingpong, basketball, badminton, football, swimming.

Timer - funkcja stopera

Message - wyświetla ostatnie powiadomienie z telefonu

Brightness - pozwala na regulację jasności wyświetlacza

Theme - zmiana tarczy

Find - znajdowanie telefonu

Shutdown - wyłączanie zegarka

Smartwatch nie wymaga stałego połączenia z telefonem, jednak aplikacja zwiększa jego funkcjonalność. Garett Women Lisa jest kompatybilny z iPhonami z systemem iOS9 (i wyższymi), a także smartfonami z Androidem 4.4 (i wyższymi). Komunikacja ze smartfonem odbywa się za pomocą Bluetooth 4.0.

Aplikacja HeroBand II zwiększająca funkcjonalność zegarka

Aplikacja jest prosta i intuicyjna. Przy pierwszym logowaniu należy podać dane użytkownika takie jak waga czy wzrost, które pozwolą stworzyć indywidualny profil. Oprogramowanie daje dostęp do analiz, statystyk, raportów i danych dotyczących aktywności sportowych, jakości snu, pomiarów z pulsometru czy ciśnienia krwi.

Dodatkowo aplikacja rozszerza funkcjonalność zegarka poprzez:

odbieranie na zegarku wiadomości sms lub z komunikatorów internetowych,

widoczność na zegarku połączeń przychodzących na telefon,

planowanie celów np. długość snu czy ilość kroków,

kontrolę cyklu fizjologicznego,

przypominanie o lekach, spotkaniach ruchu czy piciu wody,

zapisywanie trasy aktywności fizycznej na mapie,

funkcja szukania bransoletki lub telefonu,

zdalne wykonywanie zdjęć,

budzik.

Zegarek informuje dostarczeniu wiadomości SMS lub z Messenger'a dwukrotną wibracją. Wiadomości wyświetlane na zegarku są czytelne, nie wyświetlają się jednak emotikonki.

GPS za pośrednictwem telefonu: aplikacja, wykorzystując moduł GPS w smartfonie, zapisuje w trakcie aktywności fizycznej: trasę na mapie, czas trwania aktywności, tempo i spalone kalorie. Nie jest to jednak zegarek z GPS, więc nadal musimy biegać z telefonem (sam zegarek z GPS zdecydowanie ułatwiłby życie).

Funkcja szukania telefonu: z poziomu zegarka za pomocą funkcji Find możemy włączyć w telefonie alarm dźwiękowy. Po aktywacji funkcji alarm się błyskawicznie aktywuje, jednak sygnał jest bardzo krótki. W przypadku poszukiwania telefonu po całym mieszkaniu funkcja może wymagać aktywacji nawet kilkanaście razy.

Funkcja szukania zegarka: aplikacja umożliwia znalezienie zegarka poprzez opcję Znajdź bransoletkę, która uruchomi w zegarku dwukrotną wibrację. Nadal może być ciężko go znaleźć, jednak zawsze szansa wzrasta.

Zdalne wykonywanie zdjęć: z poziomu aplikacji za pomocą funkcji Przenośna kamera, aplikacja łączy się z zegarkiem i pozwala wykonywać zdjęcia za pomocą potrząśnięcia nadgarstkiem, po którym aktywuje się 3-sekundowy samowyzwalacz i zostaje wykonane zdjęcie.

Budzik, który budzi, ale nie każdego wybudzi. Zegarek podczas alarmu wykonuje 3 dłuższe wibracje. Przyznaję, że te delikatne wibracje budzą. Jednk nie ma opcji wyłączenia budzika lub drzemki ani na zegarku, ani na telefonie. Nieskuteczny, dla osób, które budzą się etapami, wyłączając kolejne drzemki. Skuteczny, jeśli wstajesz za pierwszym podrygiem (podziwiam).

Uwaga od autora: Garett Women Lisa nie jest zegarkiem sportowym tylko smartwatchem z funkcjami sportowymi

Smartwatcha Garett Women Lisa nie przypisałabym do kategorii zegarków sportowych. Przede wszystkim ze względu na jego design. Specyfika budowy samego ekranu jest podatna na uszkodzenia podczas ekstremalnych aktywności sportowych, a meshowa bransoleta nie będzie tak wygodna podczas aktywności jak silikon. Istotny jest również brak GPS w samym zegarku, co jest jedną z największych zalet zegarków sportowych (pozwala zrezygnować z telefonu podczas np. biegania).

Garett Women Lisa to nie zegarek sportowy:

brak GPS,

stalowy pasek i wypukły ekran,

mała odporność na wstrząsy.

Test Garett Women Lisa - podsumowanie wspólnego tygodnia, opinia

1. Design i wygoda: 5/5

Zegarek jest elegancki, gustowny i niecodzienny. Jego stylistyka z powodzeniem zastępuje biżuterię (efekt załamań ekranu). Meshowa bransoleta z magnesowym zapięciem pozwala na idealne dopasowanie do nadgarstka. Całość jest lekka, co przekłada się na wygodę w codziennym użytkowaniu oraz podczas snu.

2. Funkcje w zegarku: 5/5

Funkcja liczenia kroków, spalonych kalorii oraz czasu snu działają prawidłowo. Pulsometr wskazuje dokładnie taką samą wartość, co smartwatche z przedziału cenowego do 1000 i 1500 zł (jednoczesny pomiar pulsu z 3 zegarków).

3. Funkcje po połączeniu z aplikacją: 3/5

Zacznę od tego, że większość z tych funkcji nie jest niezbędna do życia i może raz czy dwa zostanie wykorzystana. Funkcja szukania telefonu (krótki sygnał dźwiękowy) czy zegarka (wibracje) nie gwarantują maksymalnego ułatwienia podczas poszukiwań. Zdalna obsługa aparatu w smartfonie poprzez ruch nadgarstkiem nie jest wygodna. Budzik obudzi wibracją, ale daje tylko jedną szansę - bez opcji drzemki.

4. Wytrzymałość: 3/5

Ze względu na wypukłą budowę ekranu ryzyko uszkodzenia przy upadku wzrasta. Jest to smartwatch o normie IP67, co oznacza, że możemy go zamoczyć lub pochlapać. Jednak nie jest on całkowicie wodoszczelny, więc nie ryzykowałabym dłuższego pływania w nim (zgodnie z normą nie może znajdować się pod wodą dłużej niż 30 min).

5. Stosunek ceny do funkcjonalności i wykonania: 5/5

Smartwatch Garett Women Lisa działa płynnie, a jego funkcjonalność odpowiada inteligentnym zegarkom innych producentów w tym przedziale cenowym. Wykonany jest solidnie, przez co prezentuje się gustownie i elegancko. Zdecydowanie można go polecić jako, dobry smartwatch dla kobiet na co dzień.

Plusy i minusy smartwatcha Garett Women Lisa

Zalety:

cena,

wygodny i lekki (nie męczy nadgarstka),

wytrzymała bateria i szybkie ładowanie,

jakość wykonania (stalowa, meshowa bransoleta),

design (wyróżniający się ekran),

polski producent.

Wady:

napis touch na ekranie,

mały wybór tarcz,

mniejsza odporność na uderzenia (wynikająca z wypukłej budowy ekranu),

nagłe rozładowanie (brak powiadomienia o niskim poziomie baterii).

Design i ergonomia

super super

Funkcje w zegarku

super super

Funkcje w aplikacji

dostateczny dostateczny



dostateczny Wytrzymałośćdostateczny

Opłacalność

super super

Ocena ogólna:

90% 4,5/5

Zaprezentowany smartwatch można kupić na stronie www.garett.pl

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: