Dobry laptop za około 3000 zł sprawdzi się jako uniwersalny, przenośny komputer zarówno w domu, w pracy, jak i w podróży. Nie jest to maszyna do wymagających gier, ale możemy liczyć na szybkie działanie i wygodną pracę. Warto zwracać uwagę na dysk SSD, RAM i procesor.

Dobry laptop za około 3000 złotych

Jeśli macie już wydajny komputer lub konsolę i nie potrzebujecie dodatkowego sprzętu do grania, ale za to przydałby Wam się dobry, lekki, przenośny laptop to mamy dla Was pięć interesujących propozycji (plus szóstą bonusową) w przedziale cenowym do 3000 zł. Sprawdźmy zatem jaki laptop kupić.

Polecane laptopy do 3000 zł:

Przy okazji polecimy wam wideo-recenzję nowej wersji laptopa Huawei MateBook D14 - a szybko stanie się jasne, dlaczego polecamy między innymi właśnie ten model.

Jeśli szukacie czegoś droższego i wydajniejszego sprawdźcie inne nasze zestawienia laptopów do 4000 zł i laptopów do gier. Jeśli z kolei wolicie zaoszczędzić, to proponujemy laptopy do 2500 zł, a nawet tanie laptopy za 1500 zł. Warto też przeczytać poradnik jak wybrać laptopa.

Tymczasem skupmy się na głównym temacie, czyli laptopach do 3000 zł. Do czego może przydać się taki komputer i jakie powinien mieć cechy?

Laptop za 3000 zł - podstawowe cechy

Dobry laptop za 3000 zł nadaje się jednak do większości innych, typowych zastosowań. Bez problemu obejrzymy na nim filmy, posłuchamy muzyki, popracujemy wygodnie w pakiecie biurowym i uruchomimy wygodnie większość przydatnych programów. Aktualnie w tym przedziale cenowym można znaleźć laptopy z zewnętrznymi układami graficznymi GeForce MX230/MX250, ale i również Radeon RX 560, a nawet GeForce GTX 1050.

Warto zwracać uwagę na kilka podstawowych cech. Pierwszą i najważniejszą jest dysk SSD. Jest on znacznie szybszy od klasycznego dysku HDD i z całą pewnością wpłynie na poprawę komfortu pracy. Typowe programy uruchamiają się z dysku SSD błyskawicznie i działają szybko, a Windows 10 po dłuższym czasie nie zwolni tak bardzo jak na starym poczciwym HDD. Opcjonalnie można wybrać laptop z dwoma dyskami - SSD (dla systemu) + HDD (dla plików użytkownika).

Drugą bardzo istotną rzeczą, na którą warto zwracać szczególną uwagę jest pojemność pamięci RAM. Zasada jest prosta - im więcej, tym lepiej. Rozsądnym minimum w tym przedziale cenowym jest 8 GB, ale można znaleźć tez modele z 12 lub 16 GB RAM. Laptopy z 4 GB RAM warto kupić tylko jeśli zamierzamy dołożyć RAM’u po zakupie, tak, by realnie miały przynajmniej 8 GB.

Pozostałe cechy są już bardziej uzależnione od gustu i preferencji użytkownika. Dotyczy to przede wszystkim wielkości wyświetlacza, ciężaru, grubości i jakości obudowy oraz typu klawiatury. Warto na przykład zwracać uwagę na obudowy wykonane z metalu, ale dobry, matowy plastik tez będzie w porządku. Nie bez znaczenia oczywiście jest również waga.

Dell Inspiron 15 5593-9807









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na rynku pojawiły się już laptopy wyposażone w procesory 10-tej generacji Intel Core - i to nie tylko Comet Lake (14-nm), ale i Ice Lake (10-nm). Ten model Della wyposażony jest w procesor Intel Core i5-1035G1 - warto zwracać uwagę na cyfrę po literze G, bowiem mówi nam ona o zastosowanej zintegrowanej grafice. W przypadku G1 jest to Intel UHD (a nie Iris), ale w tym przypadku mamy wsparcie zewnętrznego układu graficznego GeForce MX230. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Nvidia GeForce MX230

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż produkt

ASUS ZenBook UM431DA-AM011T









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS ZenBook UM431DA może się z kolei pochwalić procesorem Ryzen 3-ciej generacji, a konkretnie AMD Ryzen 5 3500U z grafiką Radeon Vega 8. Znalazło się tu również miejsce dla 8 GB pamięci RAM oraz szybkiego SSD o pojemności 512 GB. To ciekawa maszyna z 14-calowym ekranem Full HD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3580U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Lenovo Ideapad S540-14IWL (81ND00DGPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad S540 to również laptop z 14-calowym ekranem (matryca IPS), ale w tym przypadku mamy do czynienia z procesorem Intel Core 8-mej generacji (Intel Core i5-8265U) oraz zewnętrznym mobilnym (i całkiem wydajnym) układem graficznym NVIDIA (GeForce MX250). Tu również zastosowano 8 GB RAM oraz nośnik SSD. Ma on pojemność tylko 256 GB, ale za to korzysta z magistrali PCI Express. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Nvidia GeForce MX250

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

ASUS VivoBook X509FJ-BQ167T









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS VivoBook X509FJ to z kolei laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala i wadze poniżej 2 kg. Tu również zastosowano procesor Intel Core i5-8265U, ale w odróżnieniu od poprzednika znalazł się tu nieco mniej wydajny układ NVIDIA GeForce MX230. Pamięć RAM to standardowe 8 GB, a o szybką pracę systemu dba SSD PCI Express o pojemności 512 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Nvidia GeForce MX230

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Huawei MateBook D14 (53010TUA)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowy Huawei MateBook D14 to kolejny w naszym zestawieniu laptop z procesorem AMD Ryzen 5 3500U z grafiką Radeon Vega 8. Oprócz doskonałego wykonania (aluminiowa obudowa) i szybkiego SSD PCIe o pojemności 512 GB, znajdziemy tu również kilka innych ciekawych rozwiązań, o których możesz się dowiedzieć oglądając powyższe wideo. Laptop jest sprzedawany z systemem Windows 10 Home. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż produkt

Warto zwrócić uwagę

Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK00GQPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl W ostatnim czasie potaniały laptopy w konfiguracji z procesorem Intel Core i5 8300H oraz kartą GeForce GTX 1050. Karta nie jest może specjalnie najnowsza, ale z pewnością sprawdzi się w grach e-sportowych. Jeśli tylko nie jest to efekt Black Friday, warto zerknąć na ceny w takiej konfiguracji. Lenovo Ideapad 330-15ICH został również wyposażony w 8 GB RAM i SSD o pojemności 256 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8300H

Karta graficzna Nvidia Geforce GTX 1050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0 Pokaż produkt

Najlepszy laptop za około 3000 zł naszym zdaniem to:

Jaki laptop za 3 tys. zł kupić? Jeśli tylko nie interesuje cię wydajniejsza zewnętrzna grafika, jak GeForce GTX 1050, to warto zainteresować się modelem ASUS ZenBook UM431DA-AM011T lub Huawei MateBook D14 (53010TUA)(Ryzen 3-ciej generacji i zintegrowana grafika Radeon Vega 8) lub Lenovo Ideapad S540-14IWL (Intel Core i5 8-mej generacji i grafika GeForce MX250).

Może Cię zainteresować: