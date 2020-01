Jaki monitor 4K kupić? Oto zestawienie 10 propozycji wyróżniających się funkcjonalnością, jakością obrazu i zastosowanymi technologiami.

Monitory 4K UHD (o rozdzielczości 3840 x 2160) nikogo już dziś nie szokują i coraz częściej goszczą w naszych domach. Jest to nie tylko spowodowane ich dużą dostępnością, czy coraz niższymi cenami, ale i kartami graficznymi w rodzaju GeForce RTX 2080 Ti, które bez problemu obsługują najbardziej wymagające gry właśnie w tej rozdzielczości. Jeśli szukasz natomiast monitora do gier - znajdziesz w oddzielnym TOP 10 poświęconym monitorom dla graczy. W osobnym zestawieniu znajdziesz też TOP 10 polecanych "zwykłych" monitorów.

Nasze zestawienie najlepszych monitorów 4K UHD jest wciąż aktualizowane - w tym topie znalazły się takie produkty jak AOC G2868PQU, Samsung LU32R590, Samsung The Space S32R750UEUX, Acer Predator XB273KPbmiphzx czy Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1.

Jaki monitor 4K UltraHD wybrać?

W tej odsłonie cyklu TOP 10 przedstawiamy najciekawsze monitory o zaprojektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących jak najwyższej rozdzielczości. Znajdują się tutaj monitory o rozdzielczości 4K UltraHD - zarówno te z najwyższej półki jak i modele zaskakujące atrakcyjną ceną.

Obecnie najtańsze monitory 4K UHD można już kupić w cenie niewiele ponad 1000 zł. Zwykle są to podstawowe modele o odświeżaniu 60 Hz. Na drugim biegunie znajdują się monitory wyposażone we wszystkie możliwe techniczne nowinki - włączając w to HDR, wysokie odświeżanie, czy technologie supersynchronizacji. Ich cena potrafi być prawie 10 razy wyższa.

Polecane monitory 4K UHD

AOC G2868PQU









4,5/5 Ocena benchmark.pl AOC G2868PQU oferuje matrycę TN, odświeżanie 60 herców, HUB i 28-calowy ekran, ale za to znalazło się tu miejsce dla HDR10 oraz AMD FreeSync. W zasadzie do rozdzielczości 4K UHD skłanialibyśmy się do nieco większych ekranów, ale przy takiej cenie naprawdę nie ma na co narzekać - zwłaszcza, że znalazło się tu miejsce również dla huba USB 3.0, czy (między innymi) HDMI 2.0. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

Samsung LU32R590









4,5/5 Ocena benchmark.pl Samsung LU32R590 to z kolei propozycja dla tych użytkowników, którzy zażyczą sobie nie tylko rozdzielczości 4K UHD, ale i zakrzywionego ekranu - a to wszystko przy przekątnej ekranu 31,5 cala. Warto również zwrócić uwagę na to, że monitor ten został wyposażony w matrycę typu VA, a więc świetnie sprawdzi się również choćby przy oglądaniu filmów. Nie zabrakło tu krótkiego czasu reakcji, jak i dobrego odwzorowania kolorów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3240x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 2500:1

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

Samsung The Space S32R750UEUX









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na pierwszy rzut oka Samsung The Space S32R750UEUX pod względem technologicznym nie wyróżnia się niczym szczególnym - ot, dobra 32-calowa konstrukcja oparta na matrycy VA. Unikalna jest jednak jego konstrukcja, która pozwala uzyskać na biurku do 40% więcej miejsca. Dodatkowo możemy liczyć na system ukrywania kabli oraz regulowany stojak HAS. Miłym dodatkiem jest opcja Picture By Picture, która może wyświetlać treści pochodzące z dwóch źródeł równocześnie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza mini DisplayPort, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1









4,2/5 Ocena benchmark.pl 32-calowy monitor iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 to solidna konstrukcja, która oprócz rozdzielczości 4K UHD oferuje matrycę typu VA oraz wsparcie technologii supersynchronizacji AMD FreeSync. Poza tym monitor może pochwalić się 10-bitową głębią barw oraz wsparciem HDR. Monitor został wyposażony w porty DisplayPort 1.2 oraz HDMI 2.0. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 3 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 2x HDMI 2.0 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Samsung U32H850UMUX









4,5/5 Ocena benchmark.pl Propozycja firmy Samsung to monitor z nowej serii urządzeń QLED, wykorzystujących technologię kropek kwantowych. Ta efektowna nazwa niesie za sobą bardzo dobrą jakość obrazu, szerokie kąty widzenia oraz głęboki kontrast na poziomie 3000:1. Zastosowano tutaj matrycę typu VA, która charakteryzuje się ponadto szybkim czasem reakcji, co oznacza, że monitor bardzo dobrze radzi sobie z wyświetlaniem dynamicznych scen akcji. Duża przekątna ekranu (32 cale) przekłada się natomiast na wyższy komfort pracy i większą przestrzeń roboczą do dyspozycji. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

Philips Momentum 436M6VBPAB









4,7/5 Ocena benchmark.pl Monitor Philips Momentum 436M6VBPAB to propozycja dla osób, które szukają czegoś znacznie większego od przeciętnego moniotora. Nie 20+, nie 30+, a 43-calowa przekątna ekranu robi piorunujące wrażenie. Monitor wykorzystuje matrycę MVA z technologią Quantum Dot i nie zabrakło tu nawet technologii HDR 1000. Dodatkowo możemy tu liczyć na takie smaczki jak podświetlenie Ambiglow oraz naprawdę przyzwoite głośniki. Ktoś tu mówił, że rozmiar się nie liczy? Ten ktoś chyba nigdy nie korzystał z takiego monitora. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 720 cd/m2, 1000 cd/m2

Kontrast 4000:1 Zobacz recenzję Pokaż produkt

LG 43UD79









4,5/5 Ocena benchmark.pl Propozycja firmy LG to prawdziwy olbrzym. Powinny na niego zwrócić uwagę osoby potrzebujące maksymalnie wielkiej przestrzeni roboczej. W przypadku tego monitora jest ona równa czterech monitorów o przekątnej 22 cale, czyli jest to naprawdę imponująca wartość, a przede wszystkim umożliwia wygodną pracę na kilku oknach jednocześnie. LG 43UD79 wyposażony jest w matrycę IPS, a to gwarantuje dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co ma istotne znaczenie przy tak wielkiej przekątnej. Dodatkowym atutem jest duża liczba złącz (nie zabrakło nawet portu USB typu C) oraz wbudowanych głośników, a także pilota zdalnego sterowania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Złącza 1x DisplayPort, 4x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

BenQ PD3200U









3,9/5 Ocena benchmark.pl Przechodzimy teraz do urządzeń przeznaczonych dla osób wymagających najwyższej jakości obrazu. BenQ zadowoli ich bez problemu. Znajdziemy tutaj 32-calową matrycę IPS o 100-procentowym pokryciu palety sRGB i głębokim kontraście na poziomie 3000:1. Dodatkowym atutem są dwa tryby pracy CAD/CAM oraz DarkRoom gwarantujące perfekcyjne wyświetlanie każdego szczegółu, co ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu, czy pracy kreatywnej ze zdjęciami, czy plikami wideo. BenQ PD3200U wyposażony jest ponadto w głośniki stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny), 20000000:1 (dynamiczny)

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 1x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

Acer Predator XB273KPbmiphzx









4,8/5 Ocena benchmark.pl Acer Predator XB273KPbmiphzx to oczywiście propozycja dla graczy. Oferuje on matrycę o przekątnej tylko 27 cali, ale równocześnie jest ona typu IPS, a częstotliwość odświeżania sięga 144 Hz. Dodajcie do tego technologię NVIDIA G-Sync oraz DisplayHDR 400, a otrzymamy bardzo interesujący gamingowy monitor, który sprawdzi się zwłaszcza w połączeniu z kartami NVIDIA GeForce. Warta wzmianki jest fabryczna kalibracja barw. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 5x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

ASUS ROG Swift PG27UQ









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wszystko co najlepsze - rozdzielczość 4K UHD, matryca IPS, odświeżanie 144 Hz, HDR10 oraz obsługa technologii NVIDIA G-Sync, oczywiście dla posiadaczy kart GeForce.Trudno więc przypuszczać, że tak wyposażony monitor będzie tani. Jeśli jednak zaliczacie się do największych sprzętowych entuzjastów i chcecie mieć monitor na maksymalnym wypasie, warto zwrócić uwagę właśnie na ROG Swift PG27UQ od firmy ASUS. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 1000 lumenów

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Pokaż produkt

