Równocześnie z Radeonem RX 9070 XT do sprzedaży trafia jego ciut tańsza wersja - Radeon RX 9070. Specyfikacją zdaje się mu mocno ustępować, ale czy przełoży się to na istotne różnice w grach? Sprawdziliśmy to.

Po premierowych testach Radeona RX 9070 XT przyszła pora na dokładniejszą analizę wyników jego młodszego brata - Radeona RX 9070. To karta, której podstawowe modele AMD ostatecznie wyceniło na $549 - taka sugerowana cena powinna przełożyć się na 2749 zł na sklepowych półkach, ale czy tak się stanie, dowiemy się dopiero jutro. Jest natomiast szansa, że karty akumulowane przez dystrybucję od początku roku (wtedy wstrzymano premierę), będą dostępne w przyzwoitych ilościach, dzięki czemu ich cena nie będzie dodatkowo podbijana przez same sklepy. A teraz już do rzeczy.

Jeżeli jesteście zainteresowani informacjami o tym, co wprowadza nowa architektura RDNA 4, zwłaszcza w kwestii śledzenie promieni, to odsyłam do wspomnianej recenzji Radeona RX 9070 XT. Tam też znajdziecie kompleksowe porównanie i omówienie FSR 4 - techniki, która realnie w końcu może konkurować z NVIDIA DLSS.



Zawartość zestawu jest identyczna w obu testowanych na premierę karta - dostajemy podpórkę i przewód do sterowania RGB.

Te karty są identyczne!

Podczas testów obu nowych Radeonów szybko odkryłem, że oba mają identyczny układ chłodzenia i ogólnie wyglądają tak samo, zatem tu odsyłam was do recenzji droższego modelu, gdzie całość dokładnie opisuję. Różni się natomiast kultura pracy obu kart - co wynika oczywiście z innych limitów mocy. Tańszy RX 9070 domyślnie jest limitowany przez AMD do 220 W, ale Sapphire model Pure fabrycznie podkręciło, zwiększającą ten limit do 245 W oraz podnosząc też taktowanie o niebagatelne 180 MHz! Daje to o około 3-4% wyższą wydajność od modeli referencyjnych, ale potencjalnie może powodować, że karta będzie głośniejsza.



Ostatecznie jednak nic takiego nie nastąpiło i Sapphire RX 9070 Pure okazuje się być chłodny nawet pod pełnym obciążeniem. GPU osiąga 50°C, a HotSpot waha się między 67°C a 74°C. To pozwala karcie utrzymywać obroty na poziomie 1200-1400 RPM, co w połączeniu z wyśmienitym łożyskiem wentylatorów sprawia, że karta jest dosłownie bezgłośna (odczyty poniżej 30 dBm).

Specyfikacja testowanej karty Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure

Układ graficzny Navi 48 (RDNA 4) Zalecany zasilacz 650 W Układ chłodzenia miedziana podstawa;

5 ciepłowody;

aluminiowy radiator Dual BIOS nie Wentylatory 3x 92 mm Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2200 / 2700MHz Moc obliczeniowa ~36 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 Gbps (2500 MHz) Złącza wideo 2x HDMI 2.1b; (HDCP 2.3);

2x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) TGP (zasilanie) 245 W;

2x 8-PIN;

270 W w ramach OC Interfejs PCIe 5.0 x16 W zestawie matalowy wspornik;

przewód RGB Wymiary 320 x 120 x 62 mm Waga 1,25 kg Gwarancja 2 lata Cena 2899 zł?

Galeria zdjeć karty Sapphire Radeon RX 9070 Pure:

Tak dobre chłodzenie aż prowokuje do podkręcania i okazuje się, że ta karta jest do tego wręcz stworzona! Po korekcie krzywej napięcia i podniesieniu limitu zasilania o maksymalne 10% (do 245 W) udało się ustabilizować w 3DMarkach dodatkowe 355 MHz, co przełożyło się na efektywne taktowanie przekraczające 3050 MHz. To, skromnie licząc, ponad 20% przyrostu taktowania! Pamięci GDDR6, które są już zdecydowanie u kresu swych możliwości, aż tak mocno nie udało się przyspieszyć, choć dodatkowe 272 MHZ oznaczały przyrost na poziomie i tak rzadko spotykanych 16%. Wzrost wydajności w grach mówi sam za siebie:

Pomiar wydajności Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure po dodatkowym podkręceniu

[FPS], 1440p, FSR Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra RT) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 111%

112% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 111%

112% Alan Wake 2

(Ultra) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 111%

108% Star Wars: Outlaws

(Ultra) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 113%

112% Space Marine 2

(Ultra) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 110%

111% Indiana Jones i Wielki Krąg

(Ultra z RT) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 109%

110% Horizon: Forbidden West

(Ultra) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 109%

112% Black Myth: Wukong

(Filmowe) fabryczne podkręcenie 100%

100% OC (280 MHz / 2176 MHz) 110%

106% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Aż szkoda, że Sapphire nie pozwolił tu podnieść limitu zasilania do tego, które mamy we wcześniej testowanym RX 9070 XT Pure (z dokładnie tym samym chłodzeniem - jestem przekonany, że obie karty by się wtedy zrównały wydajnością, choć naturalnie RX 9070 XT też można dosyć dobrze podkręcać i różni się też kilkoma jednostkami obliczeniowymi). Testy w 3DMarku w sumie już teraz pokazują, że podkręcona karta potrafi wyprzedzić domyślnie taktowanego brata.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 7033 [OC] AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6775 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6150 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 4956 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 4570 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3866 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3186

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 [OC] AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6497 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 6284 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 5856 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5848 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 4492 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3530 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178

Co ciekawe, albo raczej łatwe do przewidzenia, jeżeli czytaliście już test Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure, karta po takim podkręceniu dalej jest bardzo cicha i w sumie chłodna. Hotspot, co prawda, już potrafi przekroczyć 80°C, ale samo GPU dalej trzyma się niskich 50°C, a wentylatory raczej nie przekraczają 1500 RPM. Karta po OC generuje około 34-35 dBm, co w typowym PC oznacza, że nie będzie się wybijać ponad pozostałe odgłosy wentylacji.

Testy w grach nie dają szans starszym Radeonom, ale też nowym RTX-om

Wszystkie testy wykonywałem na tej samej platformie, co wcześniej testowanego RX 9070 - zresztą wyniki obu Radeonów od początku są na wszystkich wykresach. Tutaj warto zaznaczyć, że sprawdziłem, czy nowy sterownik, dostarczony razem z kartami RDNA 4, nie poprawia też wydajności kart z RDNA 3, ale nic takiego nie nastąpiło - pozostały całkowicie bez zmian.

Wszystkie testy w grach wykonywałem z FSR 3.1 lub starszą (dostępną dla danej gry) wersją upscalera AMD, aby mieć obiektywne porównanie. W istocie jednak w Horizon Forbidden West oraz Space Marine 2 można kosztem 3-5% wydajności aktywować FSR 4 i cieszyć się astronomicznym skokiem w jakości obrazu. W przypadku gry z uniwersum Warhammera jakość obrazu przewyższa nawet najwyższy poziom DLSS, jaki jest dla tej gry dostępny, a tego nie spodziewałem się napisać już przy okazji pierwszej wersji FSR korzystającej z mocy AI.

Radeon RX 9070, na którym dziś się skupiam, rywalizuje o uwagę graczy głównie świeżo wydanym GeForce RTX 5070, ale warto też zwrócić uwagę, ile zyskał względem swoich poprzedników - Radeona RX 7800 XT oraz Radeona RX 7900 GRE - to mniej więcej ten segment cenowy będzie reprezentować od teraz nowy RX 9070.

Specyfikacja układu AMD Radeon RX 9070 XT na tle poprzednich generacji:

Model Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Radeon RX 7900 GRE Radeon RX 7800 XT Układ graficzny Navi 48

(RDNA 4) Navi 48

RDNA 4) Navi 31 XL

(RDNA 3) AMD Navi 32 XT

RDNA 3) Proces technologiczny 5 nm 5 nm 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) Powierzchnia rdzenia 357 mm² 357 mm² 306 mm2 (GCD) + 146,5 mm2 (MCD) 306 mm2 (GCD) + 146,5 mm2 (MCD) Procesory strumieniowe 3584 4096 5120 3840 Jednostki Ray Accelerator 56 64 80 60 Jednostki AI 112 128 Jednostki ROP 128 128 160 120 Taktowanie układu 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz 1880/2250 MHz 2124/2430 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps 20 Gbps Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 576 GB/s 624 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) 64 MB (2. gen) 64 MB (2. gen) Pobór mocy (zalecany zasilacz) 220 W (650 W) 304 W (750 W) 260 W (700 W) 263 W Cena $549 $599 $549 $499



Idealne do białego PC :)

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 81

70 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 73

67 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 67

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 67

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 62

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

48 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 50

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 45

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

74 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

58 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 62

55 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 57

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 54

48 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 52

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

46 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 41

37 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 35

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 37

33 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 32

29 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 31

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 30

27 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 24

22 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

17 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 18

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Alan Wake 2 obie nowe karty trzymają się blisko - to tytuł, w którym śledzenie promieni jest dosyć mocno używane dopiero po aktywacji Path Tracingu, zatem nie ma tu pogromu na starej generacji, choć w sumie? Wyceniony prawie dwukrotnie drożej (MSRP $999) flagowiec RX 7900 XTX okazuje się być nieco wolniejszy. To trochę jakby RTX 5070 zaoferował wydajność RTX 4090… Czyli to jednak da się zrobić?



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 58

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 47

42 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 38

34 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 36

32 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

27 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 34

30 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 27

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 26

23 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 18

16 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 15

13 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 15

13 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 14

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 14

12 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 12

11 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 10

7 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 9

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Po aktywacji Path Tracingu z jednej strony wyprzedzamy o 30% topową kartę poprzedniej generacji, ale z drugiej strony nadal nie da się grać, chyba że w FHD albo po podniesieniu poziomu upscalowania… Tutaj nadal karty NVIDII wiodą prym i korzystniej wypada nawet tańszy RTX 4070.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 98

78 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 84

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 80

65 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

61 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 75

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

53 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 70

58 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 62

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 59

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 56

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 55

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

45 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

42 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 39

34 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 35

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 32

29 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

26 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 25

23 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Avatarze przynajmniej nie zawstydzamy flagowca poprzedniej generacji, ale nieco tylko tańszy RX 7900 XT musiał uznać wyższość karty z niższego segmentu z RDNA 4. Ogólnie pogramy bez problemu w QHD, a wydajność powyżej wycenianego na 4000 zł RTX 5070 to wyśmienity wynik.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 80

61 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 78

70 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

59 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 72

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 71

56 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 69

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

50 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

39 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 116

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 89

72 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

63 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 74

60 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 69

57 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 67

60 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 63

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

51 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

55 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 58

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

36 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 46

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

54 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 52

42 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 48

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 46

39 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 43

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 43

36 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 42

35 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

31 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 36

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 34

29 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 26

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wukonga także ogramy nawet na ustawieniach filmowych w QHD - w tej rozdzielczości RX 9070 wyprzedza RTX 5070 oraz RX 7900 XT i zrównuje się z RTX 4070 Ti. Wyśmienite wyniki - gorzej jeżeli aktywujemy Path Tracing, wtedy granie na Radeonie, pomimo iż jest ponad dwukrotnie szybszy od swojego poprzednika, jest praktycznie niemożliwe i na tle kart NVIDII wypada bardzo źle - do tak zaawansowanych obliczeń AMD musi jeszcze bardziej wzmocnić swoje rdzenie RT.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 84

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 75

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 32

27 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 16

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 40

33 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

17 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

18 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 13

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 11

9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 11

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 10

8 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 21

18 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 20

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 19

16 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 17

14 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 11

9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 10

8 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 6

5 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 5

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 5

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 131

97 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 127

106 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 118

89 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 115

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 109

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 105

73 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 95

66 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 78

62 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 70

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 146

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

88 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 105

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 99

69 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 92

75 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 83

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

64 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

56 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 59

49 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 46

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 52

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 44

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 41

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 40

43 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 39

35 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 37

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

30 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

26 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

19 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3

2 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niespodziewany pogrom AMD zrobiło kartom NVIDII oraz swojej poprzedniej generacji w Cyberpunku i to nawet mimo najwyższych ustawień śledzenia promieni - coś, co jeszcze wczoraj byłoby nie do pomyślenia! Średniak od AMD oferuje blisko 80 FPS w QHD na ustawieniach Ultra RT w Cyberpunku, wyprzedzając tym samym tak samo wycenionego, ale w praktyce potencjalnie droższego RTX 5070. W poprzedniej generacji nawet flagowy model nie był w stanie zbliżyć się do takich wyników - mówimy tu o 60% wzrostu wydajności - czy to przeliczanej na wat czy na złotówki.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 89

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 70

55 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 63

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 46

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 44

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 40

33 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 39

34 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 35

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

15 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 21

18 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 17

14 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 17

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 26

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24

19 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 23

19 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

19 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

14 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 16

13 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu w przypadku Cyberpunk nie rzuca nowych Radeonów zupełnie na kolana i tańszy RX 9070 jest w stanie nawiązać walkę z RX 4070, co oznacza ponad 60 FPS w FHD. To 50% wzrostu wydajności, ale względem flagowca poprzedniej generacji! Bezpośredni poprzednik testowanego dziś modelu, zatem RX 7800 XT, w takich ustawieniach będzie ponad dwukrotnie wolniejszy.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 184

167 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 173

126 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 165

147 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 139

112 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 138

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 136

102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 129

93 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 123

75 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 104

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 100

83 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 98

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 146

131 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140

91 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 139

98 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 131

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 123

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 123

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

85 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 110

89 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 110

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 98

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 94

62 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 97

72 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 93

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 87

63 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 74

60 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

51 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 68

54 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 62

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 60

46 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 60

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

39 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyścigi odbywające się przy ponad 300 km/h wymagają szybkiej reakcji i to też dostarczają nowe Radeony - wyceniony na 2749 zł Radeon RX 9070 wyprzedził w QHD RTX’a 4070 Ti Super, plasując się przy okazji pomiędzy dwoma topowymi kartami poprzedniej generacji kart AMD. To ponownie blisko 50% przewagi nad poprzednikiem.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 132

121 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

120 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 118

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 115

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 113

86 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 112

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

81 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 95

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 83

72 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 78

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 121

108 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 114

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 113

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 112

99 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 104

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 98

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 95

72 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 94

83 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 86

74 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 85

63 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

80 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 90

75 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 79

59 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 73

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

48 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

49 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 62

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 61

46 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

41 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 51

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 42

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

16 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Po Hogwarcie oraz okolicy pobiegamy mając stale ponad 100 FPS, nawet w rozdzielczości 1440p i w absolutnie najwyższych ustawieniach, włączając w to Ray Tracing. Ponownie poprzednia generacja Radeonów kuli się ze wstydu - razem z najnowszym RTX 5070… Nawet gdyby ten miał kosztować tyle samo, to okazuje się o 20% wolniejszy.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

108 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 143

126 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 134

123 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 130

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 127

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 121

86 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 110

80 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 104

91 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 97

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

59 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 128

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 124

115 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 116

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 116

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 111

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 111

98 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 109

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 103

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 92

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 87

77 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 84

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 90

84 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 90

68 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 80

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

61 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 66

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 61

47 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 59

54 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 49

45 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

39 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 29

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga część przygód Aloy nie korzysta z RT, zatem tutaj zagramy nawet w 4K, czego nie polecam próbować na kartach z tylko 12 GB - mój test tego dobrze nie obrazuje (jest zbyt krótki), ale na tych kartach szybko zaczynają się losowe przycięcia z uwagi na przepełnienie się bufora pamięci. Tutaj 16 GB na w średnim segmencie karta AMD zwraca się z nawiązką, a sama karta konkuruje z topowym do wczoraj Radeonem RX 7900 XTX.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 174

157 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 173

158 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 159

143 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

141 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

140 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 152

138 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 148

136 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

132 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 141

129 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 134

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

101 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

94 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 101

91 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 201

178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 183

164 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 171

154 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 156

142 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

134 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 145

133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 133

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 130

118 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 129

119 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 129

119 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 124

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 120

112 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 119

109 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 111

103 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 109

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

96 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

76 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 68

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 161

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 132

120 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 121

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 107

97 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 100

92 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 99

93 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 91

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 90

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 86

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 85

79 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 83

78 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 78

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

71 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 76

70 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 68

63 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 52

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga część przygód Aloy nie korzysta z RT, zatem tutaj zagramy nawet w 4K, czego nie polecam próbować na kartach z tylko 12 GB - mój test tego dobrze nie obrazuje (jest zbyt krótki), ale na tych kartach szybko zaczynają się losowe przycięcia z uwagi na przepełnienie się bufora pamięci. Tutaj 16 GB na w średnim segmencie karta AMD zwraca się z nawiązką, a sama karta konkuruje z topowym do wczoraj Radeonem RX 7900 XTX.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 77

72 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 73

68 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 65

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 57

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 51

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 46

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 30

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 29

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

23 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 24

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 21

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 101

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

70 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 60

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 57

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 50

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 48

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 44

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 35

32 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

20 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 20

18 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

16 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 63

58 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 38

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 36

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 30

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 27

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 21

20 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 12

11 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 11

10 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 11

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 6

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie Path Tracingu dobitnie pokazuje, że coś jest nie tak - to pierwszy i ostatni przypadek, w którym RDNA 4 oferuje tak “skromny”, jak 20%, wzrost wydajności względem poprzedników i tym samym RX 9070 zrównuje się z RX 9700 XT, co oznacza, że grać się nie da nawet w FHD.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 115

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 114

79 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 109

93 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 108

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 97

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 105

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

68 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 93

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 91

72 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 90

80 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 80

65 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

49 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 75

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 65

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 63

51 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 60

53 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 55

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 53

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

45 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 48

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody ukraińskiego Stalkera, jak rzadko, zrównują RTX 5070 z tak samo wycenionym RX 9070, a tuż za nimi uplasował się teoretycznie droższy RX 7900 XT. Ważne jednak jest to, że pogramy w QHD nawet na epickich ustawieniach przez długie godziny bez napotkania problemów - czego niestety nie da się powiedzieć o 12-gigabajtowym RTX 5070. Ale tego się pewnie domyśliliście po naszych testach samej gry.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 189

155 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178

129 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 169

159 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 168

144 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 161

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 159

139 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 152

144 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 151

137 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 147

121 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 141

127 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 128

114 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

108 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 116

107 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 231

199 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 208

184 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 189

172 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 176

162 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 163

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 154

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 147

134 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 143

125 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 139

127 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 137

127 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 136

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 132

118 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 123

117 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

110 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 114

103 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 112

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 95

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 104

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100

95 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 87

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 87

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 85

80 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 82

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 79

75 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 78

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 74

69 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 73

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

61 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 64

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 53

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 50

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer to kolejna po Indianie gra, której AMD zdaje się nie zdążyło zoptymalizować na premierę RDNA 4 - wyniki nie są złe, w znaczeniu, że trudno narzekać na ponad 120 FPS w QHD na najwyższych ustawieniach, ale jednak RTX 5070 okazał się tutaj ponad 15% szybszy.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 101

74 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 91

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 90

69 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

69 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 81

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 76

59 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 68

58 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 36

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73

59 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 65

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 58

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 38

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

39 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 37

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 33

30 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 32

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 32

28 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 29

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 26

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

19 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku Outlaws wymagane jest sprzętowe wsparcie dla rdzeni RT, ale w praktyce standardowe ustawienia nie obciążają mocno tych jednostek (podobnie jak i Avatar, też oparty o ten silnik). Dlatego też nowy RX 9070 zrównuje się tylko z RX 9700 XT i RTX 5070. Ogólnie, jeżeli chodzi o wydajność, to pogramy bardzo przyjemnie w QHD na ustawieniach Ultra, na co zdecydowanie nie pozwalał poprzednik tej karty (RX 7800 XT).

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

52 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 56

52 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 53

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 49

44 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 38

33 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 32

29 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 42

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

35 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 38

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 36

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 33

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

25 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

15 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 16

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 27

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 22

21 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 21

19 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 20

19 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 16

15 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

7 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 13

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu sprawia, że RTX 5070 wychodzi na prawie 20-procentowe prowadzenie. Bez podnoszenia poziomu upscalingu na takich kartach pograć można w FHD - powyżej RTXowi zaczyna brakować vRAM i tekstury zaczynają znikać, a nowy Radeon walczy o utrzymanie 30 FPS - nie polecam.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 416

226 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 376

265 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 368

175 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 367

175 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 360

251 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 349

174 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 301

154 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 260

128 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Kończymy, jak zwykle, na Counter-Strike, który oferuje skromne 20% przyrostu wydajności względem poprzedniej generacji, zatem wypada blisko nowego RTX 5070 i pomiędzy RX 7900 GRE oraz RX 7900 XT. I tak nieźle, jak na grę opartą jeszcze o DX11.

Czuć, że to karta dla graczy

W zastosowaniach profesjonalnych i kreatywnych nowy Radeon wypada różnie - w przypadku obliczeń związanych z AI mamy bardzo sensowne przyrosty względem poprzedniej generacji, ale to nadal zbyt mało, aby choćby zrównać się z kartami NVIDII.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 3689

3737

3510 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 3559

3357

3144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3327

3135

2926 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 2883

2629

2032 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 2084

2245

2088 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 2021

2110

1971 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1493

1480

1327 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation

[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 1,03

7,43

0,61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,43

9,41

0,75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85

12,46

0,92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03

13,05

1,00 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,22

14,66

1,06 AMD Radeon RX 9070 XT 2,40

18,89 NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54

18,66

1,21 AMD Radeon RX 9070 2,56

20,87 NVIDIA GeForce RTX 4070 2,57

17,86

1,21 AMD Radeon RX 7900 XTX 3,13

25,30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,32

1,50 NVIDIA GeForce RTX 3070 3,59

1,63 AMD Radeon RX 7900 XT 3,65

29,25 AMD Radeon RX 7900 GRE 4,01

34,44 AMD Radeon RX 7800 XT 4,88

43,54 AMD Radeon RX 7700 XT 5,50 LEGENDA: SD FP16

SD-XL FP16

SD INT8

Aplikacje, takie jak Blender czy DaVinci, nie zyskały praktycznie nic - może poza usprawnieniami silnika multimedialnego, ale tu ponownie karty NVIDII w tej samej cenie są znacznie lepszym wyborem. Jeżeli liczyliście na przełom również w tej kwestii, to mam złe wieści i może RDNA 5 ten obraz sytuacji zmieni. Nadal jednak Radeony potrafią zabłysnąć czystą wydajnością w aplikacjach, które nie mają żadnych optymalizacji pod karty zielonego monopolisty.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 283 NVIDIA GeForce RTX 4090 224 NVIDIA GeForce RTX 5080 205 AMD Radeon RX 7900 XTX 185 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 183 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 181 AMD Radeon RX 7900 XT 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 150 NVIDIA GeForce RTX 5070 147 AMD Radeon RX 9070 XT 145 AMD Radeon RX 9070 137 AMD Radeon RX 7900 GRE 131 AMD Radeon RX 7800 XT 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 102

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX 146 AMD Radeon RX 9070 XT 141 AMD Radeon RX 9070 135 AMD Radeon RX 7900 XT 126 AMD Radeon RX 7900 GRE 115 NVIDIA GeForce RTX 5090 104 AMD Radeon RX 7800 XT 95 NVIDIA GeForce RTX 4090 85 NVIDIA GeForce RTX 5080 80 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 73 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 70 NVIDIA GeForce RTX 5070 63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 54

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 231 AMD Radeon RX 7900 XTX 222 AMD Radeon RX 9070 208 AMD Radeon RX 7900 XT 187 AMD Radeon RX 7900 GRE 163 AMD Radeon RX 7800 XT 147 NVIDIA GeForce RTX 5090 140 NVIDIA GeForce RTX 5080 133 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 128 NVIDIA GeForce RTX 5070 120 NVIDIA GeForce RTX 4090 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 107

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 90 AMD Radeon RX 7900 XTX 84 NVIDIA GeForce RTX 4090 67 AMD Radeon RX 7900 GRE 67 AMD Radeon RX 7900 XT 65 AMD Radeon RX 9070 XT 61 NVIDIA GeForce RTX 5080 54 AMD Radeon RX 9070 53 AMD Radeon RX 7800 XT 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 48 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 38 NVIDIA GeForce RTX 5070 35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 34

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 682 NVIDIA GeForce RTX 4090 562 AMD Radeon RX 7900 XTX 540 NVIDIA GeForce RTX 5080 533 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 478 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 477 AMD Radeon RX 9070 XT 441 AMD Radeon RX 7900 XT 418 NVIDIA GeForce RTX 5070 412 AMD Radeon RX 9070 396 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 388 AMD Radeon RX 7900 GRE 363 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 346 AMD Radeon RX 7800 XT 305

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 148 AMD Radeon RX 9070 132 AMD Radeon RX 7900 XTX 102 AMD Radeon RX 7900 XT 79 AMD Radeon RX 7900 GRE 79 AMD Radeon RX 7800 XT 62 NVIDIA GeForce RTX 5090 45 NVIDIA GeForce RTX 4090 41 NVIDIA GeForce RTX 5080 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 30 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 24 NVIDIA GeForce RTX 5070 23

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 412 NVIDIA GeForce RTX 4090 329 AMD Radeon RX 7900 XTX 323 NVIDIA GeForce RTX 5080 297 AMD Radeon RX 9070 XT 267 AMD Radeon RX 7900 XT 265 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 260 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 257 AMD Radeon RX 9070 233 NVIDIA GeForce RTX 5070 221 AMD Radeon RX 7900 GRE 211 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 207 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 178 AMD Radeon RX 7800 XT 177

Cała ta dodatkowa wydajność nie kosztuje nic więcej energii!

Poprzednik testowanego dziś RX 9070, zatem RX 7800 XT, pobiera zwykle około 240 W podczas gry. Nowa karta AMD potrzebuje jej mniej, ale model, który testowałem, miał fabrycznie podniesione limity i ostatecznie pobierał tyle samo, a po ręcznym podkręceniu nawet nieco więcej. Tylko, że sumarycznie jest nawet o 50% szybszy (a po OC blisko 70%)! Co z tego wynika? Że RDNA 4 jest znacznie bardziej efektywne energetycznie od poprzedniej architektury. W spoczynku nowe karty też potrzebują znacznie mniej energii - same korzyści.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 220 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 243 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 250 [OC] AMD Radeon RX 9070 263 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 319 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 157 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 172 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 231 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 263 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 9 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28



Dużą zaletą tych wtyczek jest znacznie mniejsza podatność na samozapłon.

I jak tu nie polecić Radeona RX 9070?

Podsumowując wszystkie testy w grach, bo zaiste Radeon RX 9070 to karta dla graczy - mamy 25% wyższą wydajność względem RX 7900 GRE, który oferuje tyle samo vRAM, oraz 5-8%, w zależności od rozdzielczości, przewagi nad GeForce RTX 5070, który dziś trafił do sklepów i w chwili, gdy artykuł ten jest publikowany, jedyne dostępne karty są wycenione powyżej 3500 zł. To też karta dużo mniej przyszłościowa od nowego Radeona, z uwagi na skromne 12 GB vRAM. Ale to nie wszystko - testowany przeze mnie wcześniej RTX 5070 wykazał niższy potencjał podkręcania - w porywach do 10% przyrostu, podczas gdy Radeon zbliżał się do 15% - to jeszcze bardziej przechyla szalę na korzyść nowej karty AMD - zakładając, że uda im się jutro utrzymać ceny w okolicy MSRP…



Tak duże chłodzenie pozwala osiągnąć przewagę przy podkręcaniu.

To co jednak przemawia za kartą NVIDII, to DLSS 4 - ten nie tylko daje nadal wyższą jakość obrazu, ale też zadziała z niemal każdą grą, która wspiera jakikolwiek model DLSS (zatem z większością istotnych gier, jakie wyszły przez ostatnie 5 lat i praktycznie każdą, która zostanie wydana w przyszłości). AMD obiecało FSR 4 wprowadzić do ponad 70 gier w tym roku, ale nie jest to lista wypełniona po brzegi znanymi tytułami, a patrząc po tym, jak twórcy olewają FSR (bo inaczej nie można nazwać implementacji FSR 3.0 w Indiana Jones w TYM miesiącu, gdy FSR 3.1 jest powszechnie dostępny już od już roku). Obecnie zatem do wyników karty NVIDII można doliczyć 20-30% wydajności, jako że zaoferuje on taką samą jakość obrazu z DLSS Wydajność, co Radeon RX 9070 z FSR 2-3 w trybie Jakość…



Trzyslotowe chłodzenie robi wrażenie w średnim segmencie.

Karta NVIDII w teorii też lepiej radzi sobie z Path Tracingiem, ale przez brak vRAM nie można tego traktować jako istotny argument. Jest też Multi Frame Generation, ale to raczej miły dodatek do kart NVIDII ponad to, co oferuje klasyczny generator klatek x2, jaki oferują karty AMD w ramach FSR 3.0. Jeżeli zatem uwierzymy w obietnice AMD - tak te dotyczące ceny, jak i rozwoju FSR 4, to obecnie Radeon RX 9070 jest spektakularnie opłacalnym wyborem. Czy to zrobicie? To już wasza decyzja.

Opinia o Sapphire Radeon RX 9070 Pure Plusy Wysoka wydajność w śledzeniu promieni,

wsparcie dla FSR 4,

optymalna wydajność w 1440p, ale w 4K też często daje radę,

przyszłościowe 16 GB vRAM,

wybitny potencjał podkręcania,

bardzo duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji,

dedykowane jednostki AI,

poprawiony enkoder wideo - wysoka jakość strumieniowania,

czat z lokalnym AI w sterowniku,

wzrost wydajności/wat względem poprzednika,

funkcja AMD Hypr-RX - jedno kliknięcie optymalizuje wydajność w grach,

wyśmienity stosunek ceny do możliwości, Minusy Nadal zbyt wolna do Path Tracingu,

brak odszumiania AI w pakiecie FSR,

gorsza optymalizacja w aplikacjach kreatywnych niż na kartach GeForce.

Ocena układu graficznego AMD Radeon RX 9070: 96% 4.8/5





Kartę Sapphire Radeon RX 9070 Pure na potrzeby branżowego i niezależnego testu otrzymaliśmy od AMD.