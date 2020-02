Nie wiesz jaki telewizor kupić do konsoli? Zastanawiasz się, który z modeli 4K będzie najlepiej pasował do Twojego Xboksa, czy PS4? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.

Telewizor do konsoli musi spełniać kilka cech, których niekoniecznie wymaga kibic czy miłośnik seriali. Producenci często nie podają jednak wszystkich parametrów wprost, przez co wybór odpowiedniego modelu staje się dużo trudniejszy. Postanowiliśmy wam pomóc i to na dwa sposoby: wcześniej opublikowaliśmy ranking telewizorów z najniższym input lagiem (co jest jednym z kluczowych kryteriów), a teraz mamy dla was zestawienie najlepszych modeli do PS4, Xbox One czy Nintendo Switch.

Jaki telewizor do konsoli? Oto polecane modele:

W naszym rankingu znajdziecie telewizory 4K w różnych rozmiarach: od 43 do 65 cali. Wszystkie cechują się niskim input lagiem, obsługują HDR i oferują złącza umożliwiające podłączenie konsoli do gier.

Dobry telewizor do PS4 czy Xbox One musi spełniać właśnie te cechy, a dodatkowymi atutami są: panel 120 Hz (zapewniający wysoką płynność) oraz specjalny tryb gry, w którym aktywowane jest dodatkowe upłynnianie, a szczegóły są uwidaczniane dla poprawy komfortu podczas rozgrywki.

Wybraliśmy dla was zarówno modele z panelami LCD, jak i OLED TV. W jednej i drugiej kategorii da się bowiem odnaleźć dobre telewizory do gier. Tyle słowem wstępu – przejdźmy do zestawienia.

Polecane telewizory do konsoli

Samsung UE43RU7102K









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli nie chcesz wydawać dużo kasy, a może też nie masz zbyt dużo miejsca w pokoju, ale pomimo tego zależy ci na komfortowych warunkach do grania, dobrym pomysłem może być postawienie na model Samsung UE43RU7102K. To jeden z podstawowych telewizorów, jakie producent z Korei przygotował na 2019 rok. „Podstawowy” wcale nie oznacza jednak „zły”. Wręcz przeciwnie – może pochwalić się rozdzielczością 4K i obsługą HDR10+ oraz (przede wszystkim) niskim input lagiem. Niezbyt duża jasność, brak tunera do odbioru telewizji satelitarnej i ograniczona funkcjonalność to minusy, ale takie, na które można przymknąć oko w tej kategorii cenowej. Najważniejsze wszak jest to, że jako partner do konsoli sprawdza się bez zarzutu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 3 x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T (MPEG4), DVB-T2 Pokaż produkt

LG 49SM8200









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wśród niedrogich, a godnych uwagi telewizorów do gier odnajdujemy też LG 49SM8200. To model z 49-calowym ekranem 4K i dwiema technologiami, zasługującymi na kilka słów: NanoCell i Active HDR. Ta pierwsza polega na wykorzystaniu nanocząsteczek pełniących funkcję filtrów oczyszczających kolory i zapewniających, że te nie tylko są żywe, ale też nie zmieniają się pod kątem. Druga zaś w czasie rzeczywistym optymalizuje obraz tak, by do jego kontrastu i szczegółowości nie można było mieć większych zastrzeżeń. Te cechy – w połączeniu z input lagiem na poziomie 13 ms, portami HDMI 2.0 i dźwiękiem przestrzennym DTS Virtual:X – gwarantują płynną, wciągającą i przyjemną rozgrywkę, niezależnie od tego, jak złożona i dynamiczna jest gra. Brakować może jedynie formatu HDR10+ i nieco wyższej jasności. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 49 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 2x USB 2.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Sony KD-55XG8596









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wchodzimy na wyższy poziom, jako że Sony KD-55XG8596 otwiera sekcję telewizorów klasy 120 Hz, zapewniających niezwykle dynamiczny obraz, dodatkowo upłynniany tu jeszcze przez technologię Motionflow XR. To istotne w dynamicznych grach, takich jak strzelanki czy wyścigi, podobnie zresztą jak niski input lag (a w tym modelu nasz pomiar wskazał zaledwie 14 ms). To jeden z najlepszych i zarazem najbardziej opłacalnych „elsidików” na rynku, który docenisz nie tylko przy włączonej konsoli, ale też w trakcie oglądania meczów czy podczas filmowego seansu. Wyświetlacz TRILUMINOS, rozdzielczość 4K i obsługa HDR Dolby Vision robią swoje, a system Android TV i szerokie opcje łączności zapewniają odpowiednią funkcjonalność. Minusy? Tych właściwie trzeba szukać na siłę i odnaleźć je można chyba jedynie w systemie audio, bo głośniki mają w tym modelu tylko 20 watów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Samsung QE65Q70R









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na koniec zostawiliśmy dwóch 65-calowych reprezentantów klasy premium. Pierwszym z nich jest telewizor QLED (a więc wyposażony w panel LCD z dodatkową warstwą kropek kwantowych, gwarantujących żywe i nasycone kolory). Myśląc o tej technologii, postawilibyśmy konkretnie na model Samsung QE65Q70R. Dlaczego? Ano dlatego, że może pochwalić się niskim input lagiem (na poziomie 14 ms), dobrym HDR-em i wielostrefowym podświetleniem (co ma pozytywny wpływ na kontrast), 120-hercową matrycą 4K i sprawnie działającym upłynnianiem ruchu oraz trybem gry z VRR, FreeSync i Real Game Enhancer. Krótko mówiąc: obraz jest płynny, szczegółowy i żywy, a wszystko, co powinno być widoczne na ekranie – takie właśnie jest. Oprócz tego to kawał solidnego telewizora, zapewniającego więcej niż przyzwoitą jakość obrazu i dźwięku oraz pierwszorzędną funkcjonalność, za sprawą systemu Smart Hub. Psujące się nieco kolory pod kątem są właściwie jedynym poważniejszym minusem tego modelu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 2x USB 2.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

LG OLED65B9









4,6/5 Ocena benchmark.pl Input lag na poziomie 13 ms, obsługa HDR Dolby Vision i kinowego dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz odświeżanie 120 Hz – między innymi to właśnie ma ci do zaoferowania telewizor LG OLED65B9 z 65-calowym panelem 4K. A jako że to OLED, to możesz liczyć także na absolutną czerń, żywe kolory i niemal nieskończony kontrast, jak również dobrą widoczność niezależnie od tego, pod jak dużym kątem siedzisz. Jeśli lubisz więc grać ze znajomymi na jednej kanapie, to jest to opcja, której nie należy lekceważyć. Jak wszystkie nowe telewizory Koreańczyków z wyższej półki, model ten ma w sercu sztuczną inteligencję, która ma kilka zadań do wykonania i z których wywiązuje się bez zarzutu. To poprawa obrazu klatka po klatce, optymalizacja dźwięku oraz wykonywanie poleceń wydawanych głosowo. Nawet pomimo tego, że jest to model podstawowy z oferty LG, to trudno znaleźć poważniejsze minusy (jedynie jasność mogłaby być nieco wyższa i obsługa formatu HDR10+ byłaby miłym dodatkiem). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, audio mini-jack, 3x USB 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Nic dla ciebie? Sprawdź inne polecane modele

TCL 40ES560 (LCD / 40 cali / FHD / 60 Hz) – mały telewizor Full HD z superniskim input lagiem w dobrej cenie.

Samsung 49RU8002 / (LCD / 49 cali / 4K / 60 Hz) – jedna z najlepszych tanich serii telewizorów 4K do gier.

/ (LCD / 49 cali / 4K / 60 Hz) – jedna z najlepszych tanich serii telewizorów 4K do gier. Sony KD-49XG7077 (LCD / 49 cali / 4K / 60 Hz) – nieszczególnie drogi i po prostu dobry telewizor do gier.

(LCD / 49 cali / 4K / 60 Hz) – nieszczególnie drogi i po prostu dobry telewizor do gier. Panasonic TX-50GX830 (LCD / 50 cali / 4K / 60 Hz) – podobnie jak wyżej: atrakcyjna relacja cena-możliwości.

(LCD / 50 cali / 4K / 60 Hz) – podobnie jak wyżej: atrakcyjna relacja cena-możliwości. LG 55SM9800 (LCD / 55 cali / 4K / 120 Hz) – najlepsze, co LG przygotowało w 2019 roku dla zwolenników LCD.

Samsung QE55Q85R (QLED / 55 cali / 4K / 120 Hz) – (droższy) telewizor QLED stworzony z myślą o graczach.

(QLED / 55 cali / 4K / 120 Hz) – (droższy) telewizor QLED stworzony z myślą o graczach. LG OLED55C9 (OLED / 55 cali / 4K / 120 Hz) – mniejszy, ale oferujący wyższą jakość obrazu i dźwięku OLED TV.

Panasonic TX-55GZ950 (OLED / 55 cali / 4K / 120 Hz) – kolejny bardzo dobry telewizor OLED w dobrej cenie.

Philips 65PUS7304/12 (LCD / 65 cali / 4K / 60 Hz) – niezła cena, duży ekran, niski input lag i system Ambilight.

(LCD / 65 cali / 4K / 60 Hz) – niezła cena, duży ekran, niski input lag i system Ambilight. Samsung 65RU7022 (LCD / 65 cali / 4K / 60 Hz) – najniższy input lag wśród 65-calowców (poniżej 10 ms).

