Telewizory OLED kuszą swoimi zaletami, a że ich ceny spadają, to kuszą coraz skuteczniej. Jaki telewizor OLED jest obecnie najbardziej warty zakupu? Przyjrzeliśmy się ofertom poszczególnych producentów i wybraliśmy piątkę najatrakcyjniejszych według nas modeli.

Telewizory OLED pojawiły się na rynku w 2013 roku i szybko wskoczyły na listy marzeń wielu z nas. Początkowo jednak mało kto mógł sobie pozwolić na ich zakup, bo zdecydowanie nie był to tani sprzęt. W dodatku aż do 2016 roku w swojej ofercie miał go wyłącznie jeden producent: LG. Dziś wciąż jest on głównym dostawcą paneli, ale urządzenia tego typu znajdują się w katalogach niemal wszystkich czołowych marek. Widać to również w naszym zestawieniu…

Jaki telewizor OLED kupić? Oto polecane modele:

…Na przestrzeni lat znacznie zmalały też ceny, przez co coraz więcej osób może na własne oczy przekonywać się o zaletach OLED-ów. Ich lista tymczasem jest bardzo długa. To między innymi:

absolutna czerń,

żywe i nasycone kolory,

(niemal) nieskończony kontrast,

brak degradacji kolorów pod kątem

i odporność na osadzanie się kurzu wewnątrz.

Tyle słowem wstępu, tymczasem przejdźmy już do konkretów.

Oto polecane telewizory OLED 4K w rozmiarze 55 i 65 cali

LG OLED55B9









4,6/5 Ocena benchmark.pl Telewizory OLED tanieją i tutaj widzisz na to najlepszy dowód. Dziś nie musisz wydawać nawet 5000 złotych, żeby postawić w domu takie właśnie cacko. A najlepsze jest to, że modelu LG OLED55B9 w żadnym razie nie można nazwać wybrakowanym – ma rozdzielczość 4K i obsługuje HDR, a do tego w środku siedzi sztuczna inteligencja, która tylko czeka na twoje polecenia i pytania. Sztuczna inteligencja optymalizuje też obraz i dźwięk, tak byś w każdej chwili czerpał maksimum przyjemności. No dobra – nie maksimum, bo to jednak model podstawowy, ale możesz mieć pewność, że nie będziesz mieć powodów, by narzekać na jakość. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Philips 55OLED854/12









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jednym z atutów OLED-ów jest żywa kolorystyka. System Ambilight sprawia zaś, że masz jej jeszcze więcej, bo wielobarwna gra świateł odbywa się nie tylko na ekranie, ale też na ścianie za nim. To coś, czego nie znajdziesz u innego producenta, ale nie polecalibyśmy telewizora tylko ze względu na tę jedną cechę. Na szczęście Philips 55OLED854/12 jest poza tym naprawdę solidnym sprzętem, mogącym pochwalić się na przykład obsługą obu kluczowych formatów HDR, czyli HDR10+ i Dolby Vision. Nie można mu też zarzucić, że jest nieintuicyjny lub niefunkcjonalny – o jedno i drugie dba system Android TV ze sklepem Google Play i Asystentem Google. Dość wysoki input lag sprawia jedynie, że nie byłby to pierwszy model, jaki polecilibyśmy graczom. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Panasonic TX-55GZ2000E









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli potrafisz dostrzec drobne różnice, które ostatecznie „robią robotę”, to nie przejdziesz obojętnie obok flagowca producenta z Osaki. Panasonic TX-55GZ2000E – bo o nim mowa – do klasycznych atutów OLED-ów dokłada jeszcze nieprzeciętnie wierną reprodukcję barw i (potwierdzaną przez Hollywood) zgodność z wizjami twórców filmowych, jak również wyjątkowo jasny (jak na ten typ panelu) HDR. Na uwagę zasługuje także więcej niż przyzwoity system audio, oferujący przestrzenne brzmienie. Właściwie byłby to telewizor niemal doskonały, gdyby nie wysoka cena i system Smart TV z pewnymi brakami, jeśli chodzi o aplikacje (na czele ze Spotify i HBO GO). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

LG OLED65C9









4,6/5 Ocena benchmark.pl To nieco większy (bo 65-calowy) i nieco wyższy (względem B9) model z oferty Koreańczyków na rok 2019. Ma wszystkie te same zalety, co jego wspomniany wcześniej mniejszy brat, a do tego ma na pokładzie jeszcze wydajniejszy procesor, dzięki czemu obraz prezentuje się jeszcze lepiej. Do tego jest to świetny wybór dla graczy, bo input lag wynosi zaledwie 13 ms. Docenią go także kibice i miłośnicy filmów akcji, dla których dynamika obrazu jest szczególnie istotna. Naturalnie nie jest to mimo to telewizor bez wad – sporym minusem może być mianowicie fakt, że nie obsługuje on formatu HDR10+, choć ostatecznie być może wcale tego nie zauważysz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, Y/Pb/Pr, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Sony KD-65AG9









4,6/5 Ocena benchmark.pl Masz dużo i pieniędzy i chcesz je dobrze wydać? Zerknij zatem na Sony KD-65AG9 – to telewizor wchodzący w skład flagowej rodziny japońskiego producenta, nie bez powodu nazwanej MASTER. Po mistrzowsku bowiem odwzorowuje kolory, zapewnia pierwszorzędną płynność i dostarcza dźwięk idealnie współgrający z obrazem (to już zasługa technologii Sound-from-Picture Reality). Drugi i zarazem ostatni reprezentant gatunku 65-calowców w naszym rankingu pozwala poczuć się jak w kinie, dzięki HDR-owi Dolby Vision i przestrzennemu dźwiękowi Dolby Atmos. To ty jednak będziesz rządzić, a system Android TV da ci do tego wszelkie narzędzia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 1x USB 3.0, 2x USB 3.0, 4x HDMI 2.0

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Jeszcze więcej polecanych modeli, czyli inne warte uwagi telewizory OLED: