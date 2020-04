Jaki program jest nalepszy do pisania tekstu? Czy darmowy office jest dobry do domu i biura? Tutaj znajdziesz dobre darmowe edytory tekstu, a wśród nich zaawansowane pakiety oraz proste aplikacje do pisania i tworzenia notatek. Wszystkie narzędzia są za darmo.

Najlepsze programy do pisania - za darmo

W tym zestawieniu skupiamy się przede wszystkim na darmowych edytorach tekstu, służących do zastosowań szkolnych i biurowych - do pisania, a nie kodowania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niektóre z tych aplikacji stanowiły edytor programisty albo proste narzędzie do tworzenia notatek. Jednak ogólnie rzecz ujmując, celem jest zebranie tutaj kilku najpopularniejszych, bezpłatnych programów, które mogą zastąpić Worda, WordPada lub przynajmniej stanowią lepszą alternatywę dla systemowego Notatnika.

Zacznijmy od bezpłatnych edytorów online.

Dokumenty Google - edytor tekstu online za darmo

Dokumenty Google - przejdź do strony

Za darmo i w dodatku bez instalowania czegokolwiek. Aplikacja działa bezproblemowo w zasadzie na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową lub aplikacją mobilną, może sprawdzać pisownię po polsku i szybko skorygować błędy (podpowiedzi), pozwala edytować tekst jednocześnie z innymi osobami i szybko udostępniać go. Dokumenty Google działają szybko, zapisują pliki na Dysku Google i są warte polecenia do podstawowych zadań biurowych i szkolnych. Ten artykuł został napisany właśnie w Dokumentach Google.

Zoho Writer - dobra alternatywa dla Dokumentów Google

Zoho Writer - przejdź do strony

Jeśli z pewnych powodów nie chcesz lub nie możesz korzystać z aplikacji Google, to najlepszą darmową alternatywą jest Zoho Writer. Tak naprawdę Zoho ma wiele ciekawych usług, które warto wypróbować - po założeniu konta warto dać im szansę. Sam edytor Zoho Writer jest w moim odczuciu jest bardziej zaawansowany od Dokumentów Google. Bardziej przypomina pełnoprawne programy offline, niż darmowy edytor online. To dobrze! Użytkownicy Worda lub LibreOffice, który muszą lub chcą przesiąść się na edytor online, raczej będą zadowoleni. Zoho Writer też działa po polsku, automatycznie podpowiada korekty do błędów w j. polskim i ma udostępnianie dokumentów. Ba! Można nawet włączyć dźwięk maszyny do pisania.

LibreOffice Writer - darmowy pakiet Office, zamiast Worda

LIbreOffice - przejdź do strony

Darmowa alternatywa dla MS Office jest znana chyba każdemu, kto kiedyś szukał darmowego pakietu biurowego. Jasne, że LibreOffice nie oferuje takiej integracji z całym ekosystemem, jak rozwiązanie od Microsoftu, ale w typowej pracy biurowej i szkolnej sprawdzi się po prostu dobrze. Program Writer to oczywiście odpowiednik Worda, ale w całym darmowym pakiecie znajdziemy też dobre programy do tworzenia prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych itp. LibreOffice jest w miarę łatwy do opanowania, ma wszystkie ważne funkcje i (co ważne) działa całkowicie bez dostępu do internetu.

WPS Office Writer Free - bezpłatny zamiennik Worda

WPS Office - przejdź do strony

Kolejną udaną alternatywą dla MS Office jest WPS Office. W wersji podstawowej jest darmowy i na tyle bogaty w funkcje, że szczerze mówiąc, nie warto dopłacać do wersji Premium. No chyba, że ktoś często konwertuje pliki PDF na Word, albo wyciąga tekst ze zdjęć, a do tego potrzebuje 20 GB przestrzeni w chmurze (zamiast 1 GB), to wtedy faktycznie można wziąć pod uwagę wyższą wersję. Do wszystkich typowych zadań związanych z pisaniem, formatowaniem, komentowaniem i recenzowaniem, darmowy WPS Office Writer wystarczy. To dobry zamiennik Microsoft Office, który działa bez konieczności łączenia się z internetem.

FocusWriter - minimalistyczny edytor tekstu, bez rozpraszania

FocusWriter - przejdź do stron

Jako, że edytorów online i pakietów office, mamy już pod dostatkiem, to na koniec postanowiłem dodać jeden program, który przyciąga swoim minimalizmem. FocusWriter, jak sama nazwa wskazuje ma gwarantować skupienie w czasie pisania. Dlatego domyślnie działa w trybie pełnoekranowym, w którym nic nie powinno nas rozpraszać. Czas powinniśmy poświęcać tylko na treść. FocusWriter służy do pisania - opcji formatowania jest bardzo mało, a zaawansowanych funkcji nie ma w zasadzie wcale. To narzędzie przeznaczone do przelewania weny twórczej w tekst, a nie do pracy biurowej lub szkolnej. Jest to minimalistyczny edytor tekstowy.

Zobacz również: