Niech zgadnę - obecnie siedzisz głównie w domu i szukasz dobrych gier, najlepiej na dwóch? Przed wami lista najlepszych gier na komputery PC z trybem lokalnej kooperacji (co-op) i PvP (Player vs Player)! Oto nasz ranking gier na dwie osoby.

Szukacie najlepszych gier kooperacyjnych? Gry na dwie osoby na jednym komputerze nieodmiennie cieszą się dużą popularnością. Sieciowy multiplayer to fajna sprawa, ale powiedzmy sobie szczerze - nie ma to jak kanapowa kooperacja... czy też rywalizacja. Pierwsze co się nasuwa jeśli chodzi o gry dla dwóch osób na jednej maszynie są oczywiście konsole, ale i na komputery PC nie brakuje podobnych produkcji. Skoro już jesteśmy w temacie gier, to może zainteresuje was, czym różnią się mobilne wersje gier od tych znanych z dużych platform, czyli PC i konsol?

Nasza lista najlepszych gier kooperacyjnych / versus jest wciąż aktualizowana - tym razem w zestawieniu znalazła się taka świeżynka jak It Came From Space And Ate Our Brains, ale i Nuclear Throne oraz Sundered Eldritch Edition. Przy okazji uzupełniliśmy listę o starsze, ale wciaż świetne gry jak Call Of Duty WW2, Portal 2 i Child Of Light.

Badland

BattleBlock Theater

Bomber Barn

Brawlhalla

Broforce

Call Of Duty WW2

Castle Crashers

(The) Cave

Child Of Light

Claybook

Conan Chop Chop (wczesny dostęp)

Cuphead

Darksiders Genesis

Dead or Alive (5 i 6)

Dimension Drive

Dirt 3 / Showdown

Divinity: Grzech Pierworodny (1 i 2)

Dragon Ball Fighter Z oraz XenoVerse (1 i 2)

Double Dragon Neon

(The) Escapists 2

Eternal Champions

FIFA / PES

Gauntlet: Slayer Edition

Gears 5

Giana Sisters: Twisted Dreams

GRID 2

Guns, Gore & Cannoli (1 i 2)

Helldivers: New Hell

Hero Siege

Human: Fall Flat

HyperParasite

Ikaruga

Infected Shelter

Injustice: Gods Among Us (1 i 2)

It Came From Space And Ate Our Brains

Jump Force

Koihime Enbu

Lara Croft and... (seria)

LEGO (seria)

Magicka (seria)

Mortal Kombat (seria)

Naruto Shippuden

Nex Machina

Ninjin: Clash Of Carrots

Nuclear Throne

Overcooked (1 i 2)

Pid

Portal 2

Pressure

Rayman (seria)

Resident Evil 6 / Revelations 2

Road Redemption

Rock Of Ages (1 i 2)

Rocket League

Sacred 3

Sacred Citadel

Samurai Shodown V

Serious Sam 3 BFE

Shank 1 i 2

Sonic All Stars Racing Transformed

Sonic Mania

Soul Calibur VI

Speed Brawl

SpeedRunners

Stick Fight The Game

Stranger Things 3: The Game

Street Fighter (seria)

Sundered Eldritch Edition

Tekken 7

Tower 57

Trine (1, 2, 3 i 4)

Ultimate Chicken Horse

Westerado

Victor Vran

Do niektórych tego typu gier warto zaopatrzyć się w dobry pad do PC - a raczej nawet dwa. Jeśli jednak jesteś zdeklarowanym konsolowcem możesz zobaczyć nasze zestawienia polecanych gier dla Xbox One oraz Playstation 4. A jeśli chcesz pograć sam, zobacz najlepsze gry na PC.

Uwaga - zestawienie obejmuje jedynie gry, w które co najmniej dwóch graczy może grać równocześnie na jednym ekranie na jednym komputerze - w kooperacji (tzw. gry coop) lub przeciwko sobie (Player vs Player).

Dlatego też nie ma tu tzw. produkcji hotseat, gdzie jedna osoba działa, a druga czeka na swoją kolej (czyli np. Worms, czy Heroes of Might & Magic).

Badland

Sympatyczne latające stworki muszą przebrnąć przez masę poziomów, a po drodze czekają liczne przeszkody. Można grać wspólnie, nawet do czterech osób na raz.

BattleBlock Theater

To zakręcona platformówka twórców Castle Crashers (o której za chwilę). Pomimo niepozornego wyglądu bardzo łatwo w nią wsiąknąć - zwłaszcza w trybie kooperacji.

Bomber Barn

Bomber Barn to nic innego jak kolejna wariacja na temat niezapomnianego Bombermana. Może właśnie ta wersja przypadnie wam do gustu? Dostępne jest darmowe demo, więc można śmiało ją wypróbować.

Brawlhalla

Zręcznościowe pojedynki na cztery osoby w komiksowej oprawie graficznej. Żeby nie było zbyt prosto, bohaterowie mogą w czasie walki zgarniać zróżnicowaną broń. Fun, fun, fun!

Broforce

Czyli Rambo, Blade, Commando i... McGyver. Legendarni bohaterowie filmów (i seriali) akcji wymiatają w tej pikselowatej platformówce. Nie lubicie oprawy retro? Dajcie tej grze szansę, nie będziecie zawiedzeni!

Call Of Duty WW2

Dobrych strzelanin FPS w klimatach drugiej wojny światowej nigdy za wiele, a lokalny PvP w Call Of Duty World War II naprawdę jest całkiem niezły!

Castle Crashers

Komiksowi rycerze w akcji! Frajda z rozgrywki na kilka osób jest potężna, a oprawa graficzna przyciągnie zwłaszcza młodszych graczy.

(The) Cave

Wyjątkowa produkcja twórcy legendarnej Monkey Island. Możemy wcielać się w zróżnicowane postacie i wspólnie rozwiązywać zagadki. Nie zapomniano o interesującej i zabawnej fabule.

Child Of Light

Platformówka o przepięknej, ręcznie rysowanej grafice. Drugi gracz wciela się w postać duszka towarzyszącego małej księżniczce i ta niestandardowa kooperacja jest naprawdę interesująca.

Claybook

Niezwykle interesująca gra o... zabawie plasteliną. Z pewnością zainteresuje graczy, którzy lubią trochę pogłówkować.

Conan Chop Chop

Conan "Ciach Ciach" i wszystko jasne. To sympatyczny "rogalik" w który można grać od jednego do czterech graczy. Jeśli nie masz okazji zagrać w nią przepremierowo, to będziesz musiał poczekać do lutego.

Cuphead

Zręcznościowa platformówka w stylu naprawdę starych bajek Disneya cieszyła się (i cieszy nadal) dużym zainteresowaniem. We dwójkę rozgrywka zdecydowanie nabiera rumieńców.

