Jaki laptop biznesowy wybrać? W TOP 10 polecamy modele wyróżniające się funkcjonalnością, jakością wykonania i mobilnością. To powinna być m.in. wytrzymała obudowa, duża liczba złącz, wytrzymała bateria, mocny procesor, dysk SSD, min. 8GB RAM i matowy ekran.

Laptopy biznesowe wyróżnia solidna, wytrzymała obudowa, szeroka funkcjonalność, duża liczba złącz i wytrzymała bateria. Laptopy z tego segmentu świetnie sprawdzą się w pracy w każdych warunkach - zarówno biurowych jak i w podróży. Nasze zestawienie laptopów biznesowych jest wciąż aktualizowane i w tym zestawieniu wymieniliśmy aż pięć modeli.

Jaki laptop biznesowy kupić?

Do zestawienia wybieramy modele wyposażone w mocny procesor, szybki dysk SSD, minimum 8GB pamięci RAM (lub możliwość rozszerzenia), oraz matowy, antyodblaskowy ekran. Przydatne cechy to możliwość wypięcia lub zmiany baterii, oraz łatwe wyjęcie dysku SSD.

W sprzęcie biznesowym mile widziane są także złącze dla portu dokowania, modem 4G LTE (lub opcja zainstalowania), oraz gniazdo SIM. Karta sieciowa WiFi DualBand umożliwi między innymi szybą i bezproblemową transmisje bezprzewodowo obrazu, do projektora lub TV. Dobry, funkcjonalny BIOS pozwoli na wygodne zarządzanie sprzętem. Z doświadczenia też wiemy, że najwygodniej wybrać klasyczne, pełnowymiarowe złącze wideo HDMI, zamiast mini Display Port. Ta cecha dotyczy głównie osób często podłączających się do projektora na spotkaniach.

O ile w zastosowaniach multimedialnych i rozrywkowych, kręcą nas najświeższe, najnowsze i atrakcyjne produkty, to do pracy szukamy raczej sprawdzonych, stabilnych i dopracowanych produktów. Dlatego polecanie laptopa do pracy, który gości w ofercie pół roku, albo nawet znacznie dłużej, nie wydaje się nam czym złym. Tym bardziej, że do takiego sprzętu łatwiej i taniej dokupić dodatkowe akcesoria, typu porty replikujące, stacje dokujące, drugi zasilacz, itp.

Najlepsze laptopy biznesowe

Lenovo ThinkPad L490 (20Q50023PB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zaczynamy od klasyka, a konkretnie Lenovo ThinkPad L490. Ten laptop z antyrefleksyjnym ekranem o przekątnej 14-cali z matrycą IPS kryje w środku procesor Intel Core i5-8265U oraz 8 GB pamięci DDR4 RAM. Nie zapomniano o szybkim i pojemnym SSD 512 GB oraz fabrycznie preinstalowanym systemie Windows 10 Pro. Marka ThinkPad oznacza również inne zalety jak wytrzymała obudowa z odpowiednimi certyfikatami, funkcję szybkiego ładowania (dzięki której nie trzeba laptopa ładować godzinami), czy podświetlaną klawiaturę. Nie zabrakło tu modemu 4G LTE, który może być bardzo istotną funkcjonalnością dla klienta biznesowego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, USB typu C Pokaż produkt

ASUS ZenBook UX434FAC-A5042T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli zależy ci na jak najleższej oraz nowoczesnej konstrukcji, to nie sposób przejść obojętnie obok nowego modelu ASUS ZenBook. Ten 14-calowy model waży zaledwie 1,15 kilograma i jest wyposażony w takie bajery jak ScreenPad 2.0. Wewnątrz znajdziemy nowoczesny procesor Intel Core i5-10210U, 16 GB pamięci RAM oraz szybki SSD PCIe o pojemności 512 GB - wśród nowości warto również wymienić Wi-Fi w wersji 6 (ax). Zawias ErgoLift równocześnie unosi lekko klawiaturę, co pozwala na bardziej komfortową pracę. Nie zapomniano o podświetlanej klawiaturze i systemie Windows 10 Pro. Wytrzymała obudowa może się pochwalić wojskowym certyfikatem wytrzymałości. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10210U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Dell Vostro 5490 (N4108VN5490BTPPL01_2005)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dell Vostro 5490 to kolejny 14-calowy laptop (waga 1,49 kilograma) przeznaczony dla użytkowników biznesowych, którzy potrzebują zarówno nieco wydajniejszego procesora (nowoczesny Intel Core i7-10510U), jak i układu graficznego (NVIDIA GeForce MX250). Oczywiście zadbano równocześnie o odpowiednią ilość pamięci RAM (16 GB), pojemność SSD (512 GB - wersja PCIe) oraz system Windows 10 w wersji Pro. W tym laptopie wyróżnić można technologię szybkiego ładowania ExpressCharge (do 80% w ciągu godziny), sprzętowy układ szyfrujący dane TPM 2.0, logowanie za pomocą czytnika linii papilarnych oraz funkcji Windows Hello oraz aplikację Dell Mobile Connect dzięki której można dzwonić, pisać SMSy i odbierać powiadomienia bezpośrednio na ekranie komputera. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10510U

Karta graficzna Nvidia GeForce MX250

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 (20QD00L2PB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo ThinkPad X1 w wersji Carbon 7 to istne marzenie dla osób często pracujących w podróży - szybki (Core i5 8265U, 16 GB RAM i SSD 512 GB), ultralekki (1,08 kg), długo pracujący na baterii (do ponad 18 godzin) i bardzo wytrzymały ze względu na obudowę z włókna węglowego i stopu magnezu (w tym odporny na inne niespodzianki, jak na przykład na zalanie). Nie zabrakło tu modemu 4G LTE oraz wbudowanych funkcji zabezpieczeń ThinkShield. Można też się zdecydować na jeszcze nieco szybszą (i droższą) wersję z procesorem Core i7. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt 3 Pokaż produkt

Dell XPS 15 7590-1460









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dell XPS 15 to topowy biznesowy laptop z ekranem 4K UHD typu OLED o przekątnej 15 cali i naprawdę mocnych podzespołach, które przydadzą się użytkownikom o większych potrzebach. Jego sercem jest procesor Intel Core i7-9750H, który wspiera układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650. W tej wersji można liczyć na 16 GB, SSD PCIe o pojemności 1 TB i oczywiście Windows 10 Pro, a dodatkową zaletą jest Thunderbolt 3. Dzięki wytrzymałej obudowie z włókna węglowego laptop przy tej wielkości ekranu i podzespołach waży tylko 1,8 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-9750H

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x Thunderbolt 3 Pokaż produkt

Na te laptopy do pracy również warto zwrócić uwagę

Dell Latitude 5590 (S025L559015PL) + WWAN









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pomimo dużego formatu waży niewiele ponad 1,5kg. Zastosowane rozwiązania czynią zaś z niego godny polecenia sprzęt nie tylko pod względem mobilności, ale też wydajności czy ergonomii. Laptop DELL Latitude 5590 (S025L559015PL) jest wyposażony w czterordzeniowy (ośmiowątkowy) procesor Core i5, wydajną pamięć DDR4 i dysk SSD. Gigabitowy port Ethernet, HDMI i Thunderbolt 3 zapewniają bezproblemową łączność przewodową, a karta WiFi AC oraz modem 4G LTE – stabilne i szybkie połączenie z siecią. Niewiele można też zarzucić matowemu ekranowi FullHD o przekątnej 15 cali i podświetlanej klawiaturze.



Nowy Latitude dba o bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie TPM, oraz chroniące przed złośliwym oprogramowaniem na wszystkich urządzeniach końcowych rozwiązanie DELL Data Protection Protected Workplace. Z kolei ControlVault2 zapewnia bezpieczne przechowywanie haseł, kodów i szablonów biometrycznych, a zarządzanie i diagnostykę ułatwia vPro. Konstrukcja komputera cechuje się wytrzymałością potwierdzoną w testach MIL-STD-810G. Producent oferuje też 3 lata gwarancji w standardzie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8250U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza słuchawkowe, czytnik kart pamięci, D-Sub, ethernet LAN, 1x HDMI, 1x USB 2.0 typ C, 3x USB 3.1 Pokaż produkt

Apple MacBook Pro 13.3 (MPXR2ZE/A)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Prosty w obsłudze i szybko działający macOS stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla Windows 10 w zastosowaniach profesjonalnych. Jednym z najlepszych biznesowych laptopów z tym systemem jest obecnie Apple MacBook Pro 13.3" (MPXR2ZE/A). Został on wyposażony w ekran IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, podświetlaną klawiaturę z mechanizmem motylkowym i obsługujący gesty gładzik Force Touch. Sercem MacBooka jest procesor Core i5 ze zintegrowaną grafiką Iris Plus Graphics 640, potencjalny nabywca nie musi więc obawiać się o wydajność. Wraz z 8GB pamięci RAM i dyskiem SSD 128GB, jak również efektywnym układem chłodzenia, wszystko to zamknięte zostało w eleganckiej i smukłej obudowie z aluminium - profil 15mm. Na uwagę zasługuje waga, wynosząca w tym przypadku jedynie 1,37kg. MacBook Pro pozwala użytkownikowi docenić szybką łączność bezprzewodową WiFi w standardzie AC i Bluetooth, a także skorzystać z dwóch portów Thunderbolt 3. Niestety do podłączenia jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych, które wykorzystują inne złącze, potrzebna jest przejściówka. Nie można przecież jednak mieć wszystkiego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Mac OS X

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5

Karta graficzna Intel Iris Plus Graphics 640

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1370 g

Złącza słuchawkowe, 2x USB 3.1 typ C Pokaż produkt

