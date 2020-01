Zestawienie 5 laptopów w cenie ok. 1500 zł, które wyróżniają się atrakcyjną ceną i przyzwoitymi możliwościami. Wybraliśmy kilka tanich laptopów, wśród których są zarówno klasyczne notebooki, niewielkie mobilne modele, jak i uniwersalne komputery do podstawowych zastosowań.

W tej odsłonie cyklu TOP 10 przedstawiamy najciekawsze laptopy w cenie około 1500 zł. Jeśli nie dysponujesz dużym budżetem, a potrzebujesz komputera do podstawowych zastosowań, to śmiało możesz wybrać jeden z polecanych modeli. Jeśli szukasz wydajniejszego laptopa do zastosowań rozgrywkowych, nie omieszkaj zerknąć na nasze zestawienie polecanych laptopów do gier.

Nasze zestawienie jest wciąż aktualizowane i tym razem pojawiły się w nim dwa nowe modele Lenovo: Lenovo Ideapad S145-14IWL (81MU009TPB) oraz Lenovo Ideapad S340-14API (81NB006TPB).

Jaki laptop do 1500 zł kupić? Te tanie modele polecamy:

Nie ma co ukrywać - w tym przedziale cenowym nie można liczyć na wiele, ale... jest tego coraz więcej. Generalnie najlepszym rozwiązaniem byłby laptop z matrycą Full HD, dyskiem SSD, systemem Windows oraz czterowątkowym procesorem - Core i3 lub Ryzen 3.

Należy się też liczyć z tym, że do tak taniego laptopa trzeba będzie po prostu... dopłacić, rozbudowując go o większą pamięć RAM, czy pojemniejszy nośnik. Cześć z prezentowanych tu laptopów w ogóle jest pozbawiona systemu operacyjnego, bądź posiada okrojony Windows w wersji S.

Jeśli jednak zamierzamy wykorzystać podzespoły czy system ze starego laptopa, możemy w ten sposób oszczędzić parę złotych.

Jaki tani laptop kupić?

Kiano Elegance 14.2









4/5 Ocena benchmark.pl Naszą wędrówkę po kompromisach zacznijmy od laptopa Kiano Elegance 14.2. Jest on lekki, smukły i oferuje matrycę IPS o rozdzielczości Full HD. Do jego zalet trzeba również zaliczyć nośnik SSD - wprawdzie tylko o pojemności 120 GB, ale z pewnością zapewni nam odpowiednią responsywność systemu. Minusem jest zastosowanie procesora Celeron, który sprawdzi się jedynie w podstawowych zastosowaniach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N3350

Karta graficzna Intel HD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14,1 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 120 GB, 32 GB eMMC

Waga 1390 g

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, 2x USB 3.0, mini HDMI Zobacz recenzję Pokaż produkt

ASUS Transformer Book T101HA-GR030T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Asus Transformer to seria urządzeń łączących cechy laptopa i tabletu. Wybrany przeze mnie model wyposażono w 10-calowy ekran, procesor Intel Atom oraz dysk o pojemności 128 GB. Komfort pracy zapewnia ergonomiczna, odłączana klawiatura oraz sporych rozmiarów touchpad. Wydajna bateria umożliwia do 12 godzin pracy bez konieczności ładowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Atom X5-Z8350

Karta graficzna Intel HD 400

Wyświetlacz (przekątna) 10,1 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1080 g

Złącza mikrofonowe, micro USB 2.0, czytnik kart pamięci, micro HDMI, 1x USB, kamerka internetowa Pokaż produkt

Lenovo Ideapad S130-14IGM









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad S130-14IGM charakteryzuje się 14-calowym ekran o rozdzielczości Full HD, czterordzeniowym procesorem Pentium N5000 na pokładzie, 4 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 128 GB. Konfiguracja ta pozwala na podstawowe zastosowania, ale zaletą tego modelu jest niewielka waga, która wynosi 1,47 kg oraz grubość 18,6 mm. Warto jednak zaznaczyć, że laptop pracuje pod kontrolą Windows 10 S. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) Intel Pentium N5000

Karta graficzna Intel UHD Graphics 605

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1470 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Lenovo Ideapad S145-14IWL (81MU009TPB)









4/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad S145-14IWL to całkiem interesująca propozycja, bowiem został wyposażony w procesor Core i3 8145U. Oczywiście i tu musiały pojawić się kompromisy w postaci braku systemu operacyjnego, małej pojemności SSD (tylko 120 GB) oraz tylko 4 GB pamięci RAM. To wszystko z 14-calowym ekranem Full HD. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8145U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Lenovo Ideapad S340-14API (81NB006TPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Podobnie jak u poprzednika mamy tu 14 calowy ekran Full HD, SSD o pojemności 128 GB oraz 4 GB RAM. Jest to jednak model z procesorem AMD Ryzen 3 3200U i zintegrowaną grafiką Radeon Vega 3. Ten wariant wyposażony jest w system Windows, ale w wersji S. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Którego laptopa w cenie do około 1500 złotych wybrać?

Naszym zdaniem warto zainteresować się najdroższymi modelami z tego zestawienia - Lenovo Ideapad S145-14IWL (81MU009TPB) oraz Lenovo Ideapad S340-14API (81NB006TPB). Oba wymagają rozbudowy, ale zostały wyposażone w sensowne (choć energooszczędne) procesory.

