Bezpieczny backup dla firm? Ultrabezpieczny z Synology ActiveProtect DP340

Synology DP340 przynależy do linii Synology ActiveProtect. To sprzęt stworzony z myślą o potrzebach przedsiębiorstw, który ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo danych i niezawodny backup. Czy DP340 wywiązuje się z tych zadań?

Rozwiązanie Synology to serwer stworzony z myślą o backupie danych w firmach i o ich ochronie. To nie domowy NAS, nie serwer plików, narzędzie do przechowywania fotografii z wakacji, a sprzęt stworzony z myślą o zapewnianiu bezpieczeństwa i ciągłości pracy w firmach, organizacjach, instytucjach. Wszystko tu zostało wykonane w celu wsparcia sektora biznesowego, tak sprzętowo, jak i software’owo. Niech to wybrzmi już na początku.

Synology ActiveProtect DP340 na wideo

Co potrafi Synology DP340?

Synology DP340 umieszczono w desktopowej obudowie i wyposażono w procesor AMD Ryzen R1600 oraz 16 GB pamięci RAM. Urządzenie obsługuje dwa sloty na dyski M.2 SSD o pojemności 400 GB każdy oraz cztery sloty na dyski 3,5 cala o pojemności 8 TB każdy – co ważne, takie właśnie 4 dyski znajdują się w zestawie zakupowym. Kolejna ważna sprawa: dyski twarde Synology są dostarczane z oprogramowaniem układowym zaprojektowanym specjalnie dla urządzeń Synology NAS, co zapewnia lepszą wydajność i niezawodność w porównaniu do innych dysków. Idźmy dalej! Urządzenie ma jeden port RJ-45 do zarządzania infrastrukturą IT oraz jeden do przesyłania danych.

Zaznaczmy, że montaż, podłączenie i konfiguracja DP340 są doskonale przemyślane. Jest to ważne dla tych, którzy planują kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w swojej firmie, i dla których dbanie o bezpieczeństwo danych, w tym kopii zapasowych, jest absolutnie kluczowe. Obsługa rozwiązań od Synology jest na tyle wygodna, że ogarnie ją nawet ktoś, komu daleko od bycia specjalistą IT – faktyczni specjaliści będą zaś ActiveProtect zachwyceni.

O co chodzi z Synology ActiveProtect?

Co wyróżnia Synology ActiveProtect? Na start: wysoka skalowalność w architekturze klastra: obsługa do 2500 serwerów backupu oraz ponad 150 000 urządzeń i kont chmurowych, a do tego centralne zarządzanie. Jeśli chodzi o sam backup, to DP340 wykonuje kopie przyrostowe, wspierając wersjonowanie, przywracanie na poziomie plików i natychmiastowe przywracanie do maszyny wirtualnej, a także weryfikację kopii zapasowej, wykorzystując wbudowanego hypervisora (hipernadzorcę). W tym przypadku przydaje się rzecz jasna pamięć SSD, którą w DP340 można zainstalować.

Serwer pracuje na bazie konkretnych planów ochrony, tworząc kopie lokalne i dodatkowe kopie zdalne, obsługuje deduplikację globalną po stronie źródła, co pozwala na znaczne oszczędności danych podczas transferu i eliminuje duplikaty danych, nadpisując tylko dokonane zmiany. Ta charakterystyka przekłada się też na znaczny wzrost wydajności tworzenia kopii zapasowej w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Jak znaczny? Mowa o 40-krotnym wzroście produktywności i 30-krotnym obniżeniu całkowitego kosztu użytkowania po zastosowaniu urządzenia ActiveProtect. Przyznaję wprost, taki postęp robi olbrzymie wrażenie!

Synology DP340, jak przystało na urządzenie z linii ActiveProtect, działa pod kontrolą systemu operacyjnego ActiveProtect Manager (APM). Wspomniany system operacyjny umożliwia kopię zapasową komputerów PC i Mac, serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych Hyper-V i VMware, serwerów plików, a także Microsoft 365 oraz baz danych MS SQL i ORACLE. Kluczowe funkcje dostępne w ActiveProtect to niezmienność danych (WORM) czy możliwość izolacji serwerów backupu (air-gapping). ActiveProtect Manager pozwala również na zarządzanie wieloma serwerami serii DP oraz serwerami Synology z zainstalowanym pakietem Synology ABB. Funkcja zarządzania innymi serwerami DP i ABB dostępna jest obecnie tylko w modelu rack DP7400.

Kropką nad i w opisie możliwości ActiveProtect niech będzie wspomnienie o skalowalności – rozwiązania od Synology mogą rozwijać się wraz z potrzebami firmy. Urządzenia można ze sobą łączyć. Jedno może kontrolować pozostałe, a w razie awarii głównej jednostki – inne urządzenie przejmie kontrolę nad klastrem.

Bezpieczeństwo danych przede wszystkim

Synology stawia na bezpieczeństwo. Akcentuje je wszem i wobec, więc można założyć, że o ten aspekt zadbano szczególnie, prawda? Tak, to dobre założenie! Każdorazowy backup dzieje się w parze z szeregiem procesów zapewniających ciągłość, aktualność danych oraz ich bezpieczeństwo. Podczas tworzenia kopii zapasowych dane są automatycznie weryfikowane, co zapewnia ich spójność. Dodatkowo możliwe są: wdrożenie proaktywnej strategii konserwacji, wykrywanie błędów lub uszkodzonych danych oraz ich naprawa za pomocą wbudowanych funkcji samonaprawczych. Co więcej, oprogramowanie Synology umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń odzyskiwania danych za pośrednictwem maszyny wirtualnej, co pozwala na sprawdzenie, czy system działa bez zarzutu. Synology ActiveProtect to też rozwiązanie chroniące przed atakami ransomware –dzięki niezmienności danych i tworzeniu kopii zapasowych w odizolowanej strefie zapobiega modyfikowaniu lub usuwaniu danych. Mając na uwadze fakt, że atak ransomware może być hiperpoważnym zagrożeniem dla niechronionych odpowiednio danych firmowych, ta cecha naprawdę ma znaczenie.

Na szerokiej liście funkcji Synology ActiveProtect znajduje się również możliwość monitorowania całej infrastruktury IT i tworzenia kopii zapasowych z poziomu jednego panelu. Umożliwia to zarządzanie urządzeniami do tworzenia kopii zapasowych, przeglądanie do 150 000 obciążeń, monitorowanie do 2500 lokalizacji (o tym wspominałem we wstępie) oraz pobieranie danych z zewnętrznych lokalizacji. Oprogramowanie pozwala także na opracowywanie niestandardowych planów ochrony i zarządzania nimi, co zapewnia kompleksowe podejście do tworzenia kopii zapasowych danych.

Jako ciekawostkę dodam, że rozwiązania Synology chronią ponad 18 milionów kont SaaS, 2,1 miliona punktów końcowych i maszyn wirtualnych. Na platformie Gartner Peer InsightsTM, na podstawie 91 opinii, Synology uzyskało ocenę 4,8 na 5 wśród rozwiązań programowych do backupu i odzyskiwania danych w firmach, co zasługuje na podkreślenie.

Software i wygoda konfiguracji i użytkowania

Możliwości CP340 i całego, nazwijmy to “pakietu” ActiveProtect to jedno. Drugie to realne korzystanie z tego oprogramowania, które jest nader przyjemne – nawet dla kogoś takiego jak ja, komu do bycia korporacyjnym specem od IT dużo brakuje. Zacznijmy tu, jak to zwykle w życiu bywa, od początku. Włożenie dysków to czynność banalna – wyciąga się kieszeń, wkłada dysk, montuje w urządzeniu, zamyka, blokuje kluczykiem i gotowe. Następnie podłączamy przewody RJ-45 do routera – u mnie był to domowy modemo-router 5G, bo taką mam właśnie “infrastrukturę IT”.

Po fizycznym podpięciu wszystkiego (wiele tego nie ma, umówmy się), czas na konfigurację. Korzystając z przeglądarki internetowej, wchodzimy na konkretny adres, gdzie wyszukujemy niejako z automatu urządzenie, a następnie konfigurujemy je krok po kroku, dosłownie prowadzeni za rękę. Całość trwa mniej więcej 10 minut.

Kolejnym etapem jest nazwanie urządzenia, ustawienie hasła i zalogowanie się do ActiveProtect, gdzie konfigurujemy cały system. Tu wyróżnię kreatora szybkiego startu, który realnie pomaga w ustawieniu najważniejszych funkcji. Nad wyraz przyjemne jest to, że z poziomu przeglądarki można poustawiać co trzeba, przejrzeć urządzenia podpięte do sieci, serwery fizyczne, aplikacje chmurowe czy maszyny wirtualne.

Jeśli chcemy swoje dane i urządzenia chronić w pełni, pobieramy i instalujemy agenta – program ActiveProtect Agent na komputerze. Odpalając program, podajemy adres serwera, klucz połączenia – generujemy go z poziomu przeglądarki w ActiveProtect Managerze – i możemy utworzyć backup danego komputera i przechowywanych danych. Zaznaczmy, że rzucam tu tylko przykładem z gatunku tych “pierwszych z brzegu”, gdyż realnie nie miałem możliwości sprawdzenia wszystkich, zwłaszcza tych super zaawansowanych funkcji ActiveProtect. Pod wrażeniem rozwiązań od Synology jednak jestem olbrzymim i zakładam, że niejedna firma podzieli moją opinię.

Jaka ocena?

Jak wspomniałem, część zaawansowanych, stricte biznesowych funkcji ActiveProtect była poza moim zasięgiem, ale opinię o tym sprzęcie wypracowałem. Opinię, której elementem składowym jest przekonanie o iście bezkompromisowej trosce o bezpieczeństwo danych i doskonale rozwiązanej automatyzacji w tworzeniu kopii zapasowych. Dla podmiotów biznesowych tak kompleksowe i przygotowane specjalnie z myślą o ich potrzebach rozwiązanie to nieoceniona pomoc, przydatna w dbaniu o infrastrukturę IT, odpowiedni workflow i – przede wszystkim – bezpieczeństwo danych.

Plusy

łatwość konfiguracji i użytkowania

pełny dostęp z poziomu przeglądarki

kompletny i bogaty zestaw sprzedażowy

doskonale zaprojektowany i zoptymalizowany software

zaawansowane możliwości

skalowalność i możliwość rozbudowy