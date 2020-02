Jaki telewizor do 2000 zł? TOP 5

Jeżeli zastanawiasz się, jaki telewizor do 2000 zł kupić, przeczytaj nasz krótki poradnik. Przedstawiamy w nim ranking wybranych modeli TV na rok 2020. Oto dobre, tanie i ciekawe telewizory o rozdzielczości 4K UHD.

Czy można kupić naprawdę dobry telewizor za dwa tysiące złotych? I tak, i nie. Wszystko zależy jak rozumiemy określenie „dobry”. Jeżeli mamy umiarkowane i rozsądne oczekiwania, to odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca.

Z kolei jeśli pragniemy ekranu z ostrym jak brzytwa ruchem, ultra wysoką rozdzielczością, szeroką paletą barw, czy też hiper jasnych obrazów HDR, odpowiedź będzie przecząca. Inaczej mówiąc, mając do dyspozycji stosunkowo niewielki budżet i myśląc o tym, jaki telewizor kupić do 2000 złotych musimy być przygotowani na kompromisy jakościowe: zarówno te dotyczące jakości obrazu, jak i te dotyczące standardu materiałów i wykończenia. Jeżeli właśnie tak podejdziemy do sprawy, unikniemy późniejszych rozczarowań. Można też pomysleć nad przekroczeniem budżetu i kupnem telewizora do 3000 zł.

Jaki telewizor do 2000 zł wybrać? Oto polecane modele:

Na pewno warto baczniej przyjrzeć się telewizorom mniej znanych marek, które często oferowane są w bardzo niskich cenach. Szybko może się okazać, że taki niedrogi telewizor SMART 4K UHD HDR, nie jest ani smart, ani 4K UHD, ani tym bardziej HDR.

Poniżej przedstawiamy ciekawe telewizory w cenie do 2000 złotych. W tym małym rankingu znajdziecie modele z ekranami LCD o przekątnych 43, 50 i 55 cali

Dobry TV za 2000 złotych

LG 50UK6300









3/5 Ocena benchmark.pl LG 50UK6300 to 50-calowy telewizo, który oferuje rozdzielczość 4K UHD, oraz takie technologie jak HDR. Telewizory LG UHD obsługują wiele formatów HDR, w tym HDR10 Pro i HLG Pro. Odświeżanie matrycy wynosi 50 Hz, ale dzięki technologii True Motion można je zwiększyć dwukrotnie. Jest to SmartTV który działa oczywiście pod kontrolą WebOS i można nim również sterować za pomocą poleceń głosowych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Technologia 3D brak

Złącza RJ-45, component, 3x HDMI, CI, 2x USB 3.0, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Philips 43PUS6703/12









4,5/5 Ocena benchmark.pl Philips 43PUS6703/12 to z kolei dobra propozycja dla osób, które szukają telewizora o przekątnej 43 cali. Maksymalne odświeżanie matrycy IPS wynosi 60 Hz. Rozdzielczość telewizora to 4K UHD i został on wyposażony w technologię HDR Plus. Dodatkową zaletą jest fakt, że jest to wersja telewizora z 3-stronnym systemem Ambilight. Warto również wspomnieć o technologii Micro Dimming oraz wsparciu Miracast. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, component, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, S/PDIF, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

TCL 55EP640









4,5/5 Ocena benchmark.pl TCL 55EP640 to z kolei ciekawy TV dla osób, które poszukują telewizora 4K UHD o przekątnej 55-cali. Telewizor został wyposażony w 10-bitową matrycę o odświeżaniu 50 herców, ale dzięki przetwarzaniu IPQ indeks wydajności rośnie do 1200 Hz. TCL 55EP640 może się pochwalić obsługą HDR10. Niedrogi i duży, jest to jeden z ciekawszych propozycji w tym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Philips 50PUS6703/12









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli zainteresowała was propozycja firmy Philips to może sięgnięcie po większy, 50-calowy model? 50PUS6703/12 może się pochwalić identycznymi zaletami jak wcześniej wspomniany model 43-calowy i pomimo wyższej o około 300-400 złotych ceny, wciąż można go również kupić w cenie do 2000 złotych. Przypomnijmy, że na liście mocnych punktów tej konstrukcji znajdują się między innymi technologie HDR Plus, Micro Dimming oraz Ambilight. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Złącza component, 3x HDMI, 2x USB 3.0

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Samsung UE55RU7102K









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wśród najdroższych konstrukcji w tym zestawieniu znalazł się również Samsung UE55RU7102K - należy jednak pamiętać, że to wciąż telewizor ze stosunkowo niskiej półki cenowej. Ten 55-calowy telewizor 4K UHD może przyciągnąć obsługą HDR 10, dźwiękiem Dolby Digital Plus, czy Micro Dimming. Oczywiście funkcje smart oparte są na systemie Tizen. Dla posiadaczy sprzętu Apple dodatkową korzyścią będzie funkcja AirPlay. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI, S/PDIF, Y/Pb/Pr

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T2

